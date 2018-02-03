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【390】《小城之春》——鲸鱼推荐872部好电影

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2018-2-3 16:17:07

《小城之春》 年代：1948年 / 国家：中国 / 导演：费穆 / 主演：李纬、韦伟、石羽


聊到这部电影时你可以谈论以下话题

1、爱你却不能告诉你！

一个年轻医生章志忱他的老友戴礼言家中做客，却意外发现他的妻子玉纹正是自己的初恋情人，于是三人之间产生了微妙的情感，这个没落的江南小城里似乎也迎来了春天。然而这三人都秉持着东方式的含蓄，“发乎情，止乎礼”，汹涌的情绪却被道德所规范，反映出当时知识分子的内心苦闷。费穆对李天济的原作剧本做了较大的删改，使其仅有5个角色，把感情聚焦于三个人之间。他用人文主义色彩的笔触淡化了以往电影中故事情节的外部矛盾，而是聚焦于人物的内心情感矛盾。破败的城墙、战后的废墟、凋敝的家园，衬托了人物内心的荒芜和悲凉。


2、从被骂到被夸！

影片当年上映时票房惨淡，评论界一致批评该片“苍白、病态、狭窄、陈旧，思想内容是暧昧的、观念论的”，在解放战争的时代背景下，这段三角恋显得尤其不合时宜。为此费穆还写了篇文章向公众道歉，把《小城之春》的失败全部归结于自己的原因。1983年，在意大利都灵举行的中国影展上，观众意外地发现了这部电影，并惊叹于如此古典又文艺的电影，竟然诞生于1948年。人们这次评价该片有“细腻、诗化的心理刻画。迷尔不乱，恨而不惘。”费穆也因此成为东方电影诗学的代表人物。2001年，复出拍电影的田壮壮，还翻拍了这部电影，大量长镜头和中远景把爱情的疏离和挣扎表现得更加淋漓尽致。



全片最精彩的部分是这两处

亮点1

第1分钟，“住在一个小城里面，每天过着没有变化的日子，早晨买完了菜，总喜欢到城墙上走一走，这在我已经成了习惯，人在城头上走着，就好像离开了这个世界，眼睛里不看着什么，心里也不想着什么，要不是手里拿着菜篮子，跟我先生生病吃的药，也许就整天不回家了。”玉纹的独白贯穿了全片，她那些不知是叙述还是回忆的独白为影片增加了一种“此情可待成追忆，只是当时已惘然”的意味。



亮点2

第58分钟，这是一个以章志忱为中心构图的镜头，由管家老黄摇到室内，四人围坐在餐桌旁，戴礼言背对着镜头，玉纹坐在画面右侧，章志忱和戴秀在划拳。角色之间也在通过不断的移动制造出多个构图，比如戴礼言坐在章志忱和玉纹中间，而玉纹不断替别人喝酒从而把自己灌醉，非常准确地突出了四人之间错综复杂的关系。后来在田壮壮的版本中，他用一个更长的镜头来表现这场戏，戏剧张力更加明显。


 

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8.4 

小城之春 (1948)

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小城之春/Spring in a Small Town(1948)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1037466/blog/8029920/
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