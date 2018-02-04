《浪矢解忧杂货店》：不要杀死蝴蝶

评分：7.4/ 10分，4/ 5分。

看这部电影的时候，总是把三位男主看成鹿晗、刘昊然和华晨宇的组合，影片的镜头也真是巧妙，不断从各种角度来印证笔者的错觉。或许，中国版解忧杂货店如果喊这三位小生来演，情况会有所不同，但这都是成为既定事实的选择，蝴蝶已经飞走。

这部影片就是关于选择的故事，也可以说是从另一个角度来剖析蝴蝶效应。一些毫不相关的人和事情，却在内里暗藏羁绊，并存在着强大的逻辑，看上去是由当事人的选择而形成的结果，但未必没有一些来自上天的主宰。

影片原名叫做浪矢杂货店的奇迹，看完电影，笔者觉得叫做孤儿院的奇迹更为恰当，因为故事与其说是围绕杂货店而发生，不如说全是因孤儿院而起。一位千金大小姐与自己的男仆私奔，最终却因身份悬殊，二人分离。小姐创建了一家孤儿院，男仆开了杂货店。影片中几个故事的主要角色，都与孤儿院有或多或少的联系，又碰巧都去杂货店寻求解忧。杂货店老人总是担心被自己开导过的人在未来过得不幸，自己给出的建议没能产生积极的结果，解忧的人于是有了忧愁。因此故事安排本该寄给未来的回信，传到了老人手中。与此同时，本该写给老人的咨询，给到了现代的三个年轻人，他们就成了新的解忧者。其实是这三个人影响了过去的那些青年，而他们又把自己的现状回传给了过去的人。多么精妙的安排，又是多么巧妙的传承。最后，现代年轻人也收到老人的回信，得到了老人的开导，解忧的人都彼此解决了各自的忧愁。

影片一共讲述了三个信件的故事，带上老人与年轻人自己的故事，也凑够了五个。这种由段落拼凑而成的电影，很容易就陷入节奏割裂，氛围不协调的境况，再不慎，还会出现主旨混乱的毛病。第一个故事过早调动了观众的情绪，太早形成情感上的高潮，并且着墨太多，第二个故事又再一次想要激发观众的泪水。于是全片呈现出水往低处流的态势，泪水越流越少，越往后，越平淡。但另一方面，前面的故事叙事稍显松散，并且多个线索铺展开去，到了最后，老人死前余晖，过去与现代的信件你来我往，终于把复杂的线索全部厘清并顺利连接在一起，节奏快了起来。

稍显遗憾的是，作为最重要道具的信件，被削弱了地位与存在感，甚至本该全文念出的书信中的文字，只道出了只言片语。虽然没有看过原著小说，但笔者相信，书中必然每一封信件都写好了全文，并且一定是调动情绪的关键。这部电影还是更侧重于通过人物的行动而非自我叙述来讲述故事与表达情绪。

好在，影片的情绪是连贯的，主旨也很统一。选择是每个人都具有的权利，即使告诉你未来会如何如何，怎样能避开将要遇到的一切不幸，你始终面临着信与不信、做与不做的选择。第一个故事中的鱼店音乐人，他选择了前进，虽然失败，却死的光荣，并且他的选择并非毫无意义，留下了深刻的痕迹。第三个故事中的女职员，也选择了相信，于是成功在未来人的指示下，避开了所有的经济危机，并成功在其他人意识到以前抓住新的商机。这两个故事有着强烈的对比，但也高度统一：二者虽然经历了选择的正反两面，却都勇敢的做出了选择。

再往深的看，影片最终想要表达的，可能是符合佛家思想的因果理论。凡事皆有因，凡事皆有果，何因生何果，只有蝴蝶才知道。

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文：史歌

2018年2月4日