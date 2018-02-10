漫威十年 | 超级英雄的意义

昨日，漫威影业发布了漫威电影宇宙十周年合影。合照中可以看到这十年来漫威宇宙所有电影的主要演员及制作人员，包括漫威影业主席凯文·费奇、漫威之父斯坦·李等等。

在2008年，没有人能想到凯文·费奇能将如此庞大的漫画故事系统搬上大银幕，甚至可能连费奇自己也没有想到。

在第一部《钢铁侠》电影问世之前，人们对于超级英雄的印象还停留在浮夸的造型、张扬的行事风格和简单直白的故事情节上。

2008年4月，电影《钢铁侠》上映，开启了一个前所未有的电影宇宙纪元。深入的故事背景，丰富的人物设定，多彩的视觉风格——似乎与以往那些超级英雄故事不大一样了呢。

因戒毒等事件而沉寂多年的小罗伯特·唐尼在这部电影里重新找到了自己，或者说，钢铁侠这个角色就是为他量身打造的。

2008年6月，《无敌浩克》上映，打破前作故事沉冗、节奏缓慢的局面，似乎这时的浩克才是真正的绿巨人。

2011年，《雷神》《美国队长》先后上映，为《复仇者联盟》的推出再做铺垫，神盾局长、黑寡妇、鹰眼一一登场，复仇者联盟第一梯队全部出场。

之后，漫威宇宙的阵容不断扩大，粉丝们也越来越为之疯狂。

漫威影迷真的只是在看超级英雄吗？

也是，也不是。

不羁的钢铁侠，正义的美国队长，传统的雷神，美丽的黑寡妇，神勇的鹰眼，憨厚的绿巨人，无敌的银河护卫队，还有蚁人、蜘蛛侠、奇异博士……

这是一个美国化的大家庭，也像极了许许多多寻常人家。这个家庭愈发包容，正因如此，它吸收了各路看起来有点“怪”的英雄。

从超级英雄被创造出来的那天起，他们就是普通人心中梦想的代表，直到今天，他们终于变成了我们最理想的化身。

漫威十年，这个家族还在不断壮大，他们的故事还在继续上演。

期待着漫威宇宙的第二个十年。

2028年，我在等你。