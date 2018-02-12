这五部电影，让回家的旅途充满欢乐

再有几天就是新年了，想必有很多朋友已经踏上了回家的路途。春运路上，有欢笑，有故事，有属于每个人的独家记忆。在电影中，旅途上也有各式各样有趣的事。看看下面几部电影，是否对里面的桥段有些共鸣呢？

《爱在黎明破晓前》

杰西和赛琳娜在火车上相遇。两人聊得甚是投机，于是一同在维也纳下车游览。从生活到思想，无所不谈。虽然只有一天时间，但似乎两人已相识很久。

【出行指南】路途漫漫，抛开顾虑与同行的游客聊聊天，说不定什么时候就能邂逅自己的男/女神了呢！

《致命伴旅》

同样是在火车上邂逅，弗兰克和伊莉丝的故事就要惊险得多。看似完美的两人却一路遭到追击，两人也拼尽全力应对外来的危险。两位主角险象环生，而关于弗兰克和伊莉丝背后的真相也同样令人吃惊。

【出行指南】出门在外要注意安全，遇到可疑事件要加强防备，毕竟有所戒备，是顺利到达的重要条件。

《落叶归根》

老赵带着去世的老刘乘车回家安葬，半路被发现老刘去世而被赶下长途车。一路上老赵遇到令人哭笑不得的人和事，经历了种种困难后，最终把老刘带回家。这一出悲喜剧演出了中国人自己的思乡情绪，不管在外有多艰难，回到家，才算是“落叶归根”。

【出行指南】忙了一年了，早点回家问候一下家人，给自己的心放一个假。

《天下无贼》

“打……打劫！”在旅途中遇上这样的“劫匪”真是有点哭笑不得。范伟与冯远征在影片中出神入化的表演迅速成为了当年热议的话题，这一段戏无疑奉献出了教科书般的演技。

【出行指南】独自在外漂泊，分辨能力必不可少，与人为善是安身立命之本。人在江湖飘，尽量别挨刀，也别给别人刀。

《人在囧途》《人再囧途之泰囧》

《人在囧途》系列可以说是春节必备旅途电影。两次出行，两个故事，虽然前后人物并没有关联，但是一路上的笑料和趣事没变，大闹几场“滑稽戏”之后，平安返回家中的心情更是相通的。这种情感，大概只有在返乡游子的心中才最为深刻。

【出行指南】有钱没钱，回家过年。家里等着你的不只是父母的期盼，还有一年来的喜怒哀乐。与家人团圆，与亲朋分享，才是“年”的真正意义所在。