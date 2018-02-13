北境凛冬至，长林风起时 ——以《权力的游戏》方式打开《琅琊榜之风起长林》

在“XXX有问题”、“XXX愿追随长林王”、“萧爱国和林济世拜把子”等满屏的长林体弹幕中，作为《权力的游戏》忠实观众，也发现了一些意料之外的惊喜，例如：濮阳缨是冰火里的红袍女巫性转，满屏幕的“北境不忘”，荀安如发现夫君萧元启真面目时，飘过一条弹幕说安如像《权力的游戏》中的三傻，那么......就以这个切入点写一些逻辑欠佳、专业薄弱、水词过多、文题不符的观后感，交一份作业给对自己影响颇深的《琅琊榜》系列。

一.从红袍女巫到濮阳上师：信仰可以将你抛上云霄，亦可将你拖进地狱



与魔幻题材电视剧《权力的游戏》中光之王信徒梅丽珊卓不同，一袭红袍的濮阳上师不过是借以白神之名（及药品的化学反应）行阴诡之事操控人心。而一旦人有了信仰，无论是在冰与火的歌声中，还是在琅琊榜单上，它可引领琼恩·斯诺和箫庭生镇守各自的北境，也能让史坦尼斯烧死自己的女儿，让荀皇后双手沾满赤霞镇百姓的鲜血。

观众说，濮阳缨是反面的梅长苏，因他们都在布局复仇。无论是曾挽过大弓，降过烈马，现在只能在阴诡的地狱里搅弄风云的梅长苏，还是张开玄螭蛇毒牙的濮阳缨，铸成他们信念的事件，都在正剧故事之前，已成的矛盾中心成为了故事背景和主人公行事的动力，缺少了过程的展现，观众便会或多或少的觉得“脸谱化”，这大概也是逐渐提高审美水平的国内观众近年来偏爱成长型人物的原因之一。

但是，电视剧的大多数受众还是为了消磨时间，为放松而取悦自己，《琅琊榜》第一部复仇之路令人心中畅快，最终洗脱冤屈归还赤焰以忠名振奋人心，加以梅长苏这个角色气质出众，声画光影各方面皆为上乘——浑然明玉，何妨微瑕。但第二部《琅琊榜之风起长林》故事走向并非主角主导设局，没有如第一部在观剧过程中给观众带来大快人心的精神满足，所以观众的注意力则容易被转移到别处，如角色的人设。



幸而濮阳缨除了毫无顾忌的复仇者之外，他还有一个很重要的功能性——埋下另一颗仇恨的种子。萧元启如吃掉母亲尸体的小蜘蛛，从背后捅死濮阳缨时，就吃光了“母亲”的最后一块皮肉——濮阳缨才是他的启蒙老师，莱阳太夫人没做到，墨淄侯不过是一本“练习册”。他对荀白水和狄明将军巧舌如簧的拉拢，铲除绊脚石手法的残酷决绝，足见将濮阳缨的方法学了个十乘十。

纵观萧元启的黑化之路，转折点不止一处：母妃被寻仇表舅所杀、狠心绝情除夜凌子管家、处死濮阳缨以清前路威胁、联手荀白水暗算长林军、长林王箫庭生之死......命运的确在推动他走，但命运也给过他选择，每一次决定都是在他冷静思量后做出，没有头脑发热“激情杀人”，实打实的“命运掌握在自己手里”。箫庭生说长林风骨的延续不仅在血脉之间。除了血脉，若是幼子，家庭的教育自是重要，而萧元启的母亲希望他小心低调度日，他亦不甘同为萧氏儿郎却碌碌无为，也在长林王身侧接受教诲，也随萧平旌在甘州历练两年，也亲历过长林府的为人准则，却终究走上了不归歧路。他的拳拳抱负心，本可以让他成为萧氏有所作为的好男儿，只是他选择了光明的另一面。





二.从凛冬降至到风起不息：北境不忘



其实我是见观众刷弹幕“北境不忘”，才将箫庭生和琼恩·雪诺联系在一起的。《权力的游戏》中艾丽娅·斯塔克杀掉弗雷一家，摘下人皮面具说“the North remembers. ”是最令我血脉偾张的场景，北境不忘的，是屠杀满门的屈辱仇恨，也是史塔克家族当年的忠诚与荣耀。这样说来，两个北境倒真有些相似了。

（跑题的一段）在《琅琊榜之风起长林》首播之前的最新一季《权力的游戏》，已经确定我们的北境之王“囧雪”同学是男主，讲真他性格几乎无可挑剔（你为什么不带走耶哥蕊特？！），但不是我喜欢的角色类型，好了，我们还是说北境长林王箫庭生吧。



从《琅琊榜》第一部结束后，网上便有很多“第二部剧透”祁王遗腹子箫庭生黑化复仇夺权，其实这倒是算是个不错的续集思路，读过小说的朋友告诉我原作里也有诸多伏笔（我没看过完整小说），包括第一部誉王遗腹子也可以成为主要角色。但无论是写祁王还是誉王之子，它都在一定程度上更改打破了第一部的结局，就算剧本身质量上乘在榜一死忠粉心目中也是续貂。在第二部播出之前，我看过几篇写黑化箫庭生人设的同人文，所以在官微公布判词时，见箫庭生那句“长林血脉，忠义作魂”时，险些热泪盈眶。



不负梅长苏与靖王的期许和教诲之外，箫庭生与粱帝弟弟、长子萧平章和次子萧平旌之间，呈现给观众最理想动人的兄弟和父子关系，这些人文价值要远胜于“庭生黑化”这个切入点。《权力的游戏》中，狼家的父母兄弟姐妹之间的情谊，也是这部批量发便当剧中最温暖动人的存在。同时，两部剧在兄弟挚友与君君臣臣之间的关系，都在打破与平衡中不断地产生矛盾。

至此虽只主提箫庭生，为救弟弟以命换命、将几月余生留给北境的长林世子萧平章，受尽朝廷寒凉错待而大梁陷入危难之时，以长林之名千里勤王的萧平旌，同样不负北境。长林之名不独属某个人或姓氏，如大结局新帝颁发的旨意：“无论北境何人为统帅，皆以长林之名。”第一次看到这里时，内心os:这是政治制度的进步，精神觉悟的升华啊！emmm

三.狂风骤雨间的一腔绕指柔

电视剧《琅琊榜》第一部，个人最喜欢的女性角色是霓凰郡主，可这般喜爱，是从一个独立现代女性的审美思维来爱。同样，《琅琊榜之风起长林》中，我也喜欢林奚，情深至愿为所爱之人放弃自己的生命，却不愿为他停下脚步成为男人的附属。林奚深爱萧平旌，是作为独立的个体相爱，最终忍不住停在金陵城外，是情到深处不能自已，即便如此，她也依然没有进城去投向他，而是等他走向自己。我爱今夕夫妇保持人格独立的深爱，如苏凰夫妇各奔南北为同一个大梁而战。今夕和苏凰，正是舒婷的《致橡树》中描述的爱情最理想的模样：“......作为树的形象和你站在一起，根，紧握在地上，叶，相处在云里......”



既然说了今夕夫妇，那也说说柿子夫妇吧。萧平章和蒙浅雪战前告别的一段，也是外化了五十年前霓凰听见梅长苏和蔺晨对话后，露出理解与悲伤微笑之中的所有言语。蒙浅雪和萧平章是相依多年的夫妇，而郡主有她最懂的林殊哥哥要支持与包容，且她不仅是某个男人的小女孩，还是大梁南境防线的主心骨，她甚至不能像世子妃作为妻子说几句任性的话来疏解情绪。最令我个人印象深刻的，不是柿子夫妇互相叩拜和相拥，而是流过泪的世子妃面对黎老堂主和林奚坦然接受与坚定支持丈夫的神情。

蒙浅雪陪伴在并肩作战至萧平章生命最后一刻，穆霓凰与梅长苏一南一北今生就此永别，将身后交给彼此为国征战。在身边与在远方，我说不出哪个更感动，不过，明白并支持才是爱人吧。

我愿脑补在苏凰“缘许三生”的“此生一诺”里，柿子夫妇是第二世，今夕夫妇是第三世，纵情山水，神仙眷侣——好想剪这个脑洞的视频啊！（破折号之后划掉）

但是，《琅琊榜》系列毕竟是古代的故事，更多的是深闺淑女，她们出嫁前走过的路远不及南境，更莫提遍访他国尝百草——那些女子的天更小。《琅琊榜之风起长林》比第一部多了这些“常规的”古代女性，如“头发长见识短”的代表荀皇后，以夫为天到蒙心障目的莱阳太夫人，也有虽是在长在深闺的贤良温婉淑女，却不失明判是非求得清白的心念的荀安如。



见弹幕里说荀安如更像《权力的游戏》中的“三傻”时，并不觉得有多像的，不过是一样以为自己嫁给王子的姑娘，最终发现所托非人。不过珊莎“虽然学的很慢”，但最终“学有所成”（不负“三傻”这中国粉丝给起的绰号，你学得也太慢了...）。荀安如更早的知晓一切，但是她终究在这狂风肆虐中凋零，竟也是“落花犹似坠楼人”。说起来，萧元启搂着荀安如看锁在箱子里的戚夫人“火化”还问人家心里有没有舒服时，倒有半分小剥皮的风采。所以，被乱枪捅死和被恶狗吃掉的结局倒也算是风格统一了（你知道你在说什么吗）。





四．凡人皆有一死？



刷#琅琊榜之风起长林#话题时，看到有人说：“如果荀飞盏死了，就再不安利其他人看这部剧了......”，网友们的反应是：“那你追过《冰与火之歌》吗？”“被血色婚礼支配的恐惧......”“起码狼家的几个孩子还在一起了。”



其实，若说《琅琊榜之风起长林》这部剧撕开美好的一面给人看，我想到的并不是“正派反派主角配角死得七七八八就剩二三人”，而是两国开战一位普通士兵踩着另一国普通士兵尸体的脸冲锋杀敌的特写镜头，这个细节是我对这部剧中战争最直观深刻的印象。



再次强调，看《琅琊榜之风起长林》时联想到其他剧的梗，不足以更没打算来对比，而与《琅琊榜》第一部做比较是难以避免的，但它们绝不是对立，甚至是统一。引一位知乎观众的观点（并不是原句）：濮阳缨和梅长苏，萧元启和萧景琰，互成正反镜像，梅长苏可以是坏人或者办坏事，萧景琰登基称帝后也可能黑化。



《琅琊榜》和《琅琊榜之风起长林》不仅是跨越50年故事的延续，它们实则是一个整体，辩证统一的论人性、讲人伦、说情义。虽然第一部于我有重大意义——引我入《琅琊榜》的坑，正午阳光的坑，优秀国剧的坑甚至给予我从学校走出来择业更有方向性的选择。但是论故事，我更爱第二部——最令人有触动的故事，终究是在讲人。第一部人物特点鲜明，但若是细品角色，距离真实还差一段。第二部人物更加丰满，只有不单薄才是创作者常挂在嘴边的“立得住”，人物历经外部事件矛盾而产生内心矛盾，最终推动人物行动（做出选择），非常真实。也并不是说，真实是评判作品质量得唯一标准。从内容而论，《琅琊榜》第一部被观众广而接受的原因，除了角色亮点，还有大家所说一路斩妖除魔洗脱冤屈的心理满足，可以说是极致浪漫主义满足了观众的期待。而《琅琊榜之风起长林》逐渐将世间大大小小的各种美好情感撕碎，其中有现实的残忍，但大多数人（活到最后的）最终亦得理想归宿。



漂浮在画面上的浪漫是哄观众玩的（但是观众越来越聪明，这招已经逐渐失效），故事内容中的浪漫主义依然是目前吸引电视剧观众群体的法宝（如《琅琊榜》第一部），而通过现实主义的故事来体现理想化的心愿，它在观众心中的保质期更长久，前提是观众没有被虐跪（《琅琊榜之风起长林》第二部很虐必须实事求是的肯定，我在敲这段话时朋友给我发微信说这部剧太虐了，都哭两茬了）。

好了，如果你看到了这里，首先谢谢你，然后对你的耐心——肃然起敬。

更并非有意蹭美剧Game of Thrones的热度，不过距《琅琊榜之风起长林》播出至今，已经有很多精彩的剧评出现，似乎不需要我水一篇充数，又着实想为它写点微博体之外的文字——四万字毕业论文之后，还没缓过精力写剧评（事实是并不想暴露自己专业知识退化得多么快）。

拜德喂，一位二次元的小伙伴说距离她入《琅琊榜》的坑，只差一篇琅琊榜和冰火的AU,同人文是没有额外精力写了，还是可以话痨一篇观后感的——噢，可以收拾收拾心情等《权力的游戏》最终季了。