《唐探2》小唐和老秦携手闯纽约，这次探案全面升级笑到停不下来

文/温翔

看《唐人街探案》意犹未尽，那么《唐人街探案2》简直就是大开眼界，很多电影作品的第二部都有点狗尾续貂，但《唐人街探案2》弥补了第一部的很多不足，悬疑更甚，笑点频出，逻辑清晰，服化道令人眼前一亮。毫不夸张的说，《唐人街探案2》俨然就是《唐人街探案》的提速版，或者说是国际版。

《唐人街探案2》主要讲述发生在全球大都会纽约的侦破搞笑故事，从泰国到纽约，电影的升级企图比较明显，影片整体给人的感觉戏剧张力更足，从小变大，其实模式套路还是没变，但内容上却是翻天覆地的要给你好看。

有人说该片在表现飙车的桥段还是不如美国大片，其实不然，这种简单粗暴的砸钱搞噱头成本很高，但《唐人街探案2》却以小见大玩出新花样，给人很强的视觉冲击力，观众捕捉的效果未必比那些疯狂烧钱的好莱坞大片势弱。该片并不是完全依靠动作戏码来加分，主要还是以悬疑为主，其他的都是辅助作用。

王宝强和刘昊然都秉承了第一部的表演风格，他们二人的合作更加的默契和松弛。王宝强就是一贱俗的感觉，看起来比较躁比较壕，一路下来就是嘴贱，不断的叨逼叨，但他未必一无是处，虽然有点色，但还是很有节操，虽然很傻，但还是有用武之地。不是单一的人设，毕竟和秦风的拍档，也不是浪得虚名。

刘昊然二年后变化还是很大，在第一部中的表演感觉有点青涩，而在《唐人街探案2》中刘昊然貌似变得更加的自信 和强大，搞笑探案两不误。刘昊然和王宝强拍档关系戏剧冲突比较强烈，一静一动，一疯癫一睿智，互相对立又统一，看来他们已经成为黄金搭档，将不可能的画风糅合在一起，充满强烈的喜感。

这次表现比较惊喜的还有喜剧演员肖央,在第一部中肖央的表现可圈可点,几乎让人难以辨认,这次回归和王宝强以及刘昊然上演”三傻大闹纽约”也是为电影品质加分不少,和王宝强的日常互怼,简直虐死人不偿命。

影片的喜剧梗制造不少，看起来毫无违和感，相反观众很享用。在唐人街街道追逐戏份，设计了很多笑点；还有唐仁、秦风和宋义秒变护士小姐潜入医院探案，三个人的画风也是令人笑喷；还有他们三人闯入酒吧，唐仁被大佬看上的梗也是令人啼笑皆非。笑点太多，一直贯穿始终，让人应接不暇。

影片涉及凶杀案，陈思成将影片处理得没有一点血腥的感觉，这个应该最值得点赞，毕竟该片要在大年初一上映，如果太过血腥暴力可能会引发观众的反感，恰恰相反，影片用大量的笑点来冲淡了观众恐惧心理，而且凶杀现场也避免了更多血腥画面出现，如此处理很巧妙。

影片主打悬疑，对疑犯的追踪过程悬疑设计很靠谱，关键的关键是逻辑比较清晰，而且也能自圆其说，特别情节的几次反转也呈现出陈思诚讲故事的能力真的不比那些大导演差，而且影片前后连贯顺畅，看起来没有很尬，没有太多拼凑的痕迹。

影片最后的彩蛋也是惊喜连连，佟丽娅扮演的阿香还是现身了，演员们都跳起来了国际时尚舞蹈，简直嗨翻纽约大都市。

目测《唐人街探案2》在今年的贺岁档中表现最佳，可能没有之一只有唯一，非常奇怪的是青少年和老年观众竟然也能get到电影的不少笑点，这次王宝强又赢了，唐仁在电影中吐槽渣男和婚姻的不忠，非常戳人心，有点穿越的感觉。

影片表现很真实，荤素搭配，没有过多的装，很有国际范，让人非常期待在东京展开的探案旅程，绝对的又是另一番的喜大普奔景致。