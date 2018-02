阴阳五行三生万物 ——《唐人街探案2》 **《唐人街探案2》片名Detective Chinatown Vol 2(2018),别名唐探2。 中国侦探喜剧电影。 导演表示要建立一个侦探 IP,即“唐探宇宙”。看着这已有的两部作品,这个宇宙确实有初步建立的迹象。秦风和唐仁两人凑到一起,组成的组合还是挺有威力的。秦风负责推理、颜值,唐仁负责插科打诨、联系地方势力和关键时刻的灵光一现。从曼谷到纽约再到下一部预告的东京,这对组合转遍了东西半球,加上初具影响力的世界名 侦探排行榜 , “唐探宇宙”完全有一种整合全世界侦探的打算,以喜剧推理来演绎故事。按照老美的成功经验,建立了电影宇宙后,还要拍摄电视剧漫画,推出周边产品,进一步巩固宇宙观,不知道“唐探宇宙”啥时候能进展到这一步。 在第一部作品打下良好口碑的基础上,大家对第二部有了很高的期待,从第二部的整体表现来看,影片完全对得起观众们的预期。和在泰国曼谷的小打小闹相比,第二部实现全面升级,纽约的各大地标建筑均有展现,从时代广场、中央车站,到市立图书馆、麦迪逊大道、布鲁克林大桥,标志性建筑让影片的质感有了大幅提升。据称,仅一场麦迪逊大道裸奔戏就耗费 300万美金,封街两天完成。不由得感慨,有钱真好,拍的人开心,看的人也开心。 对 “唐探宇宙”我有两个疑点。第一点是角色的继承性。目前两部中出现的角色仅有唐探二人做到了前后连贯,男配一号肖央的角色在两部影片中却不一致,第一部时他是泰国警察,第二部时他是宋义,会不会到了第三部肖央再换一个角色登场呢。有消息称,《唐1》中的小女孩张子枫会在第三部登场,这让肖央的设定显得很尴尬啊。 第二点是世界观的设定。在 第一部中没有出现超自然现象,但在第二部时出现了不少,比如印度侦探的隔空取物、元华莫友乾的悬空术以及成功率未知的五行炼丹术。究竟是一个遵循现有世界物理法则的世界,还是一个架空的奇幻世界,这点还需要明确。 敢在贺岁档上映的影片,没有贺岁片的基本元素可不行。过年最重要的就是开心,要开心就要有喜剧元素,观众们看着不乐,氛围就起不来,票房也不会好看。导演就是吃准了这一点,才将这部主打喜剧和推理的影片放在贺岁档厮杀。 本片中的喜剧元素十分密集,王宝强大部分时间负责插科打诨帮倒忙,以其夸张的形体动作和言语表情,向观众们传递笑果。刘昊然则是用一种呆萌的形象示人,一本正经地进行自己的推理,时不时利用类似高智商低情商的反差萌逗乐观众。两人结合时,一丑一美再让这种反差喜剧效果升级,不怕你不乐。 其他配角的表现也是个顶个的出彩。美国特种兵侦探演绎 “爸爸打我”的梗,这是《鬼子来了》的简化版,创新性虽不足,但笑果依旧很出色,老段子在欺负洋人不会中文时依旧管用。“立刻有”,现在撩汉都这么高端了,不会中西合璧,都不敢被撩。还有王宝强和王迅手下在公路追逐时互飙Chinglish,简直太逗了,他们说着外国人不懂中国人却都听得懂的英文,颇有一种两人在第三方朋友圈下评论区斗嘴的感觉。一行人误入同性恋飞车党酒吧时,喜剧效果更是达到一个高潮,我相信大家 以后再也无法正视韩宝仪的《粉红色的回忆》,你能想象叼着玫瑰花的王宝强满身大汉的样子么? 其他的笑点还在黑川普,可能全世界都将黑川普作为政治正确。又是提及筑墙计划,又是夸赞中国人多选票多,可能是想借着黑川普的顺路车打开美国市场吧。 其实有实力才有制造笑果的能力。看着一众老外在中国的贺岁片里卖力,让人有一种有钱真好的感觉。纽约广场的大屏幕不是贵么?我们来直播。中央车站不是挺忙的么?我们来追逐。麦迪逊大道不是车多么?我们来封路。 喜剧是卖点,推理才是重点。距离《唐 1》上映这么久以来,你还看过哪部合格的本格推理电影?本格推理推崇逻辑至上的推理解谜,要的就是惊险离奇的情节和耐人寻味的诡计,让侦探们带着观众们一起抽丝剥茧寻找真相。《唐1》聚焦密室杀人,细小缜密,《唐2》扩大格局更大,变成一场遍布纽约城的连环杀人案。 《唐 1》中让库布里克凝视火了一把,《唐2》则推出洛卡德交换原理和麦当劳三要素。洛卡德交换原理即物质交换原理,最早是20世纪初法国著名侦查学家艾德蒙·洛卡德在其编著的《犯罪侦查学教程》提出,犯罪的过程实际上是一个物质交换的过程,作案人作为一个物质实体在实施犯罪的过程中总是跟各种各样的物质实体发生接触和互换关系。因此,犯罪案件中物质交换是广泛存在的,是犯罪行为的共生体,这是不以人的意志为转移的规律。片中就是根据这个原理,交叉对比案发现场的物质,找出相同元素从而提前锁定凶手。这个方法好是很好,但是极其耗费人力物力财力,当全体犯罪实验室开足马力分析案发现场物证时,才有可能完成这项工作。 麦当劳三要素当然不是汉堡包、薯条、炸鸡块,其实是 “麦克唐纳三症状”。犯罪侧写认为连环杀手通常具有3种行为:尿床、纵火以及虐待动物。类似原生家庭对个体影响,个体幼年缺乏关爱、容易受惊,会导致尿床,个体通过纵火和虐待动物来实现自己的控制欲。这“三症状”在美剧《犯罪心理》中提到的很多,但在本片中作用有限。 将严谨的本格推理和周易五行结合起来,这是唐探世界的一大亮点。五行八卦在被洗脑者眼中是封建迷信,认为算得准的是幸存者偏见,其实是一种误解。周易可以根据事物初始状态给出结果,中间的演算过程无法被现有科技水平解释,这不代表结果出错,只是当前的解释能力不足罢了。就像拿现有科技回到一千年前,早被当做巫术烧死在十字架上了。唐仁借着五行雄起了一把,不过这儿有一个小漏洞,唐仁掐指一算时,掐的指关节不对,十二天干对应的不是中指无名指的中间指节。这一段推理过程是揭开事件真相的关键,整个纽约市化为炼丹图,特效满分,颇有指点江山的气势。 秦风享受的是揭露真相的快感,在《唐 1》中,秦风就表明自己只是想进行一场完美犯罪,他想要找出的是杀人动机,但并不关心杀人犯的对错。秦风凭着此次破题,和唐仁一起站牢了世界名 侦探排行榜 第二的位置,可第一位的 Q却依旧身份成谜。按照《唐》系列反转反转再反转的套路,Q要么是宋义的妹妹宋倩,要么是秦风坐牢的爸爸,具体是谁还是要看第三部的本子。 演员方面,别看王宝强疯疯癫癫的,全片还就靠着他才撑得起来,你换其他男演员,还真没有王宝强这份感觉。肖央的表现也很好,一副扮猪吃老虎的样子,表面看起来人畜无害,你要是让他来个库布里克凝视,估计也能吓你三年。王迅、王成思、元华这些配角出现了就能让你发笑,没有什么比开心更重要了。刘昊然在第二部的表现比第一部好得多,放开了不少,当然啦,颜值担当刘昊然最重要的作用就是贡献颜值。作为糙老爷们,我并不是很理解刘昊然的帅点,但和女性朋友交流,她们表示刘昊然很清爽,少年感。 喜剧推理唐探宇宙, 阴阳五行三生万物。

