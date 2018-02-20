这真是小丑回魂，但和史蒂芬金的《它》没多大关联

P.S.基本不涉及剧透！

在看电影小丑回魂之前，我特地花两个月去看了史蒂芬金写的原著——《它》。

小说分为上、下册，小丑回魂这部电影应该是属于第一部了。本片作为恐怖类商业电影算是比较成功的，可是与小说比较起来的确是少了很多东西，比如：电影里的比尔和小说里的威廉理应是同一人，至少人物性格得相近一些。小说里的威廉（同比尔）是团队中的核心人物，在史蒂芬金笔下，他在读者眼里会呈现出一种绝对的凝聚力。遗憾的是电影可能为表现出更好的观感，主角比尔彻底成为了一种被无脑驱动的人物，更像是传统恐怖片中：‘不让去开门，偏去开，不让他回头，他偏要’的那种感觉。比尔这个角色在电影中经常抛下同伴，自己去作死。这在小说中是完全不同的。

同样来讲，影片中理查德这个角色和小说里的理查德也不一样。我可能更喜欢电影中的他，毕竟一张嘴就各种“FU”！可是他又继承了一些小说中理查德的人物性格（搞怪、模仿各种出名人物），由于没有过多的背景交代，电影中的理查德会突然来上一句听起来不是笑话的笑话，这大概是所谓的尬聊吧。这点剧本处理的不太好，或是演员功力不行。可是扮演理查德的演员同样出演过《惊奇物语》。

贝弗利这个角色在电影和小说中的人物性格比较相似，特别是在浴室喷血那部分还原度很高：

（有一种闪灵的既视感）

本这个人物在电影中完全沦落成了二逼少年。在小说中他可是一位诗人和未来的建筑师。他心思细腻，特别是对贝弗利的情感。如果把小说描写情感的部分单独作为剧本，甚至都可以拍成一部像《怦然心动》那样的电影呢。

迈克这个人物在小说里起到了交代背景，负责贯穿始终整部小说的角色，他至关重要。由于电影没有完全交代得里镇的背景，迈克这个角色确实对电影没有起到推动剧情发展的作用。

史丹利这个人物在电影中也被弱化了。考虑大家有可能没看过原著，所以在这里也不去过多讨论。

反派亨利.鲍尔斯这个角色在电影中更疯狂，但在小说里却介绍了他为何会变成这样。

总之，我个人觉得最好先不要看原著，直接看电影。接着看小说之后，你可能会觉得电影和小说是完全不相同的。小说侧重于友情、幻想、以及所有小孩在童年阶段都会遇到的事件。前阵子网飞的原创惊悚剧《惊奇物语》，灵感就来源自史蒂芬金的《它》。而《小丑回魂》就是一部几个小屁孩突然发现怪物>组团去开怪>留下悬念。几年后，第二部电影上映，制片方就能再次来圈大家兜里的钱了。

最后发一下牢骚：饰演主角比尔的演员真是差劲，我家猫成精都可能比他演得好。

《小丑回魂》是恐怖片嘛，奉送几张图，感受一下：

（这特么小丑。。。）

（吓尿了。。。）



（在电影院里看3D会比较。。。）

（嗯。。。）

（麻风病人。。。）