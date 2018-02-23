美是唯一 ——《霓虹恶魔》

《霓虹恶魔》片名 The Neon Demon (2016)，别名霓虹灯魔头。

丹麦导演尼古拉斯 ·温丁·雷弗恩带给我们的一场视觉秀。

影片的剧情很简单，几秒钟就可以说明白，一个天生丽质的小女孩独自闯荡时尚界，受到老司机摄影师和设计师的喜爱，也受到了来自同行女模特的嫉恨，最终殒命。

年仅 16岁的小女孩Jesse基因出色，天生长得很美，肤如凝脂，面如白玉，瓠犀发皓齿，双蛾颦翠眉。她对美的看法很简单，她并没有什么其他技能，但是想用美来挣钱。她只知其一未知其二，她如果知道想依靠美貌混饭吃的路那么难走，估计就会回去乖乖念完高中了。

Jesse知道自己很美，但一开始时并没有那么大的把握可以成为专业模特，在得到业界老司机的肯定后，她对自己美貌的信心陡增。哪怕老天安排山猫捣乱做警醒，她也一律忽视。看着前辈模特们，为了获得别人口中的美而不断伤筋动骨的整容时，她才意识到自己的天然美是多么大的优势。

远香近臭，阻碍你上升的最大阻力永远来自你身边的人。当一个天生美人儿出现在模特圈时，最慌张的肯定是美人儿周围的其他模特们。

“你知道你有多幸运吗？”已经成为超模的Sarah，看着Jesse不费力就抢走了自己的地位，心里极度嫉妒；整容无数次才获得美貌的Gigi，看着Jesse天生就有如此美貌，想的是如何得到Jesse的美；蕾丝倾向的化妆师Ruby从一开始就被Jesse的美貌吸引，没有谁会心甘情愿的帮你，Ruby一开始就是有所索求的，被Jesse拒绝后，强烈的挫败感让Ruby因爱生恨，爱越深恨越深，得不到的话，那就只能毁掉。

“我知道我长什么样，不管怎样，这有什么错。女人们会为了成为这样而残杀，她们雕凿自己、注射自己、饿着自己，希望着有朝一日能够看起来像我的次等版。”年少轻狂的Jesse在稍微有了一点事业起步的迹象后，就开始嘚瑟，这种狂言也成了她杀身之祸的直接原因。

人前风光人后凄凉的道理很简单，没有谁的成功来的轻松。很可惜很多人只看到了时尚界光鲜亮丽的一面，却不知道其背后的辛酸。欲戴其冠，必承其重；欲享其荣，必承其痛。如果不付出一些宝贵的东西，怎么可能得到那么多令人羡慕的资源呢。

片中的经纪公司欺骗压榨年轻小姑娘，一纸卖身契后就可以为所欲为，模特之间相互碾压相互利用，只要你不如我美，一切都好说。与其说他们在追求美，不如说他们在追求自己最美。当这种追求达到一定程度后就会变味，时尚界将这种变味做到极致，演绎成变态。

美就是吸引力，而天然美则是黑洞。设计师说的很直白， “美不是一切。美是唯一。不美你甚至都不会看她一眼。”古今中外都是如此，大家都是外貌协会，只不过有的人表现的很直白，有的人隐藏的比较深。连成语“红颜薄命”都只关注好看的人，不好看的人死了也无人问津。

对 Jesse来说，美就是她的原罪。但罪不在她，罪在她的周围无法接纳她的美。在光鲜亮丽的T台上，她是造物主精心捏制的宠儿，在T台下，她是天然的嫉妒和仇恨的引力中心。

对美好事物的向往是人之天性，而天然美是最纯粹最本质的美。遥想香港电影黄金年代时，催生出多少女神，她们数量多质量高，各有各的美法，相同的是美自天然，和现在的人工美完全不同。再看看现在人们的审美，在资本的运作下，基本就只认识网红脸一种。有钱就可以为所欲为，资本运作下推出一个又一个网红，强制改变着人们的审美，这背后能够获利的自然是整容机构。

Beauty isn't everthing. It's the only thing.