几十年后，终于也轮到我们在电影里感受大国自豪感和荣誉感了

毫无疑问，《红海行动》带给观众的震撼不仅仅是成功扬我国威和口号上的宣泄，而是基于电影制作本身，它让我们切实感受到了大片气质，这种不输好莱坞团队的创作述求，给中国电影又增添了一个新的创作方向和类型，而且至少以后不会只有好莱坞明星在世界各地充大佬了。

而本片在战斗场面调度、特殊镜头打造、武器装备精准化、专业化等方面的考究，也让《红海行动》披上了 “大片”的披风。其中在几处子弹时间和迫击炮爆炸效果的呈现上， IMAX 3D 带来的震撼便跃然纸上。但需要吐槽的是，春节档期间 IMAX 版本的《红海行动》排片量少得令人心寒（即使如此，春节期间国内院线的 IMAX 放映票房也突破历史），或许在春节这个全民狂欢的特殊日子里，全国人民在观影时都“自带 IMAX ”效果吧。

记得当年《战狼 1 》上映时，在“犯我中华者虽远必诛”这句爱国口号的渲染下收获 5 亿多票房，这在当时也算是一个值得关注的现象，传统军旅题材主旋律电影竟然也在院线中沐浴了一把票房的阳光。但随后一年，香港导演林超贤的《湄公河行动》上映，这部有着真实案件为背景，并且得到公安部支持的影片拿下 11 亿多票房。当时我便觉得，林超贤算是给吴京当了一回老师，也让我们看到了更加好莱坞、更加类型化的主旋律影片创作。至于有跟风嫌疑的《空天猎》虽然也有着展示国威，伟光正的人物也英雄气息十足，但本质上还停留在《战狼 1 》的阶段。甚至还不如当年的“国际军事大片”探索之作——《冲出亚马逊》。

再后来，便是打了鸡血的《战狼 2 》，而当时很快林超贤《红海行动》的前期预告片便出现在了影院的开场广告中，不过后来这片的档期各种延后，直到今年春节档正式上映。这一次，林超贤和吴京被舆论和个别影评人再次绑在了一起，但我们还是发现，同样是主旋律和相似故事题材，林超贤又当了一回老师，又一次让我们看到了更加大气磅礴，富有好莱坞大片韵味的国产军事题材影片。

如果说《战狼 2 》是主旋律版的《第一滴血》，展现了孤单英雄的强悍和硬汉魅力，那么《红海行动》则是的《黑鹰坠落》似的群像塑造，展现了一个充满协作作战团队，我们比较《战狼 2 》和《红海行动》的开头部分便能清楚，同样是应对海盗袭击，两部影片分别成为了吴京个人和蛟龙团队的登场预热表演。是单个大咖还是群体形象，这本身并无优劣之分，它们代表着之前好莱坞的两类常规军事 / 战争题材动作片的创作方向。但在我们眼前的这两部影片中，林超贤在创作中习惯性地对团队的刻画和呈现，明显增添了影片的观赏角度和精彩点，这在之前《湄公河行动》中也有体现，并突出团队成员各自的功能性特点。

另外，《红海行动》通过全程高度密集的枪战动作戏份的打造，几乎让观众忘却了本片的主旋律色彩，期间类似 “中国海军带你回家”这样激增国家荣誉感和自豪感的台词也变得柔软了许多，这自然和“人肉国旗”和“涂鸦型护照”区分开来。

对于现代军事动作片，国产电影涉猎有限，其创作风格几乎还停留在过去几十年形成的既有套路上，而这自然也受众多军旅电视剧的影响。同时，由于中国近二十年来平稳幸福安康的发展格局，也难以让我们看到解放军叔叔拿起真枪干敌人，或者走出国门扬国威的行动。但随着中国大国气质的逐渐浓郁，让我们有了更多参与国际事务的机会（想想一年在世界各地有多少中国投资的项目在建设中），而我们也将一步一步感受到美帝人民的心理。

记得以前好莱坞大片中，帅气硬朗的男主角顶着特种部队、 FBI 等头衔，在世界各地营救美国公民，并且也不断地突出“美国人民不容侵犯”的优越感。在这一点上，我们其实已经可以在《红海行动》中窥探到一点气息。一个海军最精英的作战团队，为了一个中国公民便冒死营救，上演一场惊心动魄的异国大战。

总之，大家习惯就好，未来不管是真实事件改编还是虚构，我们都将面对更多这类题材影片。并且期间也定会有《战狼 2 》这样流露出直白述求和国家意识形态的“肌肉电影”。但前提是，能够如同林超贤一样，用更加大胆且符合大片创作规律和故事来打造一个丰富多彩的“国产军事动作片”题材阵营。



