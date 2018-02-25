网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>几十年后，终于也轮到我们在电影里感受大国自豪感和荣誉感了

几十年后，终于也轮到我们在电影里感受大国自豪感和荣誉感了

加入收藏

2018-2-25 0:21:30

毫无疑问，《红海行动》带给观众的震撼不仅仅是成功扬我国威和口号上的宣泄，而是基于电影制作本身，它让我们切实感受到了大片气质，这种不输好莱坞团队的创作述求，给中国电影又增添了一个新的创作方向和类型，而且至少以后不会只有好莱坞明星在世界各地充大佬了。

 

而本片在战斗场面调度、特殊镜头打造、武器装备精准化、专业化等方面的考究，也让《红海行动》披上了“大片”的披风。其中在几处子弹时间和迫击炮爆炸效果的呈现上，IMAX 3D带来的震撼便跃然纸上。但需要吐槽的是，春节档期间IMAX 版本的《红海行动》排片量少得令人心寒（即使如此，春节期间国内院线的IMAX放映票房也突破历史），或许在春节这个全民狂欢的特殊日子里，全国人民在观影时都“自带IMAX”效果吧。

 

记得当年《战狼1》上映时，在“犯我中华者虽远必诛”这句爱国口号的渲染下收获5亿多票房，这在当时也算是一个值得关注的现象，传统军旅题材主旋律电影竟然也在院线中沐浴了一把票房的阳光。但随后一年，香港导演林超贤的《湄公河行动》上映，这部有着真实案件为背景，并且得到公安部支持的影片拿下11亿多票房。当时我便觉得，林超贤算是给吴京当了一回老师，也让我们看到了更加好莱坞、更加类型化的主旋律影片创作。至于有跟风嫌疑的《空天猎》虽然也有着展示国威，伟光正的人物也英雄气息十足，但本质上还停留在《战狼1》的阶段。甚至还不如当年的“国际军事大片”探索之作——《冲出亚马逊》。

 

再后来，便是打了鸡血的《战狼2》，而当时很快林超贤《红海行动》的前期预告片便出现在了影院的开场广告中，不过后来这片的档期各种延后，直到今年春节档正式上映。这一次，林超贤和吴京被舆论和个别影评人再次绑在了一起，但我们还是发现，同样是主旋律和相似故事题材，林超贤又当了一回老师，又一次让我们看到了更加大气磅礴，富有好莱坞大片韵味的国产军事题材影片。

 

如果说《战狼2》是主旋律版的《第一滴血》，展现了孤单英雄的强悍和硬汉魅力，那么《红海行动》则是的《黑鹰坠落》似的群像塑造，展现了一个充满协作作战团队，我们比较《战狼2》和《红海行动》的开头部分便能清楚，同样是应对海盗袭击，两部影片分别成为了吴京个人和蛟龙团队的登场预热表演。是单个大咖还是群体形象，这本身并无优劣之分，它们代表着之前好莱坞的两类常规军事/战争题材动作片的创作方向。但在我们眼前的这两部影片中，林超贤在创作中习惯性地对团队的刻画和呈现，明显增添了影片的观赏角度和精彩点，这在之前《湄公河行动》中也有体现，并突出团队成员各自的功能性特点。

 

另外，《红海行动》通过全程高度密集的枪战动作戏份的打造，几乎让观众忘却了本片的主旋律色彩，期间类似“中国海军带你回家”这样激增国家荣誉感和自豪感的台词也变得柔软了许多，这自然和“人肉国旗”和“涂鸦型护照”区分开来。

 

对于现代军事动作片，国产电影涉猎有限，其创作风格几乎还停留在过去几十年形成的既有套路上，而这自然也受众多军旅电视剧的影响。同时，由于中国近二十年来平稳幸福安康的发展格局，也难以让我们看到解放军叔叔拿起真枪干敌人，或者走出国门扬国威的行动。但随着中国大国气质的逐渐浓郁，让我们有了更多参与国际事务的机会（想想一年在世界各地有多少中国投资的项目在建设中），而我们也将一步一步感受到美帝人民的心理。

 

记得以前好莱坞大片中，帅气硬朗的男主角顶着特种部队、FBI等头衔，在世界各地营救美国公民，并且也不断地突出“美国人民不容侵犯”的优越感。在这一点上，我们其实已经可以在《红海行动》中窥探到一点气息。一个海军最精英的作战团队，为了一个中国公民便冒死营救，上演一场惊心动魄的异国大战。

 

总之，大家习惯就好，未来不管是真实事件改编还是虚构，我们都将面对更多这类题材影片。并且期间也定会有《战狼2》这样流露出直白述求和国家意识形态的“肌肉电影”。但前提是，能够如同林超贤一样，用更加大胆且符合大片创作规律和故事来打造一个丰富多彩的“国产军事动作片”题材阵营。


而影片最后视角瞬间拉回到敏感的中国南海，又再次提醒观众——我林超贤可能还要继续搞事呢！

8.2 

红海行动 (2018)

影评(85)

收藏(1173)

红海行动/Operation Red Sea(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/15244537/blog/8031747/
--------------------
快乐就是别人跟不上你节奏

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5844名成员19455个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:16分

 