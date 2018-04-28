后来的我们|前任谅解指南：跟爱情就差一句对不起





彩色与黑白的分割，让《后来的我们》在时间刻度上有了鲜明的区间，两个时间维度里的人，又被服装、化妆，兼顾着呈现出不同的身份状态。但你知道，无论他们怎么绷着，最后，都会情绪迸发。

每个恋爱过的人，心里都扎着一根叫前任的刺，或惋惜或愤恨或悲怨或黯然……当然，要没失恋过，就不能算恋爱。那么，多长时间才能再见时内心再无波澜，电影中给出的时间是十年。又当然，有太多古稀之年的老人，仍然对前任念念不忘，但，对于当下仍囚困于前任恋情中的人，十年基本是可以跟前任握手言和或相忘江湖的一个有效时间——即便无法谅解或无法遗忘，超过十年，也就成了执念。老了还不放手，就更加不美了。

而这十年也是一个人默然而孤独成长的时间——幸运只是短暂的，只有孤单才是长久的。

所以，《后来的我们》将想要表达的深刻思想，隐晦的放在黑白色调中的当下——我们总是认为当下的生活毫无色彩，而每每回忆当年青春，总是一片郁郁葱葱充满各种色彩与感动——影片想要表达的，正是让人学会如何拯救当下这失去颜色的生活。

在影院被《后来的我们》泪洗，黑暗中不时响起一片饮泣之声。我知道他们必然会为无故消逝的爱情感动，因为那和自己所经历的爱情如此相像，这也让我忽然明白，年轻时相遇便可相爱是正常的，而必然分手也是无可避免的。

刘若英这部作品不但洞悉爱情，也深刻洞悉内地生活真髓，有女性的细腻与敏锐，更有深刻感悟于其中。

以十年感情变迁，去解开情感桎梏，这是看这部影片带来最大的感触，当年错失彼此的遗憾一直困扰当下生活，北京，可以被换做任何城市，男女主角，也可以换做是任何情感抱憾的甲乙丙丁，如果无法从这遗憾的折磨中脱身，将永远无法获重获色彩与幸福。

所以，看到最后才明白，彩色与黑白分割的，不止是时间，其实是情感。

所以，当那个带来名利的游戏满屏飘过“对不起”的不舍与懊悔，当年，那些分手的人和爱情只差一个对不起，而现在，鼓起勇气说的每一句话，都转化成向过往挥手告别的绝交信，谅解即代表结束。

在此，不妨让我们再次重温一下那个伤感的告别仪式：

周冬雨：I miss you

井柏然：我也想你

周冬雨：我说我错过了你……

对于英文不太了解的观众，可能第一时间get不到这个梗，miss在这里不再是“想念”的意思而是“错过”。

另一部分人的哭泣，来自田壮壮的戏份，他一直在灶台和餐桌前打转，却给影片在爱情的空隙带来亲情的伟大安慰，也给井柏然和周冬雨年轻狂热的戏份压住了阵脚，让人看到他总觉得踏实，他是父亲，也是故乡的缩影。他给周冬雨的信代表着过来人对下一代的劝慰与开解，是金句，更是真正的经验之谈——缘分这事儿，不负此生太难，不负对方就好。