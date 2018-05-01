《复仇者联盟3：无限战争》：人工爱情

※据透小心

幻视跪坐在地上，不断恳求女巫要毁掉宝石，这一刻，我仔细看才发现他流泪了，当他说着「我只感觉到你」时，好像也说进我心坎里，我想他的意思其实就是「我爱你」吧。

一个完全理性的人工智慧结合冰冷躯体的机器人，却展现出充满情感和人性的挣扎，他了解生命可贵，也有保护生命的理念，最重要的是，他懂得如何去爱了，我们看着他愿意给予甚至牺牲自己时，这名角色的描绘终于圆满；角色间情感和人性的交织，是《复仇者联盟3：无限战争》的无法取代的扎实根基。

我非常喜欢幻视和女巫在街上手牵着手、悠闲散步的这场戏，他们的爱情好像霸占了整个伦敦，他们互相承诺、认定彼此，眼下这个浪漫的世界就是彼此啊，幸福快乐虽然短暂有限，但拥有这一刻就心满意足了，像是远距离恋爱的情人好不容易相聚，不过终究会面对离别，此时此刻的酸甜，都存在彼此坚定的双眼里。

幻视照理来说，应该会是复仇者里面战力相当强悍的成员，但《复仇者联盟3：无限战争》明显又删减他应有的强度，战斗场面无法看他展现英姿，依旧是我感到非常可惜的部分；不过相对的，幻视的成长与变化，却让我感触很深，有别于奥创以破坏来保护生命的激进作法，幻视他看得见人性的光辉，选择怀抱希望、相信人们，所以才造就他更有血肉、更有人性的特质。