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一场天时地利的游戏——观影备忘录之《后来的我们》

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2018-5-2 22:34:30

影片与歌曲《后来》无关，以当今通讯技术的发达状况，没有谁能真的远去，消失于人海。

 

今年春节左右，片方就推出一款吃年夜饭版预告，好像是影片中的一个片断。类似的场景在结尾处还有一次，林父用话外音的方式念出临终前写给女主角方小晓的那段遗言。当时我在电影院看到一男生扶起眼镜，不停地擦拭眼角的泪水。

 

 

在影片的画面中，导演用黑白的现实与彩色的回忆做对比。那段彩色记忆的部分里应该有些不是导演刘若英想到的。她可能没有经历过苦日子，不知道从垃圾堆里捡回一个沙发是种什么样的幸福。至于黑白的现实部分，有点像两个人的双口相声。你问我答，然后，你问我答。

 

影片上映之前，井柏然说他已经错过了那个为爱痴狂的年龄，感谢导演让他重谈了一次恋爱。周冬雨说，她出生在北京，想像不出那些北漂一族的辛苦。

 

如网友不理解的，在那个年代的北京，男、女主角分别在IT业和房地产公司上班，他们可以说是站在风口浪尖上，怎么就没能飞起来。而在我看来，影片也缺少一场轰轰烈烈的爱情，如歌词里唱的那样：“你想要什么你说，只要我现在有的。”

 

 

故事的情节可以用影片的一句宣传语形容，我们一起挤过了春运的茫茫人海，却迷失在了未来。就像看预告时想的，他们那么幸福，怎么就分手了？换一种方式介绍影片的故事：每一年春节，方小晓都会假扮林见清的女友回家，直到有一天，对方结婚了，新娘不是她。

 

他们为什么分手？导演没说，男主角没讲，女主角也没回忆。就像是一场游戏，林见清的新娘出场了，方小晓就按下了关机键，游戏结束。

 

他们第一次分离时，林见清打电话大声咆哮，说了方小晓很多的不是，结果后者却只用了一句最狠的问话做了结：那我们还能做朋友吗？许多年以后，林见清再问方小晓，如果当初我就是不管不顾地追上地铁找到你，结果会怎么样？她回答，我们会结婚，过完余生，你可能就没现在这么优秀了。我天生就有旺前夫的命。

 

 

总得来说，影片没有期望中那么好。可能导演已经过了那种还能爱上一个人的年纪，无法写出那种因为爱上你而与全世界为敌的青春。

 

选择《后来的我们》，是因为相信周冬雨的演技，不讨厌井柏然，也因为刘若英那首名叫《后来》的歌曲。后来才知道，她的灵感来自五月天的一首同名歌曲：只期待后来的你能快乐，那就是后来的我最想的。后来的我们依然走着，只是不再并肩了。

 

 

影片最感人的还是林父最终的那段遗言。今年过年在车站，我以为握紧的是你的手，却发现那不是了。虽然知道你们在欺骗我，虽然你最后没能和见清结婚，但在我眼里，你就是我的家人。

 

这让我想起那年父母来郑州，回家时我买了两瓶冰红茶和两瓶矿泉水给他们。后来春节我回郑州时，他们拿出一瓶冰红茶，说这个比矿泉水好喝，我们一直留着，你回郑州时可以带上。

 

之前把影片的终极预告发给一个朋友，他说有田壮壮饰演的林父在，影片就会好看。为田老师的演技点赞。影片改编自刘若英的一篇文章：《过年，回家》

 

小寺（xiaosi44）  郑州

2018年4月30日星期一

6.3 

后来的我们 (2018)

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后来的我们/Us And Them(2018)
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