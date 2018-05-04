《后来的我们》：及格了，仅此而已





集流行歌曲 IP 、青春文艺片于一身的《后来的我们》，于五一档期前夕与观众见面。

影片 4 月 28 日一上映就成为“票房现象级”电影，首日票房高达 2.85 亿，仅用 6 天时间便破了 10 亿关口。

然而，影片在公映当晚，突然陷入 “退票门”风波，被指责操纵“先买票再退票”，从而达到增加排片量、提高预售额等目的。

口碑方面，豆瓣评分也从开画的 7.0 分，降到目前的 5.9 分，仅好于 18% 的爱情片和 8% 的剧情片，评论也明显呈现两极分化状态。

此外，还有一个很有意思的现象：在猫眼平台想看指数上，该片的性别和城市画像分别为：

女＞男；

二线城市＞四线城市＞三线城市＞一线城市。

这些指数和年初上映的另一部 “票房现象级”电影惊人的一致，那便是最终豪取 19.4 亿的《前任 3 ：再见前任》。

由此我们可以猜出，刘若英这部电影导演处女作，瞄准的主要受众群体，就是二三四线城市的女性观众。

与《前任 3 》“男渣女作”“一哭二闹三上吊”相比，《后来的我们》所展现的分手故事要含蓄许多，整部电影的风格就像它略显矫情的台词：

“缘分这事，能不负对方就好，想要不负此生真的好难”；

“后来的我们什么都有了，却没有了我们”；

“我最大的遗憾，就是你的遗憾，与我有关”……

这些台词再配合着影片公映前放出的万名素人演唱歌曲《后来》的《后来 2018 》 MV 。

不得不承认，催泪效果还是相当厉害的。

考虑到近几年青春片内地表现疲软的现状，《后来的我们》并没有把重点放到怀旧、伤感上面，虽然也有打架、分手，但好歹没出现堕胎、车祸与出轨的 “老三样”。

此外，影片黑白与彩色两种镜头的设定是比较少见的，其寓意也显得很有新意。

你可以把它理解为 “现实是黑白的，回忆则是彩色的”。也可以理解为“失去你，这个世界从此再无色彩”。









除了令人唏嘘的爱情，几位主演的演技也让人眼前一亮的。





继《相爱相亲》后，在演员道路愈发 “沉迷”的导演田壮壮，以及颇接北漂地气的井柏然都奉献了不错的演技。田壮壮在片尾的书信，更是引发了一枚催泪弹。

但在我看来，最大惊喜仍然来自周冬雨。

方小晓这个角色，是复杂的，并不好演。正如周冬雨自己所言：她（方小晓）想要的东西会不遗余力地去争取，可以转换观念，但不会磨平棱角。

所以，饰演这个角色，要求演员既能 “收”着演，也要学会“放”开演。

在《心花路放》中，我们看到了周冬雨表演上的可塑性。《七月与安生》《喜欢你》中，也看到了她 “泼辣”“古怪”的一面。

这部戏则告诉观众，在 “收”与“放”之间，周冬雨完全可以做到娴熟切换。

这也不难理解，在分手若干年后，已在北京实现买车买房的林见清再次见到方小晓时，颇有底气地说道：我真的已经努力变成你想要的样子了。

方小晓的回答则是：但我已经不是我原来的那个样子了。

当然，和上述亮点相比，影片的缺点也不少。最令我不解的是，我虽然没做过北漂，但镜头中所展示的北漂生活，却只有群租屋、吃泡面、桥洞卖碟 ……这样的日子是不是过于“凄惨”？

而且一分手后，林见清犹如换了个人拼命努力，最终赚取了人生第一桶金，又是否有过于戏剧化？还是暗示方小晓是天生的 “克夫命”？

还有，已有妻有儿的林见清，再遇初恋方小晓后，冲动到 “约炮未遂”，这个设定是不是有点“三观不正”？

总的来说，作为跨界导演作品，相较于何炅《栀子花开》（豆瓣 4.1 分），郭德纲《祖宗十九代》（豆瓣 4.4 分），蔡康永《“吃吃”的爱》（豆瓣 5.3 分）等影片，刘若英《后来的我们》是可以打及格分的。