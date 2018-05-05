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新片预警| 印度神片《巴霍巴利王2》的战争大场面不如第一集！

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2018-5-5 23:48:41

文/列文

首先要跟大家预警的是，看第二集之前，一定要把第一集先看一遍，因为这两集是“真·上下集”的关系，第一集相当于是一部“有头没尾”的上集，儿子和老爸的故事都各讲一半就突然结束了。第二集又是一部“有尾没头”的下集，剧情直接连着上集继续演，没啥前情回顾的交代，所以大家如果去影院观影的话，一定要提前把第一集看一遍，否则某些角色和情节真就会有些认不出、看不懂了！​

​第二要预警的是，本片根第一集一样，依然是一部“删减版”印度片，按照豆瓣上给出的数据，内地删减版其实要比印度原版少了26分钟。不过，这也是算“老生常谈”，一点都不稀奇了。由于印度影片的时长相对于华语片来说，基本上都算是“超长型”的，所以在引进上映时往往不是出于审查，而是出于多排片的考量而进行删减，近几年引进的印度电影从《我的个神啊》到《摔跤吧！爸爸》，再到这两集《巴霍巴利王》莫不是如此。好在毒舌君去影院亲测之后，感觉删减版并没有明显的跳跃和断裂之处，剪掉的应该是一些无关紧要的歌舞戏吧！​

​第三要预警的是，本片也是一部有些“儿童不宜”的影片。看来此前《湮灭》搞的“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”的映前提示，可能更多的是一种宣传策略和噱头，并不能形成什么业内共识。而且要论“少儿不宜”，《巴霍巴利王2》显然更甚。片中直接出现提着人头的画面，而且人头做得非常逼真，且有近景呈现。此外，还有巴霍巴利王在大庭广众之下，直接把奸臣斩首的血腥画面。这样的镜头都能保留，让人感觉内地审查其实主要还是针对好莱坞大片的，因为好莱坞大片更受人重视，社会影响更大，像《巴霍巴利王》这种知名度并不太高、并不太受重视的外国影片，审查往往会放过一马！很难想象同样的镜头出现在好莱坞电影里能够不被处理和删减。​

​第四预警的一点是，不要期待第二集中有超越第一集的战争大场面，第一集里巴霍巴利王率军跟蛮族大军展开的千军万马大决战，就是两集《巴霍巴利王》最壮观恢弘的大场面了！第二集结尾虽然也有“儿子巴霍巴利王”率军打回都城报仇的战争戏，但侧重点更多地放在儿子跟坏国王叔叔的王者对决，主要展现两人的拳脚PK，并没有像第一集那样重视战争大场面的营造。当然，如果你喜欢看两个人打架的那种“超级英雄式”对决，这俩人打得还算是蛮惊天动地的，有几个镜头甚至让人恍然有《斯巴达300勇士》的感觉。​

​在剧情方面，还要提醒大家注意的一点是，如果你把第一集起始的儿子的故事看作是影片主线，把几十年前老爸的故事看作是回忆副线的话，那么看完第二集你会发现，其实儿子的故事才是陪衬，回忆情节中老爸的故事才是两集《巴霍巴利王》的核心看点所在，儿子无非是个从属与老爸形象的延续罢了！所以观影时一定要重点关注老爸的故事线哦！​

​看过第一集，大家其实也能看出《巴霍巴利王》就是那种带有典型的“高能雷人神剧范儿”气质的印度电影了，第二集依然有这种“高能雷人”到喜感满满的动作场面，呵呵！去年网络流传过的那个高能射箭视频，就是出自本片中。巴霍巴利王跟妹子都有三箭齐发的“神技”，场面简直像吴宇森枪战片一样，两人联手射箭就像枪战片主角联手开枪一样。箭无虚发神准无比，极其高能在走廊上射死几十个敌兵。最后还有巴霍巴利王利用城外椰子树，把自己和士兵像炮弹一样“弹”进城里的高能场面。​

​“高能雷人”最逗的要数一场浪漫爱情戏，巴霍巴利王坐着大船带着妹子在河上行驶，结果俩人一唱歌船就飞起来，飞进云端变成“天鹅飞船”了。这种“高能雷人”的场面让人看了难免忍不住发笑哈，但也并不觉得有多么的违和，毕竟这是跟影片整体的“神剧气质”融合在一起的。​​

​​至于本片值不值得观看，毒舌君个人认为这是一部不看也不会有遗憾、看了也不会觉得花了冤枉钱的片子。主要看你喜不喜欢第一集的那种高能＋浮夸范儿的浪漫＋热血的调调，如果喜欢的话，那么第二集还是“同样的配方、熟悉的味道”。毕竟近几年引进上映、票房大卖的印度片，大部分都是喜剧励志色彩浓厚的写实社会片，影像风格更接近好莱坞，没有传统印度片那么多的高能浮夸色彩。​

​而《巴霍巴利王》则是印度传统电影范儿，尤其是文戏部分的镜头感简直就是几十年前的传统手法，甚至让人感觉有些像电视剧的镜头感。毒舌君专门看了本片的IMAX版，就发现这种“电视剧感”的文戏镜头很不配IMAX。当然，大场面镜头在IMAX银幕上的表现还是不错的。此外，第二集跟第一集在剧情气质方面明显不同是，本片的剧情呈现出一种基于传统民间故事的经典悲剧气质，从而使得第二集里“老爸巴霍巴利王”的悲剧故事，显然比第一集里“儿子巴霍巴利王”的开挂人生更加耐看。（文/列文）

 

标签： 印度电影(486) 列文(844) 巴霍巴利王(2)

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