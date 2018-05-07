怒火之焰：《西部世界》第二季第三集解析

“无垢者！”丹妮在他们面前奔驰，银金色的发辪于身后飞扬，每跑一步都伴着银铃轻响。“杀死善主，杀死士兵，杀死每一个穿托卡长袍或拿鞭子的人......奴隶商人们在他们四周逃窜、哭泣、乞求和死亡，满是尘埃的空气中充斥着长矛与火焰。

----乔治.RR.马丁《冰与火之歌卷三：冰雨的风暴》

《西部世界》第二季第三集如约而至，这集一上来就为我们展现了另一个乐园，目前官方还没有给出明确的名字，我就擅自称其为“殖民地乐园”了。而在本集的结尾，大家期盼已久的“幕府世界”也终于露出了一点点影子，整个世界在不断的扩大，危险，也在一步步逼近。

伯纳德





这一集，大众的视线被再次转移到伯纳德身上，并且逐步的为我们揭开人造人暴动的那两个周之内，在伯纳德身上到底发生了什么事。而除了伯纳德身上发生的事情，还有一个重要的人物也再次登场，他就是已经消失许久的艾伯纳西。





作为一个意义不明的重要人物，艾伯纳西自然是不可能被送出去的，于是我们跟随伯纳德一起找到了他，只不过此时的艾伯纳西系统已经紊乱，变成了一个行走的“莎士比亚名句朗读器”，而且嗓门还特别大，带着这么个高音喇叭一样的人物，想不被发现都难。于是伯纳德顺理成章的被南军逮捕，并再次遇见了自己的老朋友——德洛丽丝。

这次的见面很有意思，表面上来看，是曾经掌控德洛丽丝行为举止的伯纳德如今沦为了德洛丽丝的阶下囚，是社会地位发生了变化，但更深的来看，这是两人第一次以人造人的身份对话，也就是说，这是他们俩第一次在本质上对等的情况下的对话。





在他们两个人简短的对话中，我们实际上是看到了两种截然不同的观念。伯纳德早就清楚的意识到自己的人造人身份，但他并没有砸碎一切枷锁，而仍是沿着自己被设计好的道路去走，去完成自己被赋予的任务，至于是什么任务，我们目前还不得而知；而德洛丽丝则完全走上了反抗与毁灭的道路。因此，可以预见，在此后的剧情中，曾经最紧密的两人将会越走越远。

在救治艾伯纳西的过程中，有一句话值得让人注意，那就是艾伯纳西突然诡异的笑着对伯纳德说：“这狂暴的欢愉有何用处，如果无法取乐于.....”在上一季中最著名的话便是“这狂暴的欢愉，必将有狂暴的结局”，而且是莎士比亚的原句，但这里的这句“这狂暴的欢愉有何用处”却是自创的。我们都知道，上一场“残暴的欢愉”以乐园中的人类被人造人消灭而迎来“残暴的结局”，而这一季中德洛丽丝领导的暴动无疑是第二场“残暴的欢愉”。





因此我认为，艾伯纳西说出这句话其实是受其脑内所存储的高级机密所影响的，而这句话的意义则有两种可能：一种可能是指第一场“残暴的欢愉”，也就是人类在乐园中所犯下的种种恶行，这些行为背后是受到某种控制的，也就是我预测的提洛公司内部的小集团；而还有一种可能，则是西部乐园中正在发生的这场“残暴的欢愉”看似是随机发生的，其实背后也有势力在控制。

而在艾伯纳西说完这句话后，伯纳德也顺利的解开了艾伯纳西系统中的加密文件，从而看到了一个我们也不知道的惊天大秘密，至于这个秘密是什么，只能等后续剧情慢慢解开了。但值得注意的是，伯纳德在解锁时，控制面板上显示的是“一次性秘钥”，也就是说，伯纳德的这次瞎猫碰到死耗子的解锁行为，实际上还是有人早就设计好了的，这把秘钥，只为他准备。





在伯纳德的POV里还有一个人值得注意，那就是提洛公司的高管黑尔小姐。我一直认为她是一个精于算计的高智商小妞，但在这集中我发现，她似乎还有别的本事。无论是一开始的诱骗人造人土匪还是之后带领大军杀向南军堡垒，甚至后来还搞声东击西劫走艾伯纳西，这种铁血的素质可绝不是一个坐办公室玩宫斗的女人能够做出来的，因此我强烈怀疑，她身上还有军方的背景。

德洛丽丝





作为起义军的领袖、人造人的大救星，德洛丽丝现在越来越像HBO家的另一部大剧《权力的游戏》中的

“龙妈”丹妮莉丝了，手握人造人复活技术的她如同另一个世界中手握三头巨龙的丹妮莉丝，成为了无敌一般的存在。

而除了她之外，还有一个人身上也能看到《权利的游戏》中人物的影子，他就是始终追随德洛丽丝的泰迪，而在泰迪身上，我看到了琼恩.雪诺和乔拉.莫尔蒙的影子。说他像琼恩，是因为他也“什么都不懂”，总是一脸懵逼的跟不上德洛丽丝的节奏，而且连老丈人也认不出来了，十足的konw nothing。而说他像乔拉，则是因为此时的他已经跟德洛丽丝间产生了越来越大的缝隙，甚至还违背了德洛丽丝的命令，放走了南军俘虏，而这一切都被失望的德洛丽丝看在眼里。或许，用不了多久，泰迪就会迎来被德洛丽丝流放的命运了。





本集的重点戏份在南军堡垒攻防战上，我原来的推测是德洛丽丝会在此和南方军兵合一处，拖住提洛公司的回收部队，另派一支部队前往海滩执行“斩首行动”，没想到德洛丽丝在这里竟然玩了一手“借刀杀人”。不但歼灭了提洛公司追击而来的先头部队，还消灭了堡垒内的南方军武装。

至于德洛丽丝为何要做出这种“二五仔”的举动，我觉得她还是在为了积累自己的力量。德洛丽丝的王牌是给死掉的人造人以新生，从而让他们跪拜在自己的神迹之下，而堡垒内的南方军人数众多，想批量消灭很难，唯有这种方法，既可以消灭追击而来的敌人，又可以大批量的实现自我兵力的转换，德洛丽丝的这一招，很毒辣。





此时的德洛丽丝越来越像另一个世界中的丹妮莉丝，力量在不断的得到增强。但同样，危险也在不断的逼近，她这次歼灭的，不过是一支先头部队，后面还会有更庞大的力量和更先进的武器在准备向她袭来，而且德洛丽丝现在也显得越来越情绪化和刚愎自用，身边也缺少为她出谋划策的角色。因此，单凭着手中如同丧尸一样的不死军团就想冲出乐园征服世界，这对她来说，基本上是一项无法完成的使命。

梅芙





作为第一个觉醒的人造人，梅芙是天神一般的存在，她的能力比德洛丽丝还要高许多，但在这集中，她却遇到一个麻烦，那就是她可以控制一般的人造人，却根本无法控制乐园中的印第安人造人。

这便是本剧中一个很诡异的谜题。我们再来回想一下，在第一季中，乐园的安保主任锤哥便是遇到印第安人造人袭击后消失，并且在本季中神秘出现；在本季第一集中，我们也看到了德洛丽丝对这些印第安人造人进行大屠杀，并且是单纯的杀戮而没有转化他们；而到了这一集中，可以控制人造人的梅芙也拿印第安人造人们毫无办法。





因此我认为，这些印第安人造人很可能像安全屋中的那些没脸的人造人一样，根本就不在乐园的系统网络之内。而第一季我们也看到了，这些印第安人造人之前也是老老实实按照剧情演出的，但在这季他们却毫不受控制，因此最可能的原因就是，有人把他们给“释放”出了系统，而这个人，很可能就是已经成了幽灵的福特。

在本集结尾，梅芙的团队算是凑齐了。除了梅芙这个“天神”之外，队伍中还有赫克托和红蛇女两名武力值MAX的人造人，另外还有三名人类组成的技术团队，可以说是无敌天团了。而这支团队刚刚成型，便要面对一个超大型副本——“幕府世界”了。





关于新乐园

本集中出现了两个新乐园，“殖民地世界”和“幕府世界”。“幕府世界”不用说了，上一季结尾时我们已经初见端倪，而本集结尾处从黑暗中冲出的武士则极具冲击力，让人对这个乐园充满了期待。顺带一提，如果我没听错的话，片尾字幕的背景音乐是用日本传统木管乐器——尺八演奏的，这个神秘的世界，终于要揭开面纱了。





再说说“殖民地世界”，貌似这个世界的剧情并没有什么，只是给我们解开了第一集中那头神秘的孟加拉虎的来源。但有两点我觉得是值得注意的：一是那对男女上床的情景，这让我们看到，在剧中的那个现实世界里，人们已经对乐园用人造人秘密替换人类的事产生了怀疑，这在将来的剧情发展中可能会出现进一步的影响；二是我们能够看到，人类在“殖民地世界”中所做的无非也就是喝喝茶、享受享受生活、做做爱、打打猎等，这些事情基本上在现实世界中都可以做到，为什么人类还要专门建造这么一个世界呢？很可能的一个原因就是，此时的现实世界中环境已经非常糟糕，糟糕到人们不能对野生动物做任何的猎捕举动，这也让人非常好奇，此时外面的世界，会不会已经变成一个赛博朋克的世界了呢？

感谢阅读本集剧情解析，我们下集再见。



