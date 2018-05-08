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不仅仅是打！嘴炮联盟在此集结！

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2018-5-8 20:13:36

     漫威电影宇宙10周年的历史性集结马上就要开启，作为精心布局的史诗级别终极对决，粉丝们不光能看到宏大的对战场面，60多位超级英雄的盛大集结，还能看到各种漫画致敬的彩蛋桥段。

合家欢的迪士尼在剧情开启高虐模式下，也会加强娱乐性，这时就轮到了咱们的超级嘴炮们聚集在银幕上开启吐槽模式，迸发笑点齐飞。所以，当下面这些超级英雄出场时，大家要注意手中的饮料和爆米花哦。


蚁人 / Ant-Man——斯科特·朗

斯科特会被选中作为二代蚁人，除了是个会溜门撬锁的电子学专家，碎碎念实体化也是超能力之一。

第一次变小时惊恐的各种哀嚎，面对蚂蚁时的大惊小叫，对战猎鹰时的迷弟上身，对皮姆博士没加高端设备的不满，所有心理和情绪的变化都实体化成碎碎念的满屏台词。大概是体积太过于迷你，要用言语和变大化来刷一波存在感吧。


钢铁侠 / Iron Man——托尼·史塔克

作为漫威电影的起源，复联的扛把子，托尼经常与各个队员和反派们嘴炮。

吐槽局长独眼，戳穿打游戏的小哥，气到洛基扔他下楼，各种挑逗博士等着看变身。与美队发生分歧时，每次都灵活的嘴遁怼得“90多岁老人”无法反驳。就连遇到连珠炮小蜘蛛，不光能“谆谆教诲”还能甩出开车门和WiFi梗怼得小蜘蛛哑口无言。一人承包整个复联的外号起名，毒舌指数位居MCU之首！


火箭浣熊 / Rocket Raccoon——火箭

作为一只被改造进化的哺乳动物，专精战术与爆破的火箭更是兼毒舌与吐槽一体。

吐槽主要是对Groot，因为Groot只有一句词，火箭自己不停吐槽被反衬的更加喜感。

毒舌主要是对星爵，俩人吵起来简直能独占50页剧本，承包银河护卫队的80%台词！

追捕悬赏边嘴炮Groot，越狱的紧张关头还不忘忽悠星爵去弄只假腿，连无限宝石威力爆发幸存后还不忘吐槽星爵的包，偷人家电池还骂人，抢开飞船叫着要在星爵床上放屎，大写的傲娇萌宠！


星爵 / Star-Lord——彼得·奎尔

一上场就尬唱，关监狱还竖中指，被狱警揍不忘还嘴，既能嘴炮自己的天神老爸，也能尬舞尬唱战胜反派，不愧是银河逗比天团的领军者。所以不要小看嘴炮，关键时候也能抗一波！

其实很难区分星爵和火箭谁嘴炮能力更强，毕竟两人嘴上打架不分高下。


蜘蛛侠 / Spider-Man——彼得·帕克

小蜘蛛的话痨级别除了隔壁能说单口破第四面墙的小贱贱，无人能及。作为“纽约人民的好邻居”，最让人记忆深刻的就是那张永远在说话的嘴。

机场大战开直播，每天N条信息轰炸哈皮手机，坐窗台上balabala讲诉自己一天的成绩，阻止劫匪还不忘吐槽钢铁侠，和AI战衣小姐姐聊天到天亮，甚至连手机铃声都唠叨极致。娃娃音加上飞快的语速，整个人年轻可爱活力四射到飞起。


无法想象上面这几人在本周五上映的《复仇者联盟3：无限战争》中凑在一起的戏份会是怎样，估计翻译们已经崩溃了吧。


 

标签： 超级英雄(429) 复仇者联盟(205) 漫威(310) 银河护卫队(68)

8.3 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

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复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
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