《复仇者联盟3：无限战争》：登峰造极的英雄聚合

文/梦里诗书

《复仇者联盟3：无限战争》是一部创造了英雄电影奇迹的作品，罗素兄弟在150分钟的时间里，将多达76个角色合理的填充到了剧情之中，并给予了反派灭霸充沛的人物塑造，多线叙事的齐头并进繁而不乱，忍俊不禁的幽默点缀彰显着漫威电影的鲜明特性，极为出色的叙事节奏掌控，登峰造极。

在历经了《复联2：奥创纪元》的滑铁卢之后，摆在《无限战争》面前最大的问题，其实就是如何将繁多的人物群戏做到面面俱到，而在时间上来看虽然《复联3》有着150分钟的时长，但平摊到每个角色上其实还不到两分钟，电影更还要去填补在前作中那不胜枚举为漫威粉丝所留下的线索。

面对困难罗素兄弟对电影的定位上明显要比乔斯·韦登高明不少，《无限战争》很明确的摆出了其就是一部粉丝向的作品，电影几乎每一分钟都在致力于去与漫威宇宙相关联，去更为缜密的透过关联前作剧情去展现漫威宇宙独有的魅力。

这份缜密，自然离不开电影对叙事的出色驾驭。在《无限战争》中，电影采用了在漫威电影里颇为罕见的多线叙事手法，数条线索的展开交汇，构建起了一个有条不紊的整体。而不论是矛盾冲突，还是并肩而战，每一个角色又都在这一整体中都有着相对应的发挥，这种完全有别于一带而过的走马观花，确在有限的时间里将不同英雄的人物魅力得以了最大程度的发挥，特别是对于熟识漫威宇宙的粉丝，相信都会在自己钟爱的人物上找到认同感。

电影尤为值得一提的是其反派人物的塑造上，《无限战争》的灭霸与《奥创纪元》中的奥创是完全不可同日而语的，这也是《无限战争》给我带来的最大惊喜。其在极为有限的时间里仍旧给予了这一反派人物足够充沛的塑造，从他的野心动机为切入的展开，一个带有悲情色彩的反派得以了呼之欲出。并不夸张的说灭霸俨然就是漫威宇宙电影以来最为生动的反派人物，电影赋予灭霸的孤独痛苦，远比一个只是为了成为最强，去打出令宇宙胆寒响指的反派来的更为真实。

作为一部集大成的作品，《无限战争》几乎满足了漫威粉丝的所有需求，但也正是这样，对于并不了解漫威电影，甚至于对并不熟悉漫威宇宙的人来说《无限战争》都算不上是一部友好的电影，这也是即便作为导演的罗素兄弟也不可能以去逆转的一个缺陷，《无限战争》直白的来看其实就是一个复杂的命题作文，罗素兄弟所能做的只是去考虑如何为电影锦上添花。

承上启下的《复仇者联盟3：无限战争》完美的完成了自身的使命，漫威十年精华的凝聚，使电影不再是只是一场金玉其外的爆米花，其有着有血有肉的人物，有着能打动人心的悲壮之笔，更令人拭目以待于这一英雄聚合的最终篇章。

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