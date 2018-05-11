如果时光倒流 如何成就《复仇者联盟》的英雄们

复仇者联盟3：无限战争

Avengers: Infinity War

(2018)

前言：复仇者联盟3，公映以来票房不菲，很多人对这部影片进行了优质的评价，那么在这里，我脑洞了一下。精华装备，似乎科幻在这个时代都已经达到了饱和，世纪大战一触即发，对于灭霸的战争在即，苦苦奋战，大战已经造成了很大的伤亡，如果把此次大战作为漫威宇宙的开端，那么它将会以一个悲剧的模式展开。

灭霸战败之后，这对于复仇者联盟来说，便是一次大规模的洗礼。大战结束之后，瓦坎达被战争所伤害，隐退回归，不再参与任何战争并且将振金私藏起来，用来壮大自己的科技，可谓是对世界的自私，更是对家人的保护。而后续却因为家族争夺王位内乱，在这一切平息之后，瓦坎达便过起了与世隔绝的日子。而大战之后的雷神便回到了阿斯加德，可没想到的是，家族的斗争再度爆发，与姐姐海拉的大战再度开启，甚至是毁了整个阿斯加德，赢得了诸神黄昏。星球被毁走投无路之下的雷神，却误打误撞来到了萨卡星，和绿巨人浩克一起卖艺为身，几番PK之后，让大战后的雷神和绿巨人浩克之间的感情更加浓烈。意外的是，自己的弟弟洛基却在这里混得风生水起，雷神再也无法忍受这种压迫，便联合洛基，一起在萨卡星引发了一次示威活动。而原本赢得阿斯加德的姐姐，却因为与弟弟的悔恨，而终成遗憾，便将弟弟雷神的锤子修好以作为补偿。

回到皇后区的蜘蛛侠呢，在灭霸大战后，恐惧战争，毕竟是一个小孩子，参加一次战争已然足矣。打算过回平凡生活的他，却发现生活中也有一些不尽人意的事情，于是便抓抓小贼，帮助他人，直到后来遇到自己喜欢的姑娘，便消停起来。在复仇者联盟中偶遇的银河护卫队，感慨地球太乱，便去了太空，而在太空旅行的途中，星爵也遇到了自己的父亲，原本是父子团聚的情景，却不想自己的父亲竟然是灭霸的手下，甚至说是灭霸的残党，忍者悲痛，将一切邪恶覆灭。

奇异博士，其实出场的次数并不是很多，小小的心脏却在战争的时候受到了重大打击，在古一魔法师的帮助下，竟然成为了一位佛系爱好者，摆脱了战争带来的痛苦，决心救死扶伤，成为了一名出色的医生。

与灭霸的大战之后，所有成员陷入了疲惫状态，这么打下去也不是一个办法，很多成员便相继离开，这对复仇者联盟来说造成了很大的打击，而对斯塔克来说更是伤心不已，灭霸引发的各个城市之间的混乱，让他已经无力适从，政府也介入，打算拯救危机。却不想，在这个档口，却引发了内战。原本破碎的联盟这回更是让人揪心一把。内战中，蚁人的技能所有人大吃一惊，他决定像奇异博士一样隐遁江湖，最终却以坐牢的方式，从而淡出这个漫威圈。

灭霸被打败之后，其中一颗宝石不慎坠落，此刻在万物中游走的躯体觉醒，奥创觉醒，面对整个残肢的复联，一场平定战役再度开启。复仇者联盟决定用自己最后的一丝努力而拯救地球，与此同时，银河系中也不是很太平，银河护卫队便也开始清扫灭霸大战后的余孽。大战后，所有人都解散了，星爵呢，则是过起了平凡人的生活。

联盟受到打击，奥创的觉醒，神盾局让所有人陷入了恐慌，而能力超前的美国队长却也受到了制裁，冬日战士被洗脑之后，六亲不认。而雷神与洛基之间，并没有想象的那么和谐，纷争不断。

而作为复仇者联盟的创建人钢铁侠斯塔克，因为自己制造武器，以及自己的做事风格，结下了许多梁子，他现在要做的就是要解决这些麻烦，然后抱得美人归。雷神与洛基终于按耐不住，终于还是决一死战。因为洛基的降临，复仇者联盟最基本的成员集结，却不想这一次却是带来了更大的重创，城市受到再一度的打击，所有人内心的战争创伤更加严重了。

雷神回到了阿斯加德，自从在灭霸前夕，父亲死去，而这里却是通过彩虹桥轮回成功，雷神也深知自己罪孽深重而且有着足够的不成熟。钢铁侠没有消停，一直在与仇家做斗争。巨大的体型对绿巨人来说已经是到了崩溃边缘，他希望做回普通人，然而这一切好像并不是那么轻松。

多战的钢铁侠，让自己无暇顾及公司，使公司一度陷入恐慌。而且自己也被恐怖分子绑架，看来他的技术已经是得到了所有人的认可了，就连恐怖分子都不放过他。斯塔克也深深认识到自灭霸之后自己给这个社会带来的危害，决定做回普通人，将心脏驱动器丢入大海的他，没有使命，没有责任感的他，最终游走在花花世界中，与美女痛饮，与世俗相伴，一代枭雄就这样，陨落。

而美国队长呢，可谓是内心强大的一员，竟然坚持到了最后。孤零零的他，更是无从与这个世界融洽，便回到原点，回到冷冻仓中。数年的光景，他却不断的回忆着自己的年少时光。

与往事相伴，与过去相伴，如果没有如果，没有回到过去，那么，我们还是我们，复仇者联盟还是他们，只不过，十年以来，青春不老，你我不散！（文/编剧高喜顺 转载请注明出处）





