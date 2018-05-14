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钢铁侠、奇异博士争“C位”，不如灭霸一滴泪

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2018-5-14 0:47:31

 

 作为一个非漫威迷，又一次见识了超级英雄的威力。

 

“联盟”的厉害之处便是能将各路粉丝汇集在一起，大家各取所需，在自己喜爱的英雄形象中寻找观影慰藉，领略庞大漫威宇宙滔滔不绝地的创造能力，共同完成这次“英雄嘉年华”。这就跟B站里，“鬼畜全明星”作品的流量都很可观，篮球迷每年都期待NBA全明星赛一个道理。

 

超级英雄题材电影抛开各自复杂的“宇宙论”，起码是一部货真价实的好莱坞特效大片，因此观赏性和爽快度有所保障，更不用说在这次IMAX观影体验中，不管是浩瀚星际还是瓦坎达草原大战，IMAX带来的视觉增强效果确实带给影片几分十周年巨制的大气和代入感。良好的特效呈现也是非DC、漫威迷们也能乐在其中的重要原因，更何况这次《复联3》云集了如此多的过往英雄，如同春晚般上演群雄大乱斗，况且还不是一年一度。

 

起初担心对漫威宇宙不太熟悉会影响观影享受，但随着影片逻辑线的基本介绍完毕，这一担忧变得多余。超级英雄影片中传统的“正邪”之争在这部影片中变得模糊，编剧一面让反派疯狂地摧毁着生灵，营造其强大的破坏能力，但又却在另一面拼命打造一个“有故事的”的大BOSS，塑造其抛舍个人儿女情长，超然于宇宙并大彻大悟的另类圣者形象。而这正是这部加强版爆米花影片带给我的新奇体验，也是观影后除去“超级英雄消失去哪儿”外大家谈论最多的话题之一。

 

不过毕竟是“群英开会”，本片基本上花了一小时时间来让这些超级英雄们登场，同时还得处理各人物间的戏份分配问题，漫威宇宙中的这种复杂的排列组合一直是一个让影迷着迷，编剧痛苦的问题。对于不那么熟悉漫威宇宙的观众来说，《复联3》中虽然十几个英雄同场斗艳，但好在本片所有人的行动方向一致，于是让故事变得异常简单，如此发展下去，本片不过是致敬过去10年的情怀之作，狂拽酷的特效之外将很难留下点什么，毕竟，谁会去铭记影片中那些密密麻麻的插科打诨和搞笑桥段呢。

 

如今的科幻电影里，反派的打磨变得愈发重要，它成为早已套路化的类型影片中的一抹亮色。长久以来，超级英雄题材影片中的反派们基本都是“一元化”角色，正邪间的冲突对立干脆直接，在破坏与拯救中完成全部叙事。因此随后很多影片都会给超级英雄来点“黑化”、“痞化”元素，以此来营造一些新鲜感（DC似乎一直在这方面做得比较好）。

 

这一次，在之前《银河护卫队》里还坏得通透的灭霸忽然有了丰富深邃的内心挣扎，同时他的终极目标被渲染成：为了宇宙的长久繁荣而不得不进行的悲情之举，燃起“我不入地狱谁入地狱”的悲情色彩。在将养女扔入深渊的时，煽情的配乐笼罩整个影院，灭霸饱含挣扎的眼泪此刻让影片的氛围有了诡异的变化，虽然身上有着偏执狂和极端主义者的特征，但影片多次给予灭霸情感特写让这个人物饱满鲜活起来——一个颇有个性的反派就此诞生。

 

最后，当英雄们和宇宙所有普通生物一起无差别的消失，被渲染得舒缓而动情，突如其来的谢幕让影院内发出阵阵唏嘘。当然，熟悉套路的影迷们很快就擦干泪水开始讨论“失踪人口”们的去向问题，仿佛之前弥漫的悲情和泛滥的情怀是隔壁影厅《后来的我们》串过来的。再往后，灭霸的悲情又将继续被漫无止境的漫威故事所覆盖。

 

狂欢，毕竟终究只是狂欢.....

8.3 

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