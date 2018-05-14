《复仇者联盟3》：最好的一部“复联”，没毛病

（提醒！影评含剧透！）

文/王伟

虽然《复仇者联盟3：无限战争》内地公映时间比北美晚了整整半个月，但丝毫没有影响到观众对这部影片的巨大热情。

包括我在内，仍有不少观众选择午夜零点场，第一时间去“朝拜”这部期待已久的漫威大片。其约6000万的午夜场票房以及首周末3天12亿+的表现，也证明了漫威在内地市场强大的号召力。

不过，全球主流市场公映最晚的副作用也不能说一点没有，最明显一个就是“剧透”！

特别是“复联3”宣传卖点之一，就是会有多个超级英雄“牺牲”，所以说谁挂了？谁又最终幸存下来？自然而然成为一大悬念。

就我个人而言，尽管在微博、朋友圈做了“防剧透”的处理，但最后还是略知了洛基惨遭“一血”，结尾除初代复仇者外，绝大部分英雄阵亡的噩耗。

不过好在影片大部分悬念还是保持到了最后。特别是早早订下了IMAX午夜零点场，和同样是漫威忠实粉丝的影迷朋友，同欢呼、共鼓掌，享受了一次非常难忘的观影之旅。

回到影片本身，“复联3”史无前例地揉进近70个角色。如何在150分钟的电影时长里，既能把故事讲清楚，又能合理分配各个英雄的出场时间，还要避免引起粉丝撕逼大战，确实是一个听起来就挠头的问题。

执导《美国队长2》《美国队长3》的导演罗素兄弟用近乎完美的场面调度能力，解决了这一难题。

根据网络流传的“复联3”出场人物时间表和故事剧情得出，出场达到3分钟以上的角色，缩短至30个以内。并划分了三条故事线，它们分别是：

1.行星战场：钢铁侠、奇异博士、蜘蛛侠主动出击灭霸老家泰坦星；

2.宇宙战场：星爵为首的部分银河护卫队前往虚无之地、泰坦星，以及雷神、火箭浣熊、格鲁特前往尼维达锻造新神器——“风暴之锤”；

3.地球战场： 美队、黑寡妇、黑豹带领复仇者联盟上演“幻视保卫战”。

再加上灭霸在三条线上来回穿梭，与各条线上的英雄均有交手。使得整部戏的节奏十分紧凑，一环扣着一环。

更难能可贵的是，之前各个独立的超级英雄在产生交集后，场面竟然毫无违和感（可参考《权力的游戏》第七季）。甚至按照角色性格特征制造大量笑点，如雷神与银河护卫队。

反派习惯性虎头蛇尾，一直是漫威被人诟病的地方之一。灭霸在经过多部漫威电影铺垫后，终于以主角身份登场亮相。从角色出场时间就能看出，灭霸以29分钟遥遥领先排在第二位的卡魔拉（19分30秒）与第三位d 钢铁侠（18分钟）。

平心而论，一直信奉“打个响指，毁半个宇宙”的灭霸，角色塑造还是很成功的，除了不依靠手套，仍然轻松打趴浩克的绝对实力外。他为坚持“随机消灭一半人口，达到生态平衡”的观点，所做出的个人牺牲等行为，也让人觉得如此心狠手辣狠角色，其实也有有血有肉的一面。

也难怪有朋友在观影结束后，发出“居然很认同反派的理论，是不是有点变态”的感慨。

所以说，把《复仇者联盟3：无限战争》改名为《复仇者联盟3：灭霸传》，也并不为过。

“复联3”中，另一个值得肯定的地方是多次强调超级英雄也有人无完人的一面。

星爵在关键时刻的冲冠一怒，导致团队输掉了泰坦星之战，间接助攻了灭霸凑齐6颗宝石的大业。

小蜘蛛在“灰飞烟灭”时，倒在钢铁侠怀里，喃喃道：我不想死我不想死。

这些都说明，即便身为拯救过宇宙/地球的大英雄，也有意气用事造成恶劣后果的一面。他们可以不畏惧强敌，但当死亡真的降临时，也会感到不甘心，无比留恋这个世界。

当然，影片也并非没有缺点，如对路人观众不友好；为突出灭霸主角光环，强行拉低超级英雄智商等。

此外，影片在宣传时一直强调“复联3”与“复联4”之间独立成章，但从实际效果来看，这仍是为“复联4”打造的一部付费版超长预告片。

最后再多说一句，不知道你有没有发现，片尾幸存下来的多数为初代复仇者，而消失的却是之前官宣将会出续集的英雄？

所以，初代复仇者在“复联4”结束后的命运是______？