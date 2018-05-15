十句话影评| 告诉你《复仇者联盟3》的过人之处在哪里！

​​​虽然比北美上映晚了快半个月，《复仇者联盟3》在内地上映之后，还是毫无悬念地引爆了票房，打破各种纪录，看这架势是直冲内地影史票房最高外语片而去了。而口碑也收获了绝大多数人的好评，虽然一些观众对于灭霸横扫千军、半数复联英雄灰飞烟灭这样的结局有些一时难以接受，但这种毫不套路、出人意料的结局，不正是《复仇者联盟3》最大的亮点所在吗？

下面的“十句话影评”，毒舌君就为大家分析总结下本片之所以能够票房口碑双丰收的优点所在，看看有没有说到你的心坎上哈！​​

​​1、虽说“十年布局，巅峰一役”这句宣传语大家听得耳朵都快磨出膙子了，但毒舌君还是想重点强调一下——《复仇者联盟3》的巨大成功，正是建立在漫威影业构建“漫威电影宇宙”的远见卓识和雄心壮志的基础上。在此之前，好莱坞影坛、世界影史上，还从未有过这种有意识的“电影宇宙”布局。而“漫威电影宇宙”打破了传统超级英雄系列电影的固有模式，大大强化了超级英雄系列电影的生命力，在超级英雄间架起彼此互动的桥梁，让他们一起携手为观众献上一场最为激动人心的超级英雄群戏盛宴。而《复仇者联盟3》作为漫威影业“十年布局”的“巅峰一役”，正是“漫威电影宇宙”积蓄已久能量的一次总爆发。而且，“漫威电影宇宙”只用了十年，就通过《复仇者联盟3》首周末2.5亿美元的爆棚佳绩，打破了“星战系列”积蓄30多年，在《星战前传7：原力觉醒》创造的北美首周票房2.47亿美元的影史纪录，怎一个强势了得！所以，《复仇者联盟3》的成功，首先要归功于“漫威电影宇宙”的独树一帜和强大能量。​​

​​2、其次，就是一开始提到的，《复仇者联盟3》“超级英雄团灭”的结局，也是此前超级英雄电影前所未有的“大失败”结局，堪称别开生面、出人意料！尤其是如果你没有被剧透的话，那么影片的悬念会保持到最后一刻，带给你一个目瞪口呆的结局！此前的超级英雄电影，无不是正义战胜邪恶的“标准化结局”。而这一回，灭霸这个大反派成为影片的男一号，难怪有人会调侃说本片不是《复联3》而是《灭霸1》。面对强大的反派，英雄们用尽全力，付出了流血和牺牲，战斗到最后一刻，甚至不乏反败为胜的机会，但这一次奇迹没有发生，逆转没有到来，灭霸实现了自己“平衡宇宙”的理念，众多超级英雄灰飞烟灭，影片就这样极其冷酷残忍地画上句点！这绝对会出乎大多数普通观众的预料，虽然有些观众会觉得一时难以接受，但这种绝望感和震撼感绝对是全新的观影体验，亦堪称超级英雄电影甚至好莱坞大片系列的影史最惊人结局！​​​

​​​3、再次，本片在文戏方面十分成功，多线并进有条不紊，角色互动充满情趣，情感戏亦有不错的表达，从而避免了《复仇者联盟2》文戏太弱的诟病！​

​​4、文戏方面的优点具体拆分出来说，首先就是从头到尾一气呵成，节奏感上佳。影片一开场就紧接《雷神3》结尾，洛基成为第一个命丧灭霸之手的超级英雄，一上来就让观众感觉到本片这回是要大开杀戒来真的。随后多线交织并进的剧情也推进得有条不紊。要知道，漫威的超级英雄电影此前基本上就是单线推进，这次一下玩出如此多的故事线，而且每条线都不乏精彩内容，让人再次见识了漫威故事创意能力和故事整合能力的强大。​

​5、《复仇者联盟3》作为漫威此前所有超级英雄电影的集大成之作，在不同超级英雄电影系列的风格融汇贯通方面做得也非常赞，不仅毫不违和，还让不同风格在迸发各自魅力的基础上形成一个有机整体。比如说原本影片开头洛基丧命、族人尽灭的氛围蛮悲情的，但后来银河护卫队一出场，氛围立马变得逗逼无比，观众顿时哈哈大笑，在情绪上也没有感觉有啥不妥。​

​6、漫威的超级英雄电影，在打造角色关系方面很有一手，总能营造出充满化学反应的角色关系，以及情趣十足的CP组合。比如《复联1》里钢铁侠和绿巨人的科技CP。此外，黑寡妇在多部电影中先后跟钢铁侠、鹰眼、美队和绿巨人搞暧昧，也毫不违和。而《复仇者联盟3》在角色之间也有这种极佳的化学反应，钢铁侠、奇异博士、星爵三个傲娇男凑一起，画风格外逗趣和酸爽哈！雷神乱入“银河护卫队”，产生的化学反应也足够令人捧腹，雷神还跟星爵组成了“全宇宙谁能比我惨”CP，火箭浣熊跟雷神也能生出一种“同是天涯沦落人”的惺惺相惜之情。还有灭霸和卡魔拉之间的父女情，算是片中最大的情感戏爆点了吧！​

​7、除了营造角色关系，漫威在不断完善、丰富、调整角色方面，也有非常出众的表现。超级英雄的形象往往是比较单一而固定的，想要做出改变难度其实非常大！而漫威则在雷神这一角色上实现了巨大的突破，其实雷神最初的形象跟美国队长一样无趣，都是没啥强烈个性特色的完美超级英雄形象，但《雷神3》对于雷神的逗逼化改造却相当成功，让雷神这一角色在不失威武的基础上，变得更加逗趣可爱。而《复仇者联盟3》又极大地张扬了雷神的“神”性，在最后的大决战中有如天神下凡一般横扫千军，成为唯一能跟灭霸“正面刚”的角色，让影迷怎能不膜拜？此外，绿巨人也是本片的“角色惊喜”，谁能想到以往“最能打”的绿巨人，居然全程无法变身，成为一个出糗丑角式的搞笑人物了呢？​

​8、本片在情感上也有不错表现哈！灭霸和卡魔拉之间的父女情，成为本片的情感主线，估计也是影迷们想象不到的吧！虽然在此前的漫威作品中，灭霸和卡魔拉之间的父女情并没有足够的铺垫，但本片中灭霸玩的这出“父女情深”和“生离死别”也基本令人信服。此外，超级英雄团灭的悲情结局在影片中也没有过分煽情，除了小蜘蛛在钢铁侠怀里说着“我不想死”小小煽情之外，影片都是以比较冷酷绝情的方式展现了众多超级英雄的灰飞烟灭，这在情感层面对于观众来说也是一种独特的观影体验吧！​

​9、动作戏方面虽然没啥特别震撼、特别突出的精彩表现，但也绝对是在水准之上的，超级英雄群战灭霸及其手下的打斗，动作戏的套路能看出都有非常精心且合理的动作设计。尤其是结尾三条线的动作戏齐头并进——美队率领地球上的复联英雄，联手黑豹国王，抵挡灭霸军团的进攻；钢铁侠、小蜘蛛和奇异博士，联合“银河护卫队”在灭霸老家泰坦星上跟灭霸斗智斗勇；以及雷神拼尽全力打造“绝世神兵”，三条线的动作戏穿插并进，形成的合力还是让观众看得相当刺激过瘾的！​

​10、最后还是夸夸这个“灭霸独赢、英雄团灭”的结尾吧，即便奇异博士给出了千万分之一的取胜可能，但作为观众还是无从想象，幸存的超级英雄们要通过怎样的方式才能打败已经集齐六颗无限宝石的灭霸，这种好奇心无疑就是观众期待《复仇者联盟4》的最大动力！漫威源源不绝的剧情创意能力，就是吸引观众的最大法宝！（文/列文）