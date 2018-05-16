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《路过未来》：形大于神的路过

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2018-5-16 14:51:36

文/梦里诗书

对大城市中青年小人物的聚焦，《路过未来》如锋芒般写照着底层社会小人物所面对的种种心酸无奈，然而导演在呈现苦难的同时却并没有一个清晰的重点，电影希望将近乎所有的社会问题含纳其中，然而这种刻意的苦情，势必造成节奏的冗长，以及矫枉过正的失真。

作为甘肃导演，且尤善于在现实题材中融入西部元素的的的李睿珺，这一次他将目光聚焦于了在改革开放浪潮中新兴崛起的城市——深圳，在这座几乎就是依靠外来人口缔造的城市中，没有能伴随进城打工潮成为弄潮儿，甚至在深圳都无从立足的老辈人，他们的孩子成为了电影借以去着墨现实主义，反应社会弊病的切入，然而面对这样一个极佳的社会题材，李睿珺却未能交出一份令人满意的答卷。

电影伊始其实李睿珺对身处深圳的漂二代，他们的生活有着很好的呈现，面对新时代城市发展的转型，他们没有足够的资本在此立足，而回归父辈的乡土同样也无法融入到农村生活，两难的处境是摆在这一特殊却又普遍的人群中两难的尴尬，电影塑造的主人公，在深圳出生长大的甘肃人耀婷，正是这样一个极具典型色彩的人物，但在随后的展开上，她与小混混新民两人的种种际遇，却没能锻造出隶属于电影真正的灵魂。

《路过未来》最为根本的问题也正是在于此，一面大量其实与主线故事并无绝对关联，只是为了去反映底层磨难的支线充斥其间，造成了剧情的冗长，另一面则是标签符号化严重的人物，随着电影的展开女主耀婷被贴上了各种悲惨的标签，她在工厂中的辛劳，对家庭肩负的责任，以及健康问题等等，而当我试着去撕下这些标签看这一人物，却发现电影几乎没有对这位主人公做出何般真实的塑造，她只是成为了电影一条穿起所有苦难的线索，而这些线索却并没能呈现出一个打动人心的灵魂。

面对这样的窘境，电影预想的克制变成了寡淡，那形大于神的路过，最终只是成为了一部固然能反映社会弊病，却并没能借此去完成自我升华的平庸之作。

个人评分：6

路过未来 (2017)

影评(12)

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路过未来/Walking Past the Future(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8038554/
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爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

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