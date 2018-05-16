他曾被印度时报票选为最令人渴望的男性 长着一双勾魂眼

有些男人，光凭眼神就能让女人爱上他，阿俊•拉姆鲍就是这样的男人。

他是印度公认的帅哥，长着一双勾魂眼！

阿俊于1972年11月26日出生在印度中部一个具有军事背景的家庭里，他的外祖父是锡克人，为独立后的印度设计了第一门火炮，他的外祖母是荷兰人，因此阿俊具有四分之一的荷兰血统。

出众的相貌，1米85的高挑身材，让阿俊几乎没花什么力气，就顺利踏入模特界，并很快成为印度超模。

但他的演艺之路就不怎么顺利了。

2001年，阿俊出演了自己的电影处女作《爱与浪漫》，票房惨败。幸运的是，阿俊的表演获得了好评，有评论家这样写道：“《爱与浪漫》就是一部展示阿俊•拉姆鲍天赋的作品，他看起来十分时髦，又非常真诚，处理感情的方式很成熟，这对于一个新人来说十分罕见。”

下排中间的是阿俊

阿俊也因此获得了当年的Filmfare最佳新人奖。

但是，相比于演技，阿俊的相貌似乎更得到关注，俊美诱人的脸庞，让他看起来太适合扮演女性的梦中情人了，于是随后他得到了一系列浪漫爱情片的演出机会，结果遭遇了一连串的票房惨败，这使得他不得不退居二线，扮演配角。

2006年，阿俊在宝莱坞天王沙鲁克•汗的电影《追踪再现》里，扮演了一个想要为妻复仇的罪犯。在沙鲁克•汗的强大号召力下，影片毫无意外的获得了票房成功，这也是阿俊参演并取得商业成功的第一部作品。

尽管，只是担任了一个配角，但是这部作品第一次展现了阿俊表演上的可塑性，他并不是非要扮演情人不可。

《追踪再现》

2007年，阿俊再接再厉在《再生缘》里扮演了一个大反派，与他演对手戏的是沙鲁克•汗和迪皮卡•帕度柯妮。这部电影获得了巨大的商业成功，以14亿卢比的全球票房，成为当年最卖座的印度电影，阿俊饰演的大反派更是好评连连。

事实证明，他很帅，眼神很勾人，但并不适合在荧幕上谈情说爱，而是得干点别的。

《再生缘》

2008年，阿俊又在《摇滚起来》中扮演了一个执着音乐梦想，却不懂得自我推销的吉他手。为了演好这个人物，阿俊特地学习了弹奏吉他，功夫不负有心人，影片上映后，口碑颇佳，阿俊的表演也得到了一致认可。同年，阿俊在三个印度电影大奖上，荣获最佳男配角。

上排右边是阿俊

评论家点评道，“阿俊的表演进入了更为成熟的阶段，他那被风雨吹乱的头发和弹奏吉他的姿态，让他看起来十分优雅！”

自此，阿俊总算成为了一个称得上成功的演员，尽管至今为止，他依旧徘徊在二线，扮演着各种样子的配角，但他总算找到了自己的正确定位。

2012年，阿俊击败了包括演员、政客以及运动员在内的49人，成为印度时报票选的“最令人渴望的男性”第一名。

恩，努力了半天，人们念念不忘的依旧是他的颜，真是成也萧何败萧何啊！

不过，花痴粉们可以不要再做白日梦了，阿俊在1998年就结婚了，并育有两个女儿，大女儿都16岁了。

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