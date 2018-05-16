网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>他曾被印度时报票选为最令人渴望的男性 长着一双勾魂眼

他曾被印度时报票选为最令人渴望的男性 长着一双勾魂眼

加入收藏

2018-5-16 18:18:32

有些男人，光凭眼神就能让女人爱上他，阿俊•拉姆鲍就是这样的男人。

 

他是印度公认的帅哥，长着一双勾魂眼！

 

 

阿俊于1972年11月26日出生在印度中部一个具有军事背景的家庭里，他的外祖父是锡克人，为独立后的印度设计了第一门火炮，他的外祖母是荷兰人，因此阿俊具有四分之一的荷兰血统。

 

出众的相貌，1米85的高挑身材，让阿俊几乎没花什么力气，就顺利踏入模特界，并很快成为印度超模。

 

 

但他的演艺之路就不怎么顺利了。

 

2001年，阿俊出演了自己的电影处女作《爱与浪漫》，票房惨败。幸运的是，阿俊的表演获得了好评，有评论家这样写道：“《爱与浪漫》就是一部展示阿俊•拉姆鲍天赋的作品，他看起来十分时髦，又非常真诚，处理感情的方式很成熟，这对于一个新人来说十分罕见。”

 

下排中间的是阿俊

 

阿俊也因此获得了当年的Filmfare最佳新人奖。

 

但是，相比于演技，阿俊的相貌似乎更得到关注，俊美诱人的脸庞，让他看起来太适合扮演女性的梦中情人了，于是随后他得到了一系列浪漫爱情片的演出机会，结果遭遇了一连串的票房惨败，这使得他不得不退居二线，扮演配角。

 

 

2006年，阿俊在宝莱坞天王沙鲁克•汗的电影《追踪再现》里，扮演了一个想要为妻复仇的罪犯。在沙鲁克•汗的强大号召力下，影片毫无意外的获得了票房成功，这也是阿俊参演并取得商业成功的第一部作品。

 

尽管，只是担任了一个配角，但是这部作品第一次展现了阿俊表演上的可塑性，他并不是非要扮演情人不可。

 

《追踪再现》

 

2007年，阿俊再接再厉在《再生缘》里扮演了一个大反派，与他演对手戏的是沙鲁克•汗和迪皮卡•帕度柯妮。这部电影获得了巨大的商业成功，以14亿卢比的全球票房，成为当年最卖座的印度电影，阿俊饰演的大反派更是好评连连。

 

事实证明，他很帅，眼神很勾人，但并不适合在荧幕上谈情说爱，而是得干点别的。

 

《再生缘》

 

2008年，阿俊又在《摇滚起来》中扮演了一个执着音乐梦想，却不懂得自我推销的吉他手。为了演好这个人物，阿俊特地学习了弹奏吉他，功夫不负有心人，影片上映后，口碑颇佳，阿俊的表演也得到了一致认可。同年，阿俊在三个印度电影大奖上，荣获最佳男配角。

 

上排右边是阿俊

 

评论家点评道，“阿俊的表演进入了更为成熟的阶段，他那被风雨吹乱的头发和弹奏吉他的姿态，让他看起来十分优雅！”

 

自此，阿俊总算成为了一个称得上成功的演员，尽管至今为止，他依旧徘徊在二线，扮演着各种样子的配角，但他总算找到了自己的正确定位。

 

2012年，阿俊击败了包括演员、政客以及运动员在内的49人，成为印度时报票选的“最令人渴望的男性”第一名。

 

 

 

恩，努力了半天，人们念念不忘的依旧是他的颜，真是成也萧何败萧何啊！

 

不过，花痴粉们可以不要再做白日梦了，阿俊在1998年就结婚了，并育有两个女儿，大女儿都16岁了。

 

 

——————————————————————————————————————

 


 

想看更多有关印度电影的评论，欢迎订阅公众平台“Indianmovie”。

标签： 印度电影(488)

8.0 

阿俊·拉姆鲍

影评(36)

收藏(27)

阿俊·拉姆鲍/Arjun Rampal
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1215955/blog/8038573/
--------------------
但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5850名成员19735个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 