新片推荐|《青年马克思》一定要看国配版！

​虽然现在《复仇者联盟3》正热哈，毒舌君还是推荐大家也抽空看看这部已经引进上映的欧洲电影《青年马克思》，一方面这是一部不错的传记片和剧情片，跟中国和中国人民的情感和关系也很近嘛。另一方面大家也不用担心没有排片哦，在当前“学习马克思主义”的主流意识形态大环境下，本片的排片还是相当有保证滴！也就是周六日影院要靠《复联3》赚钱，所以《青年马克思》的排片比较少，但是从周一开始排片就又多起来了！

而且毒舌君要向大家强调：一定要看国配版，一定要看国配版，一定要看国配版，重要的话说三遍！​

虽说目前本片已经有网络资源了，但基本上都是德语配音、中文字幕版本的，但其实这个德语配音版本并非影片的原音，影片的原音应该主要是法语和英语，所以网络资源的德语版本其实欣赏起来相当别扭。片中的英国戏份和英国角色，居然也都配成了德语！​

​而且，本片网络资源的字幕都做得比较一般，涉及大量政治、经济、哲学名词和历史名人的专有词汇，还是影院版的配音和字幕更标准、更靠谱，就拿毒舌君看过的本片网络资源里"FIX字幕组”制作的字幕来说吧，按说这个字幕组也是蛮有水准的字幕组了，在本片中也能把蒲鲁东、巴枯宁、魏特林这些历史名人的名字翻译得准确，但偏偏把马克思夫人的名字“燕妮”，翻成了“珍妮”，真是够让人无语的！

还有，能够看出"FIX字幕组”最后在翻译《共产党宣言》时，很有心地在翻译时每一句都遵照了内地对于《共产党宣言》的官方中文译法，但是同样在翻译马克思的另一部经典著作《对批判的批判所做的批判》的书名时，却翻译成了《对批判性评论的批判》。而目前影院放映的国配版，无疑都不会出现上述这些问题，翻译肯定更正规、更严谨，所以目前的网络资源并非观看本片的最佳选择，影院版才是！​

​毒舌君之所以强烈推荐大家去看国配版，首先因为毒舌君是一个国配支持者，感觉这些年国语配音被影迷过于“妖魔化”了，虽然有一些配音不佳的作品，但国配出色的作品同样也有很多，比如说所有的好莱坞动画片，国配都相当出色，《指环王》系列等一些好莱坞大片，国配也相当经典！更不用说像《青年马克思》之类的非英语片，国配相对于原声的优势就更强了，而且听国语配音也绝对要比看字幕更易于影迷们理解和欣赏一部影片！

其次，就《青年马克思》这部影片来说，国配也相当出色，将马克思、恩格斯、燕妮等主要角色的性格都配得十分鲜明，而且就像上面提到的，片中充满大量的专有名词的台词，以及政治观点碰撞的对白，只有看国配版本才能让人更好地理解剧情。​

​此外，《青年马克思》这部电影本身，也是具有一定水准、值得大家观看的一部影片。主要讲述了马克思和恩格斯的友情，以及马克思主义的崛起之路以及共产党宣言的诞生。虽然中国人对这两位“伟大导师”都十分熟悉了，但对于他们经历和事迹，大部分恐怕还都是“历史小白”吧。可能很多普通人都会误以为“社会主义”、“共产主义”都是马克思、恩格斯这两位“伟人”发明的，而这部影片就可以起到“历史扫盲”作用，告诉你当时社会主义学说众多，但要么是蒲鲁东式的空谈概念，要么是魏特林式的狂灌心灵鸡汤，没有人能为工人阶级指出一条奋斗的目标和明路。

而马克思主义恰恰填补了这一空白，所提出的“阶级斗争”理念让工人阶级走上了勇敢抗争之路，《共产党宣言》更是为工人阶级提供了理论武器和奋斗目标。所以，最终马克思主义才能成为主流的社会主义学说。这些内容如果让大家看书，肯定大部分人都提不起兴趣，但通过观看《青年马克思》这部影片，就可以轻松地了解马克思的生活、爱情、友情，以及马克思主义的诞生，何乐而不为呢？​

​虽然充满许多政治内容，但《青年马克思》绝对不枯燥，主要角色都有非常生动鲜活的刻画，尤其是影片没有把戏份全都给马克思和恩格斯这两位男性伟人，马克思的妻子燕妮和恩格斯的爱人玛丽这两位女性，在影片中同样有着鲜明的个性和魅力。此外，一些生活细节的描绘也很动人。比如说马克思穷困潦倒，去应聘个小职员，都因为字迹潦草而没有被录用。燕妮作为一名贵族小姐，跟马克思过着苦日子也能苦中作乐。影片的情绪情感也十分饱满，最后恩格斯激情演讲，将“正义者同盟”改组为“共产主义者同盟”高潮戏，简直就是一出小人物的惊天逆袭的励志大戏，放射出昂扬的激情都把毒舌君给看哭了！

所以，毒舌君强烈推荐大家一定要去影院看这部影片，一定要看国配版哦！（文/列文）