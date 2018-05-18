《超时空同居》：穿越时空 回望初心

文/梦里诗书

时空交错的穿越构思，在电影《超时空同居》中却并没有太多同类国产电影令人反感的浮夸之笔，相反电影透过两个身处不同时空男女的意外邂逅，既勾勒出了令人忍俊不禁的笑点，同样一份回归初心的纯爱内核，也使电影在时空逻辑欠佳的诟病下仍旧能打动人心。

2018与1999两个时空在同一间房子内的重叠，一觉醒来佟丽娅饰演的谷小焦与雷佳音饰演的陆鸣两人由此开始了同居，而彼此共同失意的生活，“不是冤家不聚头”所酝酿的爱情，虽然在铺垫上显得有些过于简单，但随着剧情的推进，电影其实越发的饱满了起来，2018时已然功成身就改名为陆石屹的陆鸣，以及彼时陆鸣所发现的秘密，都成为了暗藏于两人情感主线之下出色的戏剧张力。

在幽默上，《超时空同居》其实也有着颇为不错的把控，电影最为主要的包袱来源于二十年的近现代时间差，但电影并没有去滥用这一元素做过多刻意的搞怪，这其中既有着陆鸣走进现代社会所感受到的各种新奇不适，也有着例如将18年错当成了99年，喝了拉菲酒的时间差笑料，尤其是很多时代的细节上电影都有着精细的打磨，这也使时代差所带来的不仅是搞笑，同样当时光回溯于99年，电影也用一份对旧时的追忆沉淀着电影在情怀的共鸣。

正是得益于这种沉淀，在这样一部其实有着不少设定漏洞的爱情喜剧电影中，其难得的既在过往中着墨于了青年时面对理想的迷茫，同样也对当下浮躁的拜金社会以隐射，而两人在金钱面前，不管是谷小焦曾梦寐以求的一切，还是陆鸣的挣扎，他们最终自我的坚持和对爱情的选择，构筑了电影的点睛之笔，《超时空同居》最后缔结的并不单是“对的人会再次相遇”，更还有着面对生活不忘初心的感人内核。

面对爱情，面对生活，现实诚然不会有着如电影般穿越时空来回望初心的奇遇，但我们其实每个人都会面对选择，是坚守初心还是顺势而为，电影开放式的结局俨然已经给出了答案。

个人评分：7