新片预警|《超时空同居》强行煽情，逻辑糟糕！

​毒舌君上周已经去看了本片的点映，所以提前给大家预警一下，还是降低期待值观影吧，这样没准你在观影过程中收获的是愉快而不是失望！雷佳音和佟丽娅的CP感不错，但剧情就不那么令人满意了！

《超时空同居》比较适合那些看片不太带脑的观众，被影片带着走，看到雷佳音和佟丽娅“欢喜冤家”式的互怼就乐一乐，看到两人悲情分手的煽情戏就感动一把，没准这部分观众观看本片还是会觉得值回票价的。​

​但像毒舌君这种看片稍微爱较点真儿的观众，看完后仔细一想，就觉得本片的问题实在太多了！还是先说优点吧，就是上面提到过的，雷佳音和佟丽娅这对CP的搭配蛮有新鲜感的，化学反应也不错，两人的表演也都蛮出彩。佟丽娅在片中塑造的虚荣物质妹角色形象，同雷佳音这种loser暖男形象，既能迸发出许多欢快的喜感，在情感方面也具有很大的互补性，大玩煽情也不会让人反感。

还有一大优点就是科幻设定蛮有趣的。时空扭曲导致住隔壁的两人因为一堵墙的消失而同处一室，雷佳音开门是1999年，佟丽娅开门是2018年，不同时空的“代差”制造了不少喜感，尤其是1999年的雷佳音感受2018年的世界，闹出的笑话就好比刘姥姥进了大观园。​

​但影片的缺点就在于，使用了这样的奇幻设定来营造噱头和笑点，却严重缺乏让剧情围绕奇幻设定的合理设计与精彩表达，而是陷入混乱与无序，结果就是前半部分剧情靠笑料来撑，后半部分剧情靠煽情来撑，故事比较松散，东一榔头西一棒子，最后高潮戏将雷佳音与佟丽娅的命运强行关联在一起，也显得十分生硬与牵强，合理性与逻辑感都比较糟糕，无论是剧情还是角色都经不起仔细琢磨！

首先说奇幻设定方面的问题吧，既然片中男女主角利用2018年的时空优势，到1999年买彩票，都被设定成未来不可被改变，彩票上的号码奇迹般消失。那么那个科学家为什么还说如果历史发生变动，现在的人很可能会因为过去改变而被“吞噬”掉？那么未来到底能否被改变呢？影片在此处显然是自相矛盾的。​

​还有，影片居然想给这个“时空穿越”的奇幻设定，制造一个“实属人为”的科学背景，但有关“科学”的所有理论和情节都是混乱的、语焉不详的，什么“本来是要送那个大老板到未来预见商机，结果却回到了过去”，这些相关的台词还不如不说，说了不仅没有形成合理解释，反而让影片的因果逻辑更加混乱，让人对本片的科幻设定更加困惑！​

​此外，本片也犯了跟韩寒那部《乘风破浪》在“奇幻穿越目的性”方面一样的毛病，实现穿越的雷佳音和佟丽娅，对于通过穿越达成何种目的极其不明确。佟丽娅原本有着“救老爸”的强烈愿望，但仅仅因为没法打电话就再没下文了。而雷佳音则表现得似乎一点都不想知道未来的自己过得好不好，只是上网搜了一下自己的名字，失败后也就没有再继续了！这些对于人物的逻辑和动机来说，都是极为不合理的。​

​最后，雷佳音和佟丽娅之间的情感关系也不足以令人信服。影片已经把佟丽娅塑造那种如此爱钱要面子、如此贪慕虚荣的拜金妹，一心想过回小时候那种富裕生活，那她最终倾心于雷佳音这个一无所有的loser男的原因是啥呢？就因为雷佳音是个暖男？能够安慰和关心她？或者仅仅是因为两人同处一室、日久生情？影片在情感戏的设计上，无疑缺乏一些决定性的情节，让观众信服佟丽娅能够抛弃物质，爱上雷佳音的充足理由，只是一味想靠煽情和哭戏来让观众感动，这样做是无法真正制造出动人的效果的。（文/列文）​