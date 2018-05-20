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看完《复联3》都骂星爵是一坨shi，可你们考虑过人家的感受吗？

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2018-5-20 10:39:01

没想到《复联3》一上映，有两个角色受到出人意料的待遇：

灭霸让人路转粉，星爵被人骂成shi。

（以下涉及严重剧透，未看党慎入）

网上流传着这样一张图，

上面将本片超级英雄的贡献值划分出来，星爵赫然被骂成了“一坨shi”。

星爵之所以被骂成这样，是因为大家在极力压制灭霸并脱下手套的时候，他在听到卡魔拉被杀后竟然不管不顾直接出手，导致唯一一次脱下手套的机会破灭，更影响了整个战局的最终结果。

随后，痛失爱豆的观众对星爵是骂声一片，在微博里搜索“星爵”，直接跳出来的前三个关键词是“猪队友”、“一坨屎”和“道歉”。

但是，你们真的考虑过人家的感受吗？

星爵痛失的可是自己最爱的爱人啊！假设是你，在听到这个噩耗后，难道心里还能平静如水？

星爵对于卡魔拉的爱到底有多深？回想在《银护1》里，卡魔拉被炸飞进太空的时候，星爵毫不犹豫地将自己的面罩取下给卡魔拉戴上，而自己却因为缺氧和低温渐渐失去意识。一个可以为自己心爱的人牺牲自己的生命，难道不值得敬佩吗？

别看星爵一整天嬉皮笑脸的，但玩世不恭的背后却隐藏着极大的悲伤。

亲生母亲被亲生父亲所杀，养父为了救他而死。而他为了组织父亲的野心，又亲手杀死了自己的父亲。

当所有亲人都离他而去后，唯有爱人卡魔拉成为他心中唯一的精神寄托。

而在这之前，卡魔拉为了守住灵魂宝石的秘密，曾要求星爵以他母亲的名义发誓，一旦自己被灭霸抓住，要立刻杀死自己。

可真到了那一刻，星爵举着枪、内心痛苦而纠结，眼中的泪水滴落，迟迟无法下得去手。也难怪，灭霸会极为罕见说了一句：“小子，我喜欢你！”

关于如何评价星爵的做法，在知乎上看到这样一段回答：

再看看同样失去弟弟洛基的雷神、失去妻女的德拉库斯，见到灭霸无不是怒火冲天、不管不顾的。

可见，要一个失去了最爱的人面对凶手时还指望他冷静，是完全不可能的。

如果星爵真的是“猪队友”，那么为什么他在片中的出场时长能够排在男性超级英雄第四位，甚至比美队还高。

星爵被骂惨的同时，不少人看完《复联3》后，纷纷对灭霸路转粉。

作为目前MCU最强反派，灭霸的动机与之前的反派都不一样。之前反派的动机要嘛是想要称王称霸、要嘛就是单纯喜欢以毁灭为乐。

但灭霸不一样，他收集六颗无限宝石抹去宇宙一半的生命，目的只是为了宇宙平衡。

可这会为他带来一丝好处吗？不仅没有，反而需要牺牲自己的心腹、甚至是最爱的人。

为了达成这个目标，他首先选择清洗自己的种族，毁灭了自己的家乡。

当得知想要获得灵魂宝石，必须献祭自己最爱的人——女儿卡魔拉，这位在他人眼里杀人不眨眼的魔头却赫然留下了眼泪，眼里尽是不舍。

那一刻，你会真切地感受到灭霸不是一个无情的人，他也有着丰富的个人情感，他也是一个鲜活的人。只是他在人生理想与亲人之间，选择了前者。

可偏偏你却对灭霸怪不起来，因为正如幻视对美队说的“你不也曾经牺牲自己去拯救几百万人吗？”，灭霸的行为不也是牺牲自己的利益换去别人的未来吗？

当打下那一响指后，灭霸在幻境中看到了小时候的卡魔拉：

小卡魔拉：你成功了么？

灭霸：成功了

小卡魔拉：代价呢？

灭霸流着泪：一切。

是的，拥有了宇宙无敌力量的灭霸完成了他人生的最大理想，可他也失去了一切：家乡、心腹，还有最爱的人。

影片的最后，他没有回到那艘巨大无比的战舰里，坐上那高耸的宝座（即便之前和卡魔拉谈话，他也是只是坐在台阶上），而是孤身一人坐在草屋田园间，独自看着夕阳满脸沧桑与疲惫。

难以想象，一个毁灭了宇宙一半生命的反派，偏偏让人恨不起来，反倒更多是让人喜欢和同情。

漫威终于在《复联3》里塑造出一个有着鲜明特色的反派，不仅如此，更抛出了一个令人深思的哲学问题。

灭霸在片中对卡魔拉说：食不果腹、衣不蔽体，真的能够算得上幸福吗？而现在星球上的孩子能够吃饱饭，享受着蓝天难道不好吗？

人口爆炸的时代下，有限的资源必定会导致人加速掠夺其他物种的资源，不仅会加剧矛盾的激化，最后致使宇宙失衡，生物毁灭。

从某个角度来说，灭霸虽然毁灭了宇宙一半的生物，但却让这些种族得以更长久的存活下去。

《复联3》将惹人爱的星爵塑造成没人爱，让大反派灭霸吸粉无数，真让人颇感意外。那么，你是喜欢星爵还是灭霸呢？

8.2 

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