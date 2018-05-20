路过未来|杨子姗“素颜”下的力与无奈





《路过未来》是杨子姗的一部没有精致和繁华，只有一地怅然与焦灼的“深圳女子图鉴”。

在这部影片中，杨子姗以往大银幕中的时尚靓丽以及胶原蛋白都被“素颜”取代，自始至终，雀斑与疲倦的神色，都是她面对故事的形象，像极了她所驻足的城市中，千千万万的流水线工人。

其实并不喜欢“毁容式”表演这一仿佛纯粹为了宣传而诞生的词汇，在一部影片中，一个演员的形象是与故事相辅相成的，形象形像，是获得认同的先决条件，形像夸张或形式不足，都会给整体以缺憾。《路过未来》这部影片视角在底层人群，毫无疑问，“素颜”正是整个群体的生态形象。和许多成熟专业的演员一样，杨子姗终于也能抛开主角光环，融身于日常大众，作一次洗尽铅华的返璞归真，所表现出来的，才是人生真实的模样。

杨子姗在影片中的“力量”恰恰来自于形象的真实，回不去的故乡与无法立足的城市，是杨子姗在影片中最大的负担，即便如“深圳女子图鉴”，她的“图鉴”也是凄惶与狼狈的，总是满腹心事，总是疲惫不堪——把整个家庭抗在肩上的女孩，她的成熟只能是来自无法达成的简单愿望——给年迈体弱的父母一个能够安居的家。

与力量争锋相对的，是在现实中步履维艰的无奈，售房人员面无表情又千篇一律的说辞打动了杨子姗，因为售房者说出的正是现实：房价每天上涨，不管是住还是投资，只要买了肯定不会后悔。但无法凑齐的首付，以及无薪放假一周的窘况接踵而至，都让她一步步偏离既定的人生方向。

杨子姗与影片中的角色杨耀婷一样，都遇到了从未遇见过的困境，《致我们终将逝去的青春》或《重返20岁》中的杨子姗，是不用为生计作难的，轰轰烈烈嘻嘻哈哈的去爱一场就足以感动观众，但在《路过未来》中，人生再也不是一次可以任性而为的冒险经历，而是一次次的迎难而上，送一条烟或者唱一次KTV，都可能成为改变当下的巨大转折“仪式”。在角色杨耀婷躺倒在病床之前，杨子姗带着她一直就这么毫无底气的往前闯着，无处着力，又用尽全力——KTV醉酒那场戏终于给了她爆发的机会，力与无奈，就次再难拆解。

一直没有通过陌生人好友申请的聊天，让影片中爱情的戏份也是一再被推迟，但也因此充满期待，直到她举着输液的瓶子被杨新民用摩托车带到大排档上吃宵夜，才终于在泪花里，挤出几滴咸湿的祝福。“沙漠之舟”与“雾中风景”终于在一片颓败与茫然中，与未来产生了关联。

而在那堪称教科书般的“爆发”三分钟中，杨子姗虽然只是在KTV唱着歌，唱着那首李健的《异乡人》，却演绎出情绪的千变万化，从落寞颓废，到摔酒瓶怒吼，再到痛哭失声，伤心，错愕，痛苦，绝望……万般滋味，尽在其中，值得观众特别注意。据说在拍这段戏的时候，杨子姗为了更接近角色的状态，已经提前喝了一些酒，而导演李睿珺也深知这一段的表演难度颇大，要一气呵成的完成所有的情绪转变，准备用一天的时间来拍，却不料杨子姗与尹昉都是准备充分而优秀的演员，结果一条就拍过了。

这次为了出演耀婷，杨子姗不仅暴瘦，而且似乎还在脸上“加”了雀斑，素颜出镜，俨然不顾“脸面”，让人心生敬佩，好的演员真的如水，能够为了角色，任意改变自己的形状、相貌、性情，全情的投入其中，特别令人敬佩。在我们感叹一个好演员遇到一个好角色的幸运的时候，也会感叹角色可以被演员尽然诠释的功底，双重幸运使她们各自都免于“泯然众人矣”的遭遇，得以在银幕中，点亮每个幽坐于影院中，充满期待的眼神。



