天意|有了“科”的加持，东方“幻”想更具独特魅力

科幻，意即科学幻想，即根据有限的科学假设，在不与人类最大的可知信息量冲突的前提下，虚构可能发生的事件。所以说科幻作品中的幻想题材虽显得飞扬恣意，但也不可脱离科学逻辑而独立存在。也正是因为有了“科”的加持，才给“幻”想作品增添了别样的魅力。最近正在优酷热播《天意》就恰如其分地将科与幻二字有机结合起来，展现出了一派生意盎然的东方科幻图景——历史与科幻并进，尤为创新性十足。

“古希腊有悲剧英雄，西方有漫威英雄宇宙，为什么东方不能有？”备受好评的历史科幻小说《天意》作者钱莉芳在谈及作品创作灵感时如是说。的确如此，纵观如烟海浩瀚的历史长河，大浪淘沙之下，自有无数充满传奇色彩的英雄豪杰。那么，如果沿着这个思路进行下去，让这些英雄都可以在同一个被“重构”的虚拟时空相逢，又何尝不能呈现出一个精彩绝伦的故事呢？根据同名小说改编而来的大型历史科幻剧《天意》就做出了这样的尝试，将历史、科幻及神话元素杂糅起来，以楚汉争霸为历史背景，打造出一个以韩信为主人公的被建构的时空。

从古到今，王朝的更替从来都是兴也勃焉，亡也忽焉的不可预料之势，忙着兴致勃勃起高楼宴宾客，说不定什么时候就眼见着楼塌了，于是，将多少兴亡看饱。在《天意》尘嚣难平的乱世纷争中，才高八斗却因一时际遇而郁郁不得志的淮阴韩信似乎命里注定要从其中脱颖而出。但没有料到的是，在另外一个与之齐驱并行的现代世界里，正在策划一部科幻作品的小说作家钱小芳也被阴差阳错卷入了时空隧道，一场波诡云谲的历史争斗也就此拉开猩红色帷幕……英雄究竟是终将在史书上留下浓墨重彩的一笔，还是浑然不觉自己其实只是一颗命运漂流不定的棋子？

《天意》目前已经播出至十九集，除了欧豪饰演的霸气男主角韩信，和海铃一人分饰季姜与钱小芳两个角色之外，汉朝开国帝刘邦、秦始皇嬴政等重要人物也纷纷悉数登场，同时一些令人耳熟能详的角色如萧何、樊哙、张良、范增等也为故事情节发展起到了不容小觑的推波助澜作用。

不过，最引人入胜的当然还是《天意》紧凑连贯的剧情部分：经历穿越奇事并附身于季姜躯体的钱小芳和深爱季姜无法自拔的韩信，在共度一系列危险难关的过程中，逐渐滋长出了过命交情和一种更加暧昧隐秘的深厚情感；张良和韩信下定决心对抗天命实施刺秦计划的情节也颇为动人，有几分誓要“赢天半子”、壮士一去兮不复还的悲壮架势；烽火狼烟中生还下来的项羽、虞姬和韩信三人与大批秦军正面相搏的战斗场面同样让人不禁热血沸腾，心潮澎湃，相信接下来的剧情发展定会更加动人心魄。

东方历史与科学幻想碰撞交融，果然激荡出了不一样的灵感与创意火花，网剧《天意》在同名实力原著的基础之上做到了富有创新性的合理改编，让神话、历史、科幻元素彼此杂糅，打造出了一个别具新意的东方英雄宇宙。