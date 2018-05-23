网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《超时空同居》：这对CP组合，我吃了

《超时空同居》：这对CP组合，我吃了

加入收藏

2018-5-23 16:29:03

 

国产爱情片《超时空同居》5月18日公映，我才发现，原来5月20日，即5.20（我爱你）已经和2.14情人节、3.8妇女节、农历七夕节、双11光棍节成为爱情片必争的档期之一，其票房、传播力在当天总会有额外的加成。

 

《超时空同居》亦不例外。

 

这部与好莱坞口碑惊悚片《寂静之地》同日上映的国产片，从首映日开始，排片和票房都死死摁住对方，成为这一档期不大不小的黑马。

 

影片在口碑方面也相当不错。豆瓣达到了7.4分，特别是雷佳音、佟丽娅这对CP组合，获得了绝大多数网友的好评。

 

 

整部戏做到了笑点不尴尬、情感无违和、三观又很正，虽然这些标准看起来并不算高，但在当今国产爱情片里，已相当难能可贵，甚至成为一种“奢侈”。

 

雷佳音、佟丽娅这对CP组合，虽然是在大银幕上第一次亮相，但两人很接地气，谈起恋爱来与普通人的恋爱经历如出一辙，有苦有泪但更多是的甜蜜温馨。

 

雷佳音给人的感觉是，憨憨的，又贱兮兮的，从里到外流露出一股“率性、天真”，非常讨喜，可以说自带喜剧光环。

 

而且，片中他一人分饰两角，除相貌外，性格、举止反差极大，但两个角色完成度都非常出色。

 

佟丽娅的美貌自不必多说，她给人的感觉则是心直口快，虽然有些爱慕虚荣，好耍小脾气，但骨子里还是一名识明理的善良女孩。

 

这两位个性鲜明的人结伴在一起，从起初的相互碰撞、再到后来相知相爱，整个过程充满了笑料，恋爱过程也很令人信服。

 

 

影片穿越的设定也很有意思，即便早已不是新鲜事，然而运用在国产爱情片里还是比较少见的。

 

而近二十年时间上的巨大跨度，使得雷、佟二人在观念、阅历等方面，引发了强烈的反差萌，也令人忍俊不禁。

 

此外，影片多次向《泰坦尼克号》《断背山》《朗读者》《甜蜜蜜》等经典电影的致敬，彰显了导演苏伦的迷影之心。

 

不过这些都是作为“辅料”出现，更多是起到调节气氛的效果，并没有喧宾夺主。

 

 

影片最后，佟丽娅饰演的谷小焦有两个选择：

 

A.1999年雷佳音饰演的陆鸣，有才爱笑会做饭，一心一意对你好；缺点是没钱，事业屡屡碰壁。

 

B.2018年雷佳音饰演的陆石屹，事业有成、腰缠万贯，会懂女人心；缺点是整天冷冰冰的，把爱情当做是利益交换。

 

如果光看前半段，谷小焦肯定会选择B，但在片尾她却义无反顾的选择了A。

 

这个结局，并不是单纯的为了团圆而团圆。

 

而是通过一整部电影的铺垫来告诉我们：能够陪你终老的，终究是踏踏实实陪你相濡以沫的身边人。

 

 

最后，衷心希望今后国产爱情片的质量都能以这部电影为标杆。

 

不过从目前来看，有点困难。

6.8 

超时空同居 (2018)

影评(15)

收藏(245)

超时空同居/How Long Will I Love U(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2275194/blog/8039049/
--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5851名成员19758个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 