《杀人优越权》：这种阴谋论显得有点儿戏

导演: 朴勋政

主演: 张东健 / 金明民 / 朴熙顺 / 李钟硕 / 赵宇镇





将凶杀与政治阴谋如此的联系在一起多少有些儿戏，南北韩的间谍题材不少，但本片拍出个变态杀人狂来倒是并不多见。其实南北韩只是一个故事背景而已，算不上是很关键的线索。只是在剧情之中被凶手利用成为自己护身符的一种因素而已，好像能将三股势力玩弄于鼓掌之间，其实怎么看也没那么要紧。





故事的根基不牢，整体显得有些摇摇欲坠。但好在剧情上也算是顺理成章，没有太大的纰漏，悬念的设置上算是扎实，推理的过程也没有急于求成，很快的锁定凶手，重点在于定罪与三方势力的较量，相比之下的确比破案显得更有意思一些。所以，也让本片从简单的追凶，变成了谁在追凶的问题。如此一来，多少也转移了之前所说的那种大设定的问题，观众的视线可以随着导演默认了影片多少有些牵强的设定，进入到故事之中来看这部电影，显然观感会好很多。





只能说导演很好的掌控了这部电影，在情节推进和节奏上的把握使得本片看起来不那么笨拙和幼稚，尤其是一次次的反转都不怎么精彩的情况之下也没让人太觉得讨厌，已经算是非常不错了，大概不会有人会觉得这样一部电影有什么现实意义，而影像也没什么太强烈的风格可言，属于一部非常平庸的类型片，幸亏导演没有卖弄，用非常平实的电影语言完成了这个了无新意的故事，算是中规中矩，有可取之处，但无法扭转大局势。





如果说阴谋失去了可信性，不能成为本片的看点，那么或许看点变成了变态的凶杀案本身，可其实影片只在前半部分给出了并不太多的描述，而之后草草以人物性无能作为原因而结束，显然也并不能支撑起整部电影的框架，所以影片随着推进，尽管紧张感似乎越来越强，可其实故事已经越来越松懈，甚至有难以自圆其说嫌疑。最终，反转得生硬，并没有给观众什么惊喜之感。