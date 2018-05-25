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大爱无言——《寂静之地》观感

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2018-5-25 5:46:09

 

看恐怖片之前，我们首先要知道，导演就站在镜头后面。他随时都可能会说，停，这个拍的不错。或者会说这条没有拍好，再来一遍。

 

在美剧《西部世界》第一季里有个镜头，桑迪?牛顿饰演的妈妈在见到坏人冲进房间以后，吓得靠着墙蹲了下去。虽然她知道自己会输，打不赢这场仗，但是为了女儿，还是举起了手中的枪。

 

影片《寂静之地》的最后一个镜头也是这样，艾米莉?布朗特饰演的女主角自信地看着女儿，握紧手中的枪，把子弹上膛，影片就结束。可能是因为她曾与汤姆?克鲁斯合作出演过《明日边缘》的女主角，她在影片中开枪的那个动作太帅了，一点也不像一个家庭主妇。

 

从片名就可以看出，影片的故事会围绕着声音展开。片名未出现之前，一家五口在一个破败不堪的药店“购买”药物。紧张的音乐是从小儿子抱着玩具飞机的镜头开始的。那时候镜头正对着家庭成员的另外四个人，小儿子抱着玩具飞机的背影向前推进，爸妈的脸色全都变了。

 

随后，爸爸将玩具的电池拿出并放在一旁。女儿看着可爱的小儿子，又把飞机给他。小儿子临走前又拿起了那两块电池。不理解的是在整个回家的过程中，导演让最小的孩子一直走在最后一位。于是他在桥头拿出玩具，装好电池，玩具的音乐声响起，他被怪物杀死。

 

所有会发声的物体都会被怪物攻击。接下来的情节中爸爸带大儿子去河边学习捕鱼，在瀑布声中他们才可以呐喊，可以放心地说话。爸爸告诉儿子他早已经原谅女儿了。儿子说你应该亲口告诉她。这时候女儿已经独自一个人去了小儿子桥头的墓前。她把玩具负责声音的电线剪断，装好电池，飞机周身的灯不停地闪烁着。

 

女儿是聋哑人，所以没能在第一时间救出弟弟，她以为爸爸一定会因为那个玩具飞机而恨她。后来，爸爸和大儿子在回家途中遇见怪物。怀孕的妈妈在家看小儿子的照片时踩到钉子，镜框破碎，吸引来怪物。而这时天已黑，在小儿子墓前的女儿已经睡着了。

 

影片中的男女主角是夫妻，在现实中他们也是夫妻。导演约翰·卡拉辛斯基原本并没想要妻子来演。后者的名气应该略大一些。但是他尽量把女主角写成妻子的样子，那时她已经怀孕。他用剧本感动了妻子，夫妻两人带着招聘来的一对儿女完成了这部小成本的恐怖电影。

 

影片最后，丈夫在安排好妻子和刚出生的儿子后去寻找兄妹二人。在田地里自家车子的旁边，三人碰见妖怪。爸爸用手势告诉女儿我很爱你，一直都爱。然后他一声呐喊，吸引怪物杀死自己，姐弟两个开车逃回家帮助妈妈对付怪物。

 

用另一部恐怖片的片名结束这篇文章，哪有什么岁月静好，只不过是有人替你负重前行。记得那些曾经帮助过我们的每一个人。

 

（《负重前行》，马丁·弗瑞曼2017年主演的一部僵尸片。）

 

小寺（xiaosi44）

2018年5月25日星期五

 

更多精彩，敬请移步微信搜索“小寺”。

7.2 

寂静之地 (2018)

影评(41)

收藏(883)

寂静之地/A Quiet Place(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2110173/blog/8039139/
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