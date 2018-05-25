《权游》人物谱之九大“天生一对”

有人的地方就会有欲望，欲望产生权利的纷争，权利是个无休止的永恒的游戏，这是最好的时代，也是最坏的时代，权利的游戏不会有最终的结果，有人厌倦，但同样身不由己，究竟谁才是自己在乱世之中“惺惺相惜”的那半，且看权游人物谱之九大“天生一对”。

南坡9：龙母& 卓耿

龙母的出现真的刷新了我对title这个词汇理解，有的时候逼格真的和字数是相关的，龙妈的崛起之路看似一路开挂一统奴隶湾，实则过程惊心动魄布满荆棘，塔格利安家族和龙的渊源自不必说，几乎是一路崛起震慑七国，后来双双绝迹于世间，而后浴火重生重新宣告王者归来，相辅相成，尤其是龙妈身陷险情的时候，看似总不在线的卓耿总会及时出现，给予龙母最大的慰藉与支持，成为她最得力也是最拉风的 partner。

南坡8：小指头&八爪蜘蛛

表面看似都是毫无富二代和官二代背景，典型的底层崛起人物，他们的几次对话都非常耐人寻味，同样是靠着各种信息来源行走权利之间，参与了关键多次权利斗争的核心发起端，究竟谁更技高一筹，小指头目标明确，直指铁王座，挑起五王之战，挂名赫伦堡，联姻鹰巢城，地位一路开挂，看似一切都在自己掌控之中，尤其是在第四季的联姻大战中，与八爪蜘蛛的较量看似占尽上风，然而这个总是重复着一切为了人民的情报总管又真的甘于失败而世界观如此朴实简单吗?

南坡7：荆棘女王&泰温

两大彼时七大王国最强家族结合的结果究竟是什么，为了家族荣誉还是个人野心，这两个权利和实力巅峰的实际掌控者有着一次非常经典的对话，泰温面不改色安排瑟曦联姻，荆棘女王作为平时连家人都要讽刺挤兑一下的骨灰级毒舌教母自然不会放过这个本就不乐意的回击机会，两个都是非常强势，唇枪舌战，你来我往，俨然是天生一对啊，最后的结果仍旧是泰温占了上风，引用瑟曦的一句经典台词概括就是power is power。我想这就是权利游戏的核心了。

南坡6：小恶魔&囧雪

两人的惺惺相惜从第一季两人的见面就可以察觉到，尤其是小恶魔口中“每个侏儒在家人眼里都是私生子”，更是无意间拉进了两人的距离，同样都是在低人一等的异样眼光中长大，卧薪尝胆，比那些从小父母眼中的掌上明珠们不知付出多少千倍百倍的努力，尤其是小恶魔看似放浪形骸，但是却具备精准的政治眼光及头脑，不然也不会被泰温派去收拾和掌控已经不受长辈控制的乔大帝撒下的残局，囧雪虽一路饱受质疑，但终归也是秉承史塔克家族的“站在世界中心呼唤爱”的传统下成功收编野人部落，暂时稳定住了北部战局。在权利游戏进程中都收获一席之地。

南坡5：布蕾妮&詹姆

这一对，我想是不是所有观众都呼喊过在一起，在一起。他们真的是经历了太多，而最固守骑士契约精神的两个人，詹姆作为独臂斗士解救布蕾妮与大熊的困兽之战之时不知燃爆了多少观众的心，布蕾妮后期和瑟曦的对话不难看出，虽然还是要为蓝礼报仇，但心里其实已经有了詹姆的位置，从伙伴到对手，在布蕾妮划船与詹姆挥手告别的哪个晚上，不知又有多少粉丝的眼眶为他们的知己之情感动到湿润。

南坡4：布兰&夜王

其实从一开始布兰是很有大男主像的，虽然戏份往后没有占很大篇幅，就像他自己说的总是带着使命感去行进，直到在穿越之时被夜王发现并烙印，我想今后必定会产生千丝万缕的联系，第八季会为我们揭晓其中。

南坡3：贾坤&二丫

贾坤这个人很神秘，作为千面神的信徒，不知道他为何游走到维斯特洛大陆，为何被关在了押送守夜人的囚车里，多次在适当时候关注及帮助二丫，虽说二丫也先救过他，可以说是二丫成长中另她脱胎换骨的教父级人物，不知道在二丫最终的复仇名单中能否再为其注入一臂之力呢，我们拭目以待 。

南坡2：瑟曦&疯王

瑟曦是个很有趣的角色，看似强势，实则没有什么扎实的政治头脑，智商多次下限也是有目共睹，但是光脚不怕穿鞋的，瑟曦的狠和一意孤行的疯狂壮举在片中唯一能与之匹敌的恐怕就是疯王了，而且一个造就了野火，一个将其“发扬光大”，空前的毁灭力瞬间消灭了自己在君临所有的政治对手，这种不顾后果的狠恐怕只有他俩彼此才可能认同。

南坡1：乔大帝&韦赛里斯

两人同样的年纪轻轻，同样的风华正茂，同样对政治抱有理想，同样的画风清奇，同样的不成熟的不切实际，理想很丰满，现实很骨感，如果有一首歌很适合他们，那一定是《向天再借500年》。