《游侠索罗》会是星战宇宙走向缓慢崩溃的第一步吗？

迪士尼每一项巨大的成功背后可能都要有一部甚至更多的“献祭者”，《黑豹》的爆红伴随着《时间的皱折》毁灭性的失败，而在全世界影迷或投身于或被卷入《复联3》的庆典时，卢卡斯影业的星战外传成为了不幸被遗忘的那个。

我甚至都不愿意称呼它为“星战电影”，而更愿意称其为“迪士尼电影”，记得《加勒比海盗5》和《银河护卫队2》都给了我同样的担忧，但詹姆斯·古恩别具一格的才气至少让这部存在位置略显尴尬的泡沫续集有着自己闪亮的时刻，巴博萨船长和勇度多少露出了一些真情。

这些操作在这部难产的个人传记电影《游侠索罗》面前显得弥足珍贵，哈里森·福特饰演的韩·索罗在星战宇宙中甚至整个流行文化电影史上都是非常耀眼的角色，这部电影本该像它被宣布制作时那样令人感到激动。

当韩·索罗和天行者卢克以及莱娅公主站在一起时，没有被传奇的中心压制住一丝一毫，甚至在平衡三人组合中，韩·索罗起到了没有让《星战》降格的重要作用。

只可惜，在视《星战》为当代流行文化圣经的美国媒体眼中，这部外传都被打上了“《星战8》以来最好的星战电影”这样的标签，赤裸裸的嘲讽。

很难说这部命题作文没有让人印象深刻的片段，一些设计充满了高配的娱乐性与一些令人眼前一亮的灵感，但它只是踉踉跄跄地完成了任务。一部优秀的电影，或者是一些人口中被刻意降低标准的“爆米花电影”都需要更多。“让人记住”在《游侠索罗》面前变成了艰巨的任务。

《蚁人》失去了“鬼才”埃德加·赖特后没有砸在佩顿·里德的手里，《侠盗一号》面临着同样的阻力也在系列中证明了自己，它们撑死了是让我们在讨论这些电影的时候给更好的可能性留出一些空间，而《正义联盟》则是一场彻头彻尾的灾难。

在这两极之中，《游侠索罗》显然偏向了后者，在欢脱的喜剧风格与严肃的一面之间左右摇摆，举棋不定。









“创作理念分歧”是导演与片方分手的常见理由，有时显得相当敷衍，但在本片原定导演菲尔·罗德与克里斯托弗·米勒口中确是实实在在的问题，其与制片人凯瑟琳·肯尼迪之间的分歧导致了大量补拍，甚至是整体风格的重新调整。

曾执导了《龙虎少年队》《乐高大电影》以及《天降美食》等片的二人显然不适于迪士尼的强力把控，尤其是聚焦在这位在正传中已经光荣谢幕的传奇角色时，迪士尼的“漫威做派”让这部外传无法成为另一部个人特色明显的《银河护卫队》，即便这个银河系著名的法外之徒有这样的潜力。

考虑到《星战8》在星战新宇宙中支柱性的地位以及在影迷中导致两极分化的尝试方向，远离原力与光剑的广阔宇宙中应当容得下更多深入人心的新角色以及更加多元的类型风格，对于把控好莱坞一线制作游刃有余的老牌导演朗·霍华德来说，需要补拍的量以及和华纳一样倔强的上映日期没能给出太大的空间来进行发挥。

《游侠索罗》在人物刻画甚至内核上不仅没有更进一步，反倒在一些段落上“复古”得惊人，仿佛一部上世纪的动作冒险电影，沙漠中的神秘小镇，酒吧中的鱼龙混杂，多次出现的决斗画面，游走在各个星球的千年隼号如同一批穿梭在西部荒野之中的快马。

开篇不久的“抢劫列车”让人想起了不少西部电影的影子，潜入高速行进的列车、在车顶与敌人纠缠、列车脱节的紧迫感以及坠落悬崖的危险时刻，老套，却也相当受用。

这一作所处的世界本身的设定很有意思，不像《侠盗一号》那样深陷正传宇宙新希望来临之前的正邪对抗，韩·索罗成长的地方正像他本人的气质一样，不受约束。尚未有反抗军作为支援，韩·索罗游走于各方势力交织而成的灰色网络中。









凭借《降临》获得奥斯卡最佳摄影提名的布拉福德·杨为本片献上了又一次写实色彩浓郁的视觉效果，尽管风格选择坚定的摄影没能帮影片在更大有效范围内调整基调，但在那些相对还算对路子的段落中还是碰撞出了一些火花。

在短暂的帝国战场中，灰头土脸的韩·索罗挣扎在泥泞的战壕与密集的轰炸中，用第一次世界大战的影子为这场不知名的战斗增添了几分厚重，让炫目的激光笼罩在残酷之中，不幸的是，不像《侠盗一号》将其一以贯之，这些亮点时刻不过是作为点缀出现。

与此相同的还有几位角色的草草牺牲，迪士尼似乎意识到了过于合家欢的套路不应成为其旗下所有大型系列的统一标杆，为了避免诟病，迪士尼似乎对于角色的死亡更放得开了，尤其是吃到了另一部外传主角全灭的甜头之后变得更加如此。

但这样的死亡应当是有重量的，而不是在与观众建立有效的情感联系之前应当出现的。

不过以上这些问题和男主角相比都可以忽略不计，按照迪士尼以往的选角水准我是不愿相信阿尔登·埃伦瑞奇在片场因为不会表演而把导演气到发飙这种传闻的，然而当你看到了他全程不知所措的表演以及那个极力模仿出的“挤眉弄眼”之后便不该再怀疑。

饰演年轻的韩·索罗不必死死抓住哈里森·福特的版本不放，但我实在也看不出阿尔登的个人魅力对这个角色任何的正面贡献，毫不留情的说这个在美剧中都轮不到男一号的演员并没有足以撑起这一角色的能力。

我到现在还记得《黑衣人3》中乔什·布洛林饰演的年轻版的K探员，他不用靠某一个招牌动作来宣示自己是汤米·李·琼斯的年轻版，而是在一举一动中抓住了这一角色的内在气质，在年龄跨度中找到了富有历史距离感却也令人信服的演绎方式，简言之，这完全不是简单的模仿秀。

编剧也要为此负责，尽管电影中在“韩·索罗名字的由来”、“楚巴卡的出场”、“骰子吊坠儿”等情怀元素上试图抓住系列粉丝，但韩·索罗似乎打一开始就没有留出许多成长空间，走马观花的完成任务之后，你很难看出他真正的成长在哪儿。









诚然，韩·索罗最后的决定以一个法外之徒的身份看来确实高尚，但打一开始我们就认定他是个好人，从一开始他就背负上了愧疚感，装上了责任心，没有做出任何足以衬托其最后决定之高尚的出格举动。

SOLO之名来自于无依无靠，在乱世中孤身一人…喂！他从一开始就在撒狗粮啊！

更加雪上加霜的是，《游侠索罗》召集了一群演技碾压阿尔登的演员，作为原创角色，“龙妈”艾米莉亚·克拉克与伍迪·哈里森表演起来更加自然，而凭借美剧《亚特兰大》而被大家所熟知的唐纳德·格罗弗基本是以教科书级别的姿态完成了阿尔登应当完成的任务，那个诡计多端魅力十足的兰多·卡瑞辛在唐纳德身上简直是活过来了。

保罗·贝坦尼在片中饰演的大反派德赖登·沃斯不出意料又成为了一位充满遗憾的反派，和《星战7》中的凯洛·伦一样，他带来的威胁感似乎只有像个没长大的孩子以及半个神经质那样耍脾气，在最后的对决中分别被两位角色夺去了锋芒，这让结尾的近身战斗戏码失去了力度。

在这个灰色的世界中，德赖登成为了最没有分析必要的一个角色。

这并不意味着其他角色就完美的交出了自己的答卷，若是抛开续集的可能性，“龙妈”饰演的女主角琦拉是完全断裂的，通过无数角色的台词告诉你她的背后很有故事，但就是没有任何展示，这甚至不是角色定位失误的问题（最惨不过《新木乃伊》），而是直接忽略。这样的处理让整部影片在大场面与自傲的室内戏之间无处安放让观众足已投入进去的情感点。

唯独谈得上合格的，也就是台词需要别人翻译的楚巴卡了。

总而言之前来江湖救急的朗·霍华德没能真正拯救这部迪士尼的“弃子”，从迪士尼的态度上来看这部电影的败局带来的直接损害也是不痛不痒，每个角色都在“反英雄”的基准线上左右调整，结果却不是理想的灰色，而是一盘散沙。而之后的欧比旺、波巴菲特外传等一系列外传电影，又让我们怎么敢期待呢？

从目前全球市场的遇冷来看，《游侠索罗》究竟是偶然的失败还是星战宇宙走向缓慢崩溃的第一步，这已经是一个值得好好思考的问题了，重要的是，这一部外传让这个性命攸关的疑问提早了好几年。

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