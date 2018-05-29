《游侠索罗：星球大战外传》：这部星战外传不太行

从迪士尼和卢卡斯影业重启星战开始，无论是“星战7”、“星战8”这样的正传续集作品，还是“侠盗一号”、“游侠索罗”这样的外传电影，都免不了重拍、补拍的命运。

有的作品经过补拍后，比初版收获了更多的好评，“侠盗一号”便是如此。

但也有扑街的，比如说正在中美同步上映的“游侠索罗”。

和其它星战作品小修小补相比，“游侠索罗”却显得命途多舛。

先是去年6月份，在影片拍摄进度过半的情形下，两位导演菲尔·罗德、克里斯托弗·米勒被解雇。曾执导过《美丽心灵》的导演朗·霍华德中途接手。

在经历长达4个月，内容换血达7成后，《游侠索罗：星球大战外传》仍赶在原档期，也就是今年5月25日如期公映。

虽然影片确实有几处令人眼前一亮的地方，但整体而言，尤其是和同为外传的“侠盗一号”对比，“游侠索罗”还是显得过于平庸。

作为一部传记片，影片完成了一些人物刻画的任务，如汉·索罗中的姓——“索罗”的由来，如何与丘巴卡组成搭档CP，又如何将爆能枪和千年隼搞到手等等。

青年版汉·索罗的扮演者阿尔登·埃伦瑞奇，也在举手投足中努力复刻哈里森·福特年轻时的影子，有几个动作也确实做到了神似。

但这些有限的亮点只能为影片勉强赢得一个及格分。

先说角色，正如刚才说的，阿尔登·埃伦瑞奇的确是在努力复制哈里森·福特，特别是通过蠢萌达到喜剧的效果。

但无论是颜值还是演技，1989年出生的阿尔登·埃伦瑞奇还是给人与原版“痞帅”福特大叔相距甚远的感觉。

此外，为其搭戏的几个其他重要角色——伍迪·哈里森演技碾压，“龙妈”人气碾压，就连机器人L3平权斗士的形象也要比他的感染力深刻得多。

这就非常尴尬了。

而作为男女主角的阿尔登·埃伦瑞奇与“龙妈”艾米莉亚·克拉克除了几次吻戏外，两人的感情戏与人物关系都相当违和。

也难怪有网友调侃：汉·索罗几十年来都没提到过前任。正应了那句话：一个合格的前任就应该跟死了一样……

最要命的是，影片的风格一直举棋不定。既想保持星战的严肃性，又想改成《银河护卫队》般逗比幽默，结果两头不讨好，得罪了老版本粉丝的同时，也对路人观众吸引力有限。

说实话，星战外传并不好拍，一方面，要衔接正传前传剧情，不能改编的太过火，从而引发狂热的原版粉丝抗议。另一方面，还要保持独立性，尽可能吸引新粉丝，特别是拓展内地观众群体。

但从实际来看，效果并不明显，甚至可以用“一部更比一部差”来形容。

不知道东家迪士尼会不会就此收手或做出制作方向大调整？

比如说，盛传已处于前期制作阶段的另一部星战外传——欧比旺独立电影。

P.S.说了这么多，还是让我再听几遍星战经典配乐《Star Wars Main Title》缓缓吧。