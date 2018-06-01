《双旗镇刀客》西部类型片

影片的剧情比较简单，在西部沙漠深处的双旗镇，大概因为村头有红黄两面旗，所以叫做双旗镇，镇的规模不大，有几十户人家，故事就发生在小镇里。剧中安排一个比较特别的人物是沙里飞，一个徒有其表的刀客，他的出场是两位蒙面刀客向他寻问一刀仙下落，他就表现出胆小、世故的性格特点，更像是生意场上的人，蒙面刀客走后开始叫骂，因为他知道蒙面刀客已经听不见了，而当他听见风声慌忙拔刀，显得万分紧张，看到孩哥从沙尘中走来，放心收刀，继而套近乎说应该饮马了。后来爽约，孩哥对他的背信弃义嗤之以鼻，可是仔细想想剧中的他也不是一点儿作用没有，他的存在抚平冲突的恐怖感，让双旗镇村民和瘸子一家人看到希望，如果连这点希望都没有了，瘸子、孩哥精神可能就崩溃了，当孩哥带来救兵消息，村民得知沙里飞要出手相助时，群情激昂，甚至还压宝谁赢，虽然沙里飞躲在背后观战，但他是大家的精神支柱，生命安全有了暂时的寄托，具体能不能打过一刀仙，刀法如何已经不重要了，或许根本不是一刀仙的对手，胜负已决才敢策马高喊出现在人们面前，并且拿走了一刀仙手中的宝刀。至于一刀仙为什么会失手，影片没有特别交待，不过可以看出至少有轻敌和分心的因素，还有铁匠、马掌师傅的挺身而出，为孩哥战胜一刀仙做了铺垫，而孩哥跟着他父亲所学的刀法，用瘸子的话说这不是一种普通的刀法，是刀谱没有的一种刀法，一刀仙自然从来没有领教过这种刀法，很奇怪孩哥是跟谁学的刀法。

影片戏曲冲突的核心无疑是一刀仙替兄弟复仇，最终孩哥不得不和一刀仙对决，这一段拼刀的场面，可以用“一霎车尘生树杪”来形容，出自王国维《蝶恋花·百尺朱楼临大道》，此段打斗场面镜头设计的非常独特，关键时刻的刀光剑影被一阵飞沙走石笼罩，尘埃落定后镜头中出现的是一刀仙的黑头巾，接着是孩哥半个脸的特写，从他头顶流下一缕血，当镜头切换到一刀仙时，他说：“你跟谁学的刀法？”至此仍然不知道孰胜孰负，最后一刀仙没有走出几步就栽倒在地，由此可见孩哥的刀法高深莫测，可是影片中又没有让观众看到具体刀法，不是不想展示，是没有很有说服力的手段表现这种刀法，只能让他们两个在沙尘中决斗，场面时间也非常短，霎那间换了场景，胜负已出。影片中的几场武打场面都没有突出正面，刀出鞘时胜负已决，展现在观众眼前的是胜利者摆出的一个干净利落的收刀Pose。

霎那间换了场景 胜负已出

你跟谁学的刀法？