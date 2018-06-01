《超时空同居》：曾经有一份爱情摆在我的面前

评分：7.1 / 10分，3.5/ 5分。

轻科幻背景的爱情故事，本片用时空交错来构建背景，意图一目了然。两个时空的人相遇，并且各自碰见另一个时空的自己，无非就是，自己的过去能否改变，自己的未来是否真的如同自己憧憬的那般美好。最后，一切都回到了《烟花》式的剧情：如果还有一次机会，我会怎么做。

原版的烟花中，如果就真的只是如果，做出的另一种选择仅仅存在于自己的脑补中，当这一天过去，一切回到正轨，所经历的仅仅是美好的幻想。新版的烟花加入了科幻的设定，把如果的事件变成了众多时间线中的一条，并且让主角有机会真的走进那一种可能。本片亦是如此，经历了各种闹腾，真相大白之时，过去的自己发现未来的光鲜亮丽竟如此龌龊肮脏，为了所谓的理想竟可以如此蒙蔽自己，不由得决定放弃一切而不让自己走向所谓的成熟的未来。

本片也是一部《逆世界》式的电影。科幻的背景仅仅是一种概念性的存在，影片也并未在科幻概念上做出什么深层的思辨，直截了当的给出了明确的答案。当然这代表的是创作者自己的价值取向，也是一部爱情喜剧标配的美好的结局。但对于笔者来说，总觉得在这样一种如果还有“如果”的背景之下，电影能不仅仅是结果导向，还关注个中缘由，或许更好。为什么未来的自己做出了如此的选择，重来一次走出另一条路真的就更好么，又或许，不管怎么改变，最终都会走到同一条路上去。如果把这些说的更透彻，影片或许又不大一样，当然这一切也只是“如果”而已。

影片本质上和《夏洛特烦恼》或者其他许多伤感青春逝去、怀念曾经恋情的电影无甚区别。但是有了科幻的背景，有了改变时间这重设定，反而能制造出最圆满的结局。作为一部爱情喜剧，影片喜剧元素挺强，还比较接地气。两个主角在面对不同时空的环境与事物的反应较为自然，二人的互动也挺符合实际。尤其本片还把两位演员的一些真实信息带入了电影中，并加以调侃，就更加让人觉得真实。笑料也就很自然。

影片在视觉呈现上颇有点《你的名字》的感觉，两个时空的对立，特定时间下的交错与融合，主角的相遇，都有点借鉴的意思。

这并不是一部有多大野心的爱情电影，也没有把设定玩的很溜。但本片不矫揉造作，不撕逼扯蛋，不无病呻吟，不假装上流社会，尽量打造出一个很生活化的氛围，也算是这几年爱情片中的清流了。

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文：史歌

2018年6月1日