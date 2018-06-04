摇曳于西湖光景里的浙菜文化与家国情怀

都说“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休”，的确，正是这绵延不断的成片青山与亭台楼阁，构建起了大众印象中风光无限的西湖光景，而这家至今已有一百六十多年悠久历史的杭州名餐馆“楼外楼”据说也正是根据南宋诗人林升的这一名句因此得名。

但也正所谓“山雨欲来风满楼”，一旦山雨伴随着迅疾闪电倏忽而至，原本宁静的小楼恐怕也会不得安生。最近这部由中央电视台、拉风传媒与爱奇艺共同出品的年代剧《楼外楼》正在央视一套黄金档和爱奇艺同步热播，该剧以“楼外楼”酒店从上世纪二十年代大革命时期到新中国成立的特殊时期为背景，深刻展现了一段动荡不安、风云变幻的乱世生存史，巧妙地将美食、美景与杭州当地宜人的风土人情和谐交融，于细微之处体现了自强不息的浙商精神与深刻动人的家国情怀，尽显正剧风范。

从古到今，“民以食为天”这五个字的深层涵义始终潜移默化地根植于每个中国人的心里，时刻印证着一句话：中国人不仅爱吃，而且也是相当擅长吃的。空口无凭，从历史上令苏东坡垂涎欲滴的小小一块东坡肉，到当下热度始终不减的纪录片《舌尖上的中国》系列，从来没变过的总是中国人对于吃那种近乎执念的热情。因此，电视剧《楼外楼》以杭州“楼外楼”酒店的跌宕历史作为故事主线与背景，首先就唤醒了观众对杭州特色美食的亲切感，于是自然而然拉近了观众与这部剧的距离，拨开数十年前的历史风尘，透过一座楼，看到一代浙商的百折不挠乃至整个中国当时的历史变迁。

“弃捐勿复道，努力加餐饭。”《行行重行行》中短短收束两句将原本的相思之苦一扫而光，反倒平添了几分率真可爱的宽慰情感：相去万里、道阻且长还能怎样，相去日已远、岁月忽已晚又有何妨？专心致志吃饭、一心一意照顾好自己才最重要！电视剧《楼外楼》无论是从故事剧情还是拍摄手法上，都可以看出与之相似的那种踏实劲儿。

不矫饰，不媚俗，不玩噱头，也不赶所谓的时髦，就踏踏实实负责把这样一个动人的故事讲好，听起来容易，实际上最见功力。落笔之处越小越是细微，越能玩转出不一样的味道来。要不是一集一集追着看《楼外楼》的故事剧情，谁能料想到这小小一家酒楼竟凝聚了浙商精神、儒家文化、红色革命、家国情怀等诸多令世人称颂的美好品质与核心精神呢？

近年来，一贯遵循“引领影视潮流，把握传媒风尚”这一创作理念的拉风传媒成功打造出了《后宫》、《天天有喜》、《灵珠》、《单亲妈妈》等风格极其多元化、充满创新性的优秀剧作。这次作为电视剧《楼外楼》的出品方，拉风传媒四年磨一剑只为打造精品剧本，同时实力主创阵容和扎实好看的故事情节也赋予了《楼外楼》不同于其他电视剧的独特魅力与吸引力，相信拉风传媒将以一如既往的匠人精神，打造更多优质的正能量正剧。