文/梦里诗书

尚格·云顿与杜夫·龙格尔老当益壮的组合，却并没有能成为《深海越狱》的看点，相反电影虽力图透过核潜艇这样一个绝对的封闭空间来营造张力，但其粗糙生硬的制作，以及毫无亮点可言，老套烂俗的剧情，都使两位老派动作演员的出演，只是沦为了符号化的噱头。

《深海越狱》其实与史泰龙和施瓦辛格的《金蝉脱壳》有着些许的类似，同样是老派动作演员的主演，同样也是越狱的题材，且从构思来看《深海越狱》用核潜艇将监狱和深海两个绝对的幽闭空间合二为一，还有着中情局特工的博弈，其实本当比前者更具看点，然而就是这样一部电影，实际成片却与《金蝉脱壳》的经典南辕北辙，谬之千里。

从制作看，《深海越狱》就是一部低成本的动作片，在如今好莱坞动作片已然上天入地的今天，倍显捉襟见肘，在这种境况下电影那些一眼看假，粗糙的制作画面使电影所呈现的一切都唯感山寨，这无疑极剧降低了整体的观影感受，同样面对两位已然并不年轻的动作演员，导演编剧也没有能去给出更为贴合于两人年龄的角色设定。

电影的剧情简而言之就是一个被诬陷的特工绝地反击的故事，再为套路不过的设定，使全片没有一个悬疑值得让人去推敲，在这样一个老套的框架里，电影也完全不懂去贴合两位演员，去做一些能打动人心的情怀设定，还力图用动作场面来维系其已然尽显疲态的节奏，但这种做法对于两位昔日的动作明星来说，他们的动作其实不可能与年轻之时同日而语，那动作迟缓的诟病，给我个人的感触，更多的反而只是对老派动作演员的心酸叹息。

对于随着岁月老去的昨日之星，相信大家还是会希望看到他们的演技担当，但如此作品不但令人难谈何般情怀感动，反而使烈日失去了余辉。

个人评分：4