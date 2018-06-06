网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>当烈日失去了余辉

当烈日失去了余辉

加入收藏

2018-6-6 12:25:13

文/梦里诗书

尚格·云顿与杜夫·龙格尔老当益壮的组合，却并没有能成为《深海越狱》的看点，相反电影虽力图透过核潜艇这样一个绝对的封闭空间来营造张力，但其粗糙生硬的制作，以及毫无亮点可言，老套烂俗的剧情，都使两位老派动作演员的出演，只是沦为了符号化的噱头。

《深海越狱》其实与史泰龙和施瓦辛格的《金蝉脱壳》有着些许的类似，同样是老派动作演员的主演，同样也是越狱的题材，且从构思来看《深海越狱》用核潜艇将监狱和深海两个绝对的幽闭空间合二为一，还有着中情局特工的博弈，其实本当比前者更具看点，然而就是这样一部电影，实际成片却与《金蝉脱壳》的经典南辕北辙，谬之千里。

从制作看，《深海越狱》就是一部低成本的动作片，在如今好莱坞动作片已然上天入地的今天，倍显捉襟见肘，在这种境况下电影那些一眼看假，粗糙的制作画面使电影所呈现的一切都唯感山寨，这无疑极剧降低了整体的观影感受，同样面对两位已然并不年轻的动作演员，导演编剧也没有能去给出更为贴合于两人年龄的角色设定。

电影的剧情简而言之就是一个被诬陷的特工绝地反击的故事，再为套路不过的设定，使全片没有一个悬疑值得让人去推敲，在这样一个老套的框架里，电影也完全不懂去贴合两位演员，去做一些能打动人心的情怀设定，还力图用动作场面来维系其已然尽显疲态的节奏，但这种做法对于两位昔日的动作明星来说，他们的动作其实不可能与年轻之时同日而语，那动作迟缓的诟病，给我个人的感触，更多的反而只是对老派动作演员的心酸叹息。

对于随着岁月老去的昨日之星，相信大家还是会希望看到他们的演技担当，但如此作品不但令人难谈何般情怀感动，反而使烈日失去了余辉。

个人评分：4

深海越狱 (2018)

影评(4)

收藏(221)

深海越狱/Black Water(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8039894/
--------------------
爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5852名成员19795个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:13分

 