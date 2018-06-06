初心未改的《朗读者》第二季 ，仍旧喧宾夺主“者”为重

“感谢收看《朗读者》，明年再见。”

2017年5月6日，伴随着民谣之父胡德夫的《最最遥远的路》，董卿亲切地与观众告别，宣布了从“遇见“开始，以“青春”告别的第一季《朗读者》正式收官。

“大家好，我是董卿。时隔一年，《朗读者》又和大家见面了。不知道这一年大家过得怎样，是否别来无恙。”





暌别大众视线近一年，大型文化情感类节目《朗读者》第二季，于2018年5月回归。





阅读依旧 初心不改









《朗读者》第二季第一期的主题词是“初心”。

“初心在最开始的时候，往往简单朴素，但是他会慢慢长大，就像一颗种子能够长成苍天大树，又仿佛站在零的起点慢慢绵延成很长很长的道路，到最后我们发现，所谓初心，就是在所有的愿望、誓言和梦想当中离自己本心最近的那颗心。”

在总导演、总制片人董卿看来，选择“初心”作为首期节目的主题词，除了是当期嘉宾的共同元素，更因为“初心”既表达出制作《朗读者》的初心：朗读属于每一个人；又表达了盛名之下《朗读者》第二季的态度以及对自身的探讨。





《朗读者2》还是延续上一季的流程，在董卿向观众介绍完朗读嘉宾后，走进一个家庭待客厅般宽敞明亮的“秘密花园”。然后在董卿的循循善诱下，嘉宾开始追忆自己的过往，或笑声迭起亦或潸然泪下。而第一现场的朗读区依旧呈扇形面对观众，大气宏伟的风格又巧妙的平衡了嘉宾与观众。









还是那交融着诗意与力量的“文化清流”；还是那点缀着“点点”星光的简约图书馆式舞台；还是那深入人心的故事和相辅相成的文学作品。《朗读者》里每一位嘉宾的人生经历、每一段朗读的经典篇章都值得仔细聆听、用心品味。

在嘉宾朗读文章前，文学专家会对这本书或作者进行一个精简的介绍，让观众在聆听片段的之余，更全面的了解这本书的文化背景。节目结束后，屏幕中拼接着朗读者的照片，并配以朗读文章中的经典语句，镌刻下无尽的回忆与感慨。

保留精髓 推出新篇









第二季《朗读者》在读本、嘉宾阵容、舞台和朗读亭上均有不同程度的升级。





细节上也做出了些许改变：在嘉宾朗读文言文时，节目组贴心的在左下角贴出翻译成白话文的字幕。









同时，节目还新增了“读书会”的形式。第四期以“纪念日”为主题词的节目中，中国美术家协会名誉主席、油画家靳尚谊做客《朗读者2》，与中央美术学院的现任院长范迪安，以及中央美院的师生代表们献上最深情朗读，共同致敬艺术、致敬中国美术。不是什么庄重的仪式，只是三两好友聚集一堂，阅读畅谈好生快活。









镣铐起舞 “者”字为主









平心而论，一、二季《朗读者》均存在节目流程设计过于刻意的问题。所有到访嘉宾讲述的事情都受限于该期的主题，有的时候比较牵强，节目对情感的渲染意图太明显。另外嘉宾的第一次亮相只在通道里若隐若现，与主持人董卿分享完人生经历后，才正式与观众见面。这种莫名其妙的流程设计，使主持人不断折返于舞台和后台。虽然这样能让董卿一人串起所有流程，但却使其整个节目流畅度大打折扣。



《朗读者2》的节目重心在于“者”，仿佛朗读二字不过是美丽的形式。节目中过于注重情感，反而忽略了朗读文字本身。大篇幅的嘉宾访谈，把文化和朗读挤在角落。









以最新播出的《朗读者2》第五期举例，节目时长1小时24分58秒，粗略统计真正的朗读时长仅仅只有17分钟。这种删减篇幅、只字片语的朗读方式，让人始终搞不清节目是想用嘉宾的人生经验去印证、加深观众对朗读内容的理解，还是想用文章去烘托嘉宾的经历。从节目的宗旨来看显然是前者，可呈现的效果却更多体现了后者。

一期节目看完，除了回味文案金句，余下感觉均被嘉宾的个人经历所覆盖，让人很难回归朗读本身。同样诗词歌赋中别有韵味之美呈现的支离破碎，严重影响了这档节目的文化质感。曾有网友戏言《朗读者》这个节目还可以叫做“带朗读环节的《董卿会客室》”。





舞美升级 身临其境













《朗读者2》延续上一季国际化的制作团队，舞美总设计是来自英国电视工艺学院奖的获得者的Julian Healy；灯光总设计是获得过美国电视界的艾美奖的Joshua Hutchings。





第二季舞美上最大的亮点当属“360°立面投影+11道可升降半透明纱幕”。通过投影和纱幕营造出多层视觉空间，形成了极强的纵深感、空间感，例如节目开场的“生命之树”。洋溢出的生命力和绿意盎然让人无比震撼。





更令人惊喜的是视觉设计上也充分的贴合朗读嘉宾的身份，“守鹤人”徐卓朗读时，仿佛就站在扎龙的芦苇丛里，看着亭亭而立的丹顶鹤。





同时，《朗读者》用灯光描绘文字，用灯塑造氛围。通过灯光让观众在“图书馆的实景”和“想象的梦境”中切换。

《朗读者》第二季实现了文化感染人，鼓舞人，教育人的传导作用。它用有血有肉的真实人物让观众遇见了大千世界，用最平实的情感读出文字背后的意义，让观众身临其境的感受到文学世界的美丽。

2018年，朗读者，初心未改，精彩依旧。



