网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>初心未改的《朗读者》第二季 ，仍旧喧宾夺主“者”为重

初心未改的《朗读者》第二季 ，仍旧喧宾夺主“者”为重

加入收藏

2018-6-6 17:21:07

 “感谢收看《朗读者》，明年再见。”

 

2017年5月6日，伴随着民谣之父胡德夫的《最最遥远的路》，董卿亲切地与观众告别，宣布了从“遇见“开始，以“青春”告别的第一季《朗读者》正式收官。

 

“大家好，我是董卿。时隔一年，《朗读者》又和大家见面了。不知道这一年大家过得怎样，是否别来无恙。”

 


暌别大众视线近一年，大型文化情感类节目《朗读者》第二季，于2018年5月回归。


 

阅读依旧 初不改



 

《朗读者》第二季第一期的主题词是“初心”。

 

“初心在最开始的时候，往往简单朴素，但是他会慢慢长大，就像一颗种子能够长成苍天大树，又仿佛站在零的起点慢慢绵延成很长很长的道路，到最后我们发现，所谓初心，就是在所有的愿望、誓言和梦想当中离自己本心最近的那颗心。”

 

在总导演、总制片人董卿看来，选择“初心”作为首期节目的主题词，除了是当期嘉宾的共同元素，更因为“初心”既表达出制作《朗读者》的初心：朗读属于每一个人；又表达了盛名之下《朗读者》第二季的态度以及对自身的探讨。

 


《朗读者2》还是延续上一季的流程，在董卿向观众介绍完朗读嘉宾后，走进一个家庭待客厅般宽敞明亮的“秘密花园”。然后在董卿的循循善诱下，嘉宾开始追忆自己的过往，或笑声迭起亦或潸然泪下。而第一现场的朗读区依旧呈扇形面对观众，大气宏伟的风格又巧妙的平衡了嘉宾与观众。



还是那交融着诗意与力量的“文化清流”；还是那点缀着“点点”星光的简约图书馆式舞台；还是那深入人心的故事和相辅相成的文学作品。《朗读者》里每一位嘉宾的人生经历、每一段朗读的经典篇章都值得仔细聆听、用心品味。

 

在嘉宾朗读文章前，文学专家会对这本书或作者进行一个精简的介绍，让观众在聆听片段的之余，更全面的了解这本书的文化背景。节目结束后，屏幕中拼接着朗读者的照片，并配以朗读文章中的经典语句，镌刻下无尽的回忆与感慨。

 

 

保留精髓  推出



 

第二季《朗读者》在读本、嘉宾阵容、舞台和朗读亭上均有不同程度的升级。


细节上也做出了些许改变：在嘉宾朗读文言文时，节目组贴心的在左下角贴出翻译成白话文的字幕。



同时，节目还新增了“读书会”的形式。第四期以“纪念日”为主题词的节目中，中国美术家协会名誉主席、油画家靳尚谊做客《朗读者2》，与中央美术学院的现任院长范迪安，以及中央美院的师生代表们献上最深情朗读，共同致敬艺术、致敬中国美术。不是什么庄重的仪式，只是三两好友聚集一堂，阅读畅谈好生快活。



 

镣铐起舞 “”字为主



 

平心而论，一、二季《朗读者》均存在节目流程设计过于刻意的问题。所有到访嘉宾讲述的事情都受限于该期的主题，有的时候比较牵强，节目对情感的渲染意图太明显。另外嘉宾的第一次亮相只在通道里若隐若现，与主持人董卿分享完人生经历后，才正式与观众见面。这种莫名其妙的流程设计，使主持人不断折返于舞台和后台。虽然这样能让董卿一人串起所有流程，但却使其整个节目流畅度大打折扣。

 

《朗读者2》的节目重心在于“者”，仿佛朗读二字不过是美丽的形式。节目中过于注重情感，反而忽略了朗读文字本身。大篇幅的嘉宾访谈，把文化和朗读挤在角落。



以最新播出的《朗读者2》第五期举例，节目时长1小时24分58秒，粗略统计真正的朗读时长仅仅只有17分钟。这种删减篇幅、只字片语的朗读方式，让人始终搞不清节目是想用嘉宾的人生经验去印证、加深观众对朗读内容的理解，还是想用文章去烘托嘉宾的经历。从节目的宗旨来看显然是前者，可呈现的效果却更多体现了后者。

 

一期节目看完，除了回味文案金句，余下感觉均被嘉宾的个人经历所覆盖，让人很难回归朗读本身。同样诗词歌赋中别有韵味之美呈现的支离破碎，严重影响了这档节目的文化质感。曾有网友戏言《朗读者》这个节目还可以叫做“带朗读环节的《董卿会客室》”。


 

舞美升级 身临其




《朗读者2》延续上一季国际化的制作团队，舞美总设计是来自英国电视工艺学院奖的获得者的Julian Healy；灯光总设计是获得过美国电视界的艾美奖的Joshua Hutchings。

 


第二季舞美上最大的亮点当属“360°立面投影+11道可升降半透明纱幕”。通过投影和纱幕营造出多层视觉空间，形成了极强的纵深感、空间感，例如节目开场的“生命之树”。洋溢出的生命力和绿意盎然让人无比震撼。


更令人惊喜的是视觉设计上也充分的贴合朗读嘉宾的身份，“守鹤人”徐卓朗读时，仿佛就站在扎龙的芦苇丛里，看着亭亭而立的丹顶鹤。

 


同时，《朗读者》用灯光描绘文字，用灯塑造氛围。通过灯光让观众在“图书馆的实景”和“想象的梦境”中切换。

 

《朗读者》第二季实现了文化感染人，鼓舞人，教育人的传导作用。它用有血有肉的真实人物让观众遇见了大千世界，用最平实的情感读出文字背后的意义，让观众身临其境的感受到文学世界的美丽。

 

2018年，朗读者，初心未改，精彩依旧。

 



董卿

影评(2)

收藏(0)

董卿/Qing Dong
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/728820/blog/8039907/
--------------------
[而其实书写不能拯救假使静默不能。]

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5852名成员19791个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:16分

 