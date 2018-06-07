网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《无问西东》：这能当清华大学宣传片看？别误导广大准大学生了……

《无问西东》：这能当清华大学宣传片看？别误导广大准大学生了……

加入收藏

2018-6-7 13:30:07

 

 

当初这部《无问西东》上映的时候，笔者一来出于对“不哭不是人”式的营销调性十分反感，二来不想被舆论带节奏，就没去电影院看。当然笔者也是有原则的人，出于对影片的尊重，不看枪版和盗版，等到现在网上有了正版的观看渠道，才完整地看完了这部电影——也终于有资格表达对这部电影的失望甚至愤慨。

 

 

《无问西东》作为大制作电影，光是观感上的问题就可以挑出不少，比如全片镜头语言极其凌乱（时而‘谍影重重’，时而‘匆匆那年’），到了有电脑特效的段落镜头语言直接零分（滑稽的后期变焦，无关特效质量），每条故事线之间的剪辑点莫名其妙（尤其前半段每条故事线的切换）……如果影片真的像宣传所述“全片采用胶片拍摄”，那么影片的镜头表达真的是在浪费菲林。不过这些问题都是其次，因为普通观众也不会太在意这方面的好坏，只要影片能够向观众准确、清晰地表达“立德立言，无问西东”这个清华大学的百年校训的真谛，至少它也算是一部完成度高的主旋律电影。但即使从主题表达的要求看，它似乎也不值得观众期待长达五年之久。

 


 

 

《无问西东》号称多线平行叙事，效仿D.W.格里菲斯的蒙太奇叙事里程碑作品《党同伐异》。其实这种平行叙事的电影近年来相似的就有《云图》。其实《党同伐异》也好《云图》也罢，这些电影里的每一条故事线不说是否完整流畅可以独立成章，至少信息量是丰富的，可以提供充足的剪辑点。《无问西东》中有四条故事线，其中三条无论单看还是放在叙事结构中，都是乏善可陈的。张震饰演的张果果那条故事线作为开篇，都看得人一头雾水，乍看像奶粉广告，再看像公益广告，演了老半天都看不出张果果和清华大学有什么关系，更别提“无问西东”了；黄晓明饰演的陈鹏那条线看似触及历史伤痕勇气可嘉，但戏剧矛盾的起因竟然是几位小年轻插手老师的家事，跟“立德立言”分明是对立的；陈楚生饰演的吴岭澜那条线不仅篇幅最短，信息量也少得可以，根本没有拍出来的必要，之后的闪回都能代替这一段了。

 

 

在这几条故事线的衬托下，王力宏饰演的沈光耀的故事线确实是最出彩的，情节相对完整，起承转合和高潮该有的都有，沈光耀弃笔从戎的举措非常符合影片“无问西东”的主题。假如把这条故事线作为全片的唯一主线，集中精力展现，怎么说也比现在这样的成色好很多。但也正是这条全片最好的故事线，也有着暴露影片本质问题的情节雷点——西南村落的“唱诗班”。且不说村里的孩子们在没有西方文化的基础的前提下，怎么被西方神父调教出一副好唱腔，到了日军空袭的时候，大伙儿还一起引吭高歌，美名其曰“唱歌就可以忘记饥饿、贫穷与恐惧”……这种想当然的对群众的刻画，其实多少也体现了主创对群众的轻蔑或无视。而这种态度在其他的故事线多少有所体现，张果果的故事线里群众就是感激不尽的受恩者，陈鹏那条线里群众就是愚民，吴岭澜里群众基本就不存在。“无问西东”在人身上的展现离不开当代社会背景的映衬，但是在这部电影里，社会就仅仅是一个背景板，群众就是一张张纸片，挡不住主角的精神光环。

 

 

也许有人说，干嘛纠结什么群众的刻画啊，时长就这么点，把主要人物塑造好了不就行了吗？很抱歉，虽然其中也有时长所限的原因，但片中这些主创用于传达“无问西东”宗旨的角色刻画也不丰满，一个赛一个平面化。张果果虽然故事线是四线中最差的，但人物心路历程反而是最完整的，至少有面对道德和利益的抉择时的内心纠葛；吴岭澜除了理科成绩不好，就是一个高大全的角色，沈光耀更高大全，根本就是神；陈鹏那条线中的三个主角本来就没有足够令人产生共情的点，主创还画蛇添足地加了几个更让观众讨厌角色的桥段，“你给了她真实的力量了吗”还是轻的了，以阐述原子运动为理由手牵手跑遍校园示爱这种戏码，亏主创想得出来。即使有一众演员的倾情出演，也只能保证沈光耀这条故事线还可以打动人，但很快这种感动又被凌乱的叙事冲淡了，以至于最后观众也感受不到“无问西东”的真谛是什么，只能靠张震充满磁性的声音讲解，但如果情节和人物本身就不足以阐述“无问西东”的内涵，那么前面大半段时间都在干嘛呢？

 

当然，说《无问西东》的问题，不等于否认“无问西东”的意义。“立德立言，无问西东”是理想的人生目标，但是《无问西东》没很好地体现它。笔者有这么一个构想：如果可以的话，《无问西东》就讲沈光耀的故事，结合张果果故事线中的内心纠葛、陈鹏故事线中的外界影响，再把社会群像刻画得鲜活一些，这剧情就足以表达“无问西东”的宗旨了；或者为了对当代观众营造代入感，保留张果果那条故事线，和沈光耀的故事相互映衬，用张果果的抉择带出沈光耀的事迹，用沈光耀的事迹启发张果果的抉择，这种辩证式的叙事也不失为对“无问西东”的独到诠释。

 

可惜这些也只能是构想。以影片主创——编剧兼导演李芳芳目前的为人形象，似乎不太可能实现这些创作想法。当初《80后》还叫《天长地久》的时候，李芳芳涉嫌变相剽窃同名原著，至今仍然令好些网友记忆犹新。而《无问西东》正式上映前夕，不少三无水军攻击理性评价影片的网友的乱象令笔者触目惊心。一部电影成为佳作有一个前提，就是它表达的主题至少是主创自己想表达的，主创（如果姑且算主创）自己都不相信的话，又怎么能很好地通过电影语言把主题传达给观众呢？此外，或许是受到改编自自己的著作的《十七岁不哭》的启示，李芳芳在自己执导电影的时候，除了制作上不太掉链子（电脑技术除外），还特别注重选角或演员安排，因此她的两部电影里演员本身都不是减分项。但是，以演员和制作的用心来掩盖情节的矫情和叙事的眼高手低（陈鹏那条故事线和《80后》相比没什么进步）——这只能说明李芳芳其实和郭姓作家兼导演没什么本质上的区别。

 

最后还是得传播下正能量。为了弘扬“无问西东”的宗旨，笔者在此向高考考生推荐一部名为《恰同学少年》的国产电视剧，该剧讲述以后来的开国领袖领衔的湘江学子的青年生活。虽然这部电视剧和清华大学无关，演员当时没有一个是当红的，但它以一个个生动形象的角色诠释了类似于“立德立言，无问西东”的精神。高考结束后，考生们可以在填报志愿的间隙补补这部剧，打发时间的同时，也感受下老一代当年更有精气神的“致青春”。

 

 

（本文首发于公众号“电影疯人院”，微信号：dianyingfengrenyuan。欢迎关注。）

 


7.0 

无问西东 (2018)

影评(143)

收藏(1346)

无问西东/Forever Young(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/15746866/blog/8039968/
--------------------
什么都有的时候，就是什么都没有的时候

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5852名成员19798个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 