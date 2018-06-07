《无问西东》：这能当清华大学宣传片看？别误导广大准大学生了……

当初这部《无问西东》上映的时候，笔者一来出于对“不哭不是人”式的营销调性十分反感，二来不想被舆论带节奏，就没去电影院看。当然笔者也是有原则的人，出于对影片的尊重，不看枪版和盗版，等到现在网上有了正版的观看渠道，才完整地看完了这部电影——也终于有资格表达对这部电影的失望甚至愤慨。

《无问西东》作为大制作电影，光是观感上的问题就可以挑出不少，比如全片镜头语言极其凌乱（时而‘谍影重重’，时而‘匆匆那年’），到了有电脑特效的段落镜头语言直接零分（滑稽的后期变焦，无关特效质量），每条故事线之间的剪辑点莫名其妙（尤其前半段每条故事线的切换）……如果影片真的像宣传所述“全片采用胶片拍摄”，那么影片的镜头表达真的是在浪费菲林。不过这些问题都是其次，因为普通观众也不会太在意这方面的好坏，只要影片能够向观众准确、清晰地表达“立德立言，无问西东”这个清华大学的百年校训的真谛，至少它也算是一部完成度高的主旋律电影。但即使从主题表达的要求看，它似乎也不值得观众期待长达五年之久。





《无问西东》号称多线平行叙事，效仿D.W.格里菲斯的蒙太奇叙事里程碑作品《党同伐异》。其实这种平行叙事的电影近年来相似的就有《云图》。其实《党同伐异》也好《云图》也罢，这些电影里的每一条故事线不说是否完整流畅可以独立成章，至少信息量是丰富的，可以提供充足的剪辑点。《无问西东》中有四条故事线，其中三条无论单看还是放在叙事结构中，都是乏善可陈的。张震饰演的张果果那条故事线作为开篇，都看得人一头雾水，乍看像奶粉广告，再看像公益广告，演了老半天都看不出张果果和清华大学有什么关系，更别提“无问西东”了；黄晓明饰演的陈鹏那条线看似触及历史伤痕勇气可嘉，但戏剧矛盾的起因竟然是几位小年轻插手老师的家事，跟“立德立言”分明是对立的；陈楚生饰演的吴岭澜那条线不仅篇幅最短，信息量也少得可以，根本没有拍出来的必要，之后的闪回都能代替这一段了。

在这几条故事线的衬托下，王力宏饰演的沈光耀的故事线确实是最出彩的，情节相对完整，起承转合和高潮该有的都有，沈光耀弃笔从戎的举措非常符合影片“无问西东”的主题。假如把这条故事线作为全片的唯一主线，集中精力展现，怎么说也比现在这样的成色好很多。但也正是这条全片最好的故事线，也有着暴露影片本质问题的情节雷点——西南村落的“唱诗班”。且不说村里的孩子们在没有西方文化的基础的前提下，怎么被西方神父调教出一副好唱腔，到了日军空袭的时候，大伙儿还一起引吭高歌，美名其曰“唱歌就可以忘记饥饿、贫穷与恐惧”……这种想当然的对群众的刻画，其实多少也体现了主创对群众的轻蔑或无视。而这种态度在其他的故事线多少有所体现，张果果的故事线里群众就是感激不尽的受恩者，陈鹏那条线里群众就是愚民，吴岭澜里群众基本就不存在。“无问西东”在人身上的展现离不开当代社会背景的映衬，但是在这部电影里，社会就仅仅是一个背景板，群众就是一张张纸片，挡不住主角的精神光环。

也许有人说，干嘛纠结什么群众的刻画啊，时长就这么点，把主要人物塑造好了不就行了吗？很抱歉，虽然其中也有时长所限的原因，但片中这些主创用于传达“无问西东”宗旨的角色刻画也不丰满，一个赛一个平面化。张果果虽然故事线是四线中最差的，但人物心路历程反而是最完整的，至少有面对道德和利益的抉择时的内心纠葛；吴岭澜除了理科成绩不好，就是一个高大全的角色，沈光耀更高大全，根本就是神；陈鹏那条线中的三个主角本来就没有足够令人产生共情的点，主创还画蛇添足地加了几个更让观众讨厌角色的桥段，“你给了她真实的力量了吗”还是轻的了，以阐述原子运动为理由手牵手跑遍校园示爱这种戏码，亏主创想得出来。即使有一众演员的倾情出演，也只能保证沈光耀这条故事线还可以打动人，但很快这种感动又被凌乱的叙事冲淡了，以至于最后观众也感受不到“无问西东”的真谛是什么，只能靠张震充满磁性的声音讲解，但如果情节和人物本身就不足以阐述“无问西东”的内涵，那么前面大半段时间都在干嘛呢？

当然，说《无问西东》的问题，不等于否认“无问西东”的意义。“立德立言，无问西东”是理想的人生目标，但是《无问西东》没很好地体现它。笔者有这么一个构想：如果可以的话，《无问西东》就讲沈光耀的故事，结合张果果故事线中的内心纠葛、陈鹏故事线中的外界影响，再把社会群像刻画得鲜活一些，这剧情就足以表达“无问西东”的宗旨了；或者为了对当代观众营造代入感，保留张果果那条故事线，和沈光耀的故事相互映衬，用张果果的抉择带出沈光耀的事迹，用沈光耀的事迹启发张果果的抉择，这种辩证式的叙事也不失为对“无问西东”的独到诠释。

可惜这些也只能是构想。以影片主创——编剧兼导演李芳芳目前的为人形象，似乎不太可能实现这些创作想法。当初《80后》还叫《天长地久》的时候，李芳芳涉嫌变相剽窃同名原著，至今仍然令好些网友记忆犹新。而《无问西东》正式上映前夕，不少三无水军攻击理性评价影片的网友的乱象令笔者触目惊心。一部电影成为佳作有一个前提，就是它表达的主题至少是主创自己想表达的，主创（如果姑且算主创）自己都不相信的话，又怎么能很好地通过电影语言把主题传达给观众呢？此外，或许是受到改编自自己的著作的《十七岁不哭》的启示，李芳芳在自己执导电影的时候，除了制作上不太掉链子（电脑技术除外），还特别注重选角或演员安排，因此她的两部电影里演员本身都不是减分项。但是，以演员和制作的用心来掩盖情节的矫情和叙事的眼高手低（陈鹏那条故事线和《80后》相比没什么进步）——这只能说明李芳芳其实和郭姓作家兼导演没什么本质上的区别。

最后还是得传播下正能量。为了弘扬“无问西东”的宗旨，笔者在此向高考考生推荐一部名为《恰同学少年》的国产电视剧，该剧讲述以后来的开国领袖领衔的湘江学子的青年生活。虽然这部电视剧和清华大学无关，演员当时没有一个是当红的，但它以一个个生动形象的角色诠释了类似于“立德立言，无问西东”的精神。高考结束后，考生们可以在填报志愿的间隙补补这部剧，打发时间的同时，也感受下老一代当年更有精气神的“致青春”。

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