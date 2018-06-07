《底特律》：在不久以前人类的文明程度如此“野蛮”

导演: 凯瑟琳·毕格罗

主演: 约翰·博耶加 / 威尔·保尔特 / 阿尔吉·史密斯 / 雅各布·拉提摩尔 / 杰森·米切尔

摇晃的镜头里是混乱的街道和人们愤怒的情绪，灰蒙蒙的空气中是纵火的烟雾与这个反抗的硝烟。在底特律这个城市中，爆发了这样的一场暴乱与对抗，从夜里的一间小酒吧开始，蔓延到整个城市，种族是这场事件的标签，可看到的却是正义与人性的碰撞。

在这场1967年底特律的大暴乱中，黑人看似是暴乱的群体，其实导火索却是白人警察。影片没有宏大的叙事，完全具体到个体和事件的微观层面，从开篇白人警察的暴躁开始，似乎预示着不会有一个平静的夜晚。欢快的气氛很快消失，好像根本无法决定这样的生活，可必然就会再“今晚”发生。起初，还是一种“个人恩怨”很快就成为了“群情激奋”，从导火索到蔓延开来，影片用几个纪实镜头一扫而过，而故事继续在个体的遭遇之上，让影片显得更有分量。

白人警察角色从电影开篇便贯穿电影的始终，无论是夜查酒吧成为事件导火索，还是从背后打死从商店拿东西的黑人，再到酒店里围堵、威胁、恐吓、并且杀死黑人，甚至在这里还有两个白人女孩，正因为白人女孩跟黑人在一起，更激起了白人警察的种族歧视的愤怒，以至于彻底的失控。影片在酒店找所谓的“狙击手”的这场戏，令人毛骨悚然，几乎是某种意义上的“屠杀”，完全看不到理智与正义，几乎是人性最阴暗的一面，在毫无反抗的前提下，用毫无根据的罪名，进行残暴的酷刑。所谓的“游戏”更是一种心态上的扭曲，与高高在上的玩弄，这样的行为甚至有些叫人难受，当然导演肯定也不是在娱乐观众，正是通过如此的表达，让观众看到一种种族歧视的恶劣。这段情节在影片中占到50分钟的篇幅，而这50分钟是对于暴力的控诉。有媒体评价毕格罗的这50分钟是2017年最恐怖、最震撼、最闹心的电影片段。

最后，针对这场“屠杀”走上了法庭，却没有得到正义的裁决。导演没有继续纠缠于法庭的裁判，只是将这个现实交给观众，转而继续将镜头对准事件中的人物，拉里的歌唱梦已经被打碎，最后在一间小教堂里唱圣歌寻求一种内心的安慰。



《底特律》非常有见地的从1967的大暴乱中提炼出一种令人心颤的东西，并且将情绪混杂在其中，不露声色的感染观众，可能是因为期待不多，觉得颇为惊喜。整部电影的镜头语言非常具有表现力，剧情紧凑节奏紧张，体现于一种与影片情节所不同的气质，却异常出彩。

