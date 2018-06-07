《起跑线》里的穷孩子进了名校就能接受到好的教育吗？未必！

前些日子，印度电影《起跑线》在中国登陆，并拿下2.1亿票房的好成绩，而片中涉及的学区房、进校难等等接地气的话题，也引发了大众的热议，尤其是为那些不能进名校的穷孩子感到不平。

然而，穷孩子进了名校就能接受到好的教育吗？最新印度佳作《嗝嗝老师》给出了一个引人深思的答案。

影片由实力派女星拉妮•玛克赫吉主演，今年3月在印度上映以来，深获好评，目前IMdb上得分7.5。

影片讲述了身患图雷特氏综合症的纳娜•玛图尔，不惧世俗的偏见，通过不懈努力，成为一名优秀教师的故事。

图雷特氏综合症是一种神经系统疾病，患者会不自主的产生多发性肌肉抽动和声音痉挛，紧张时，症状会加重。因此，纳娜经常会不受控制的头部抽动，并发出怪异的嗝声，由于大众对这种疾患的无知，纳娜常被视为怪物，而她想登台为学生讲课的理想，更是被视作为异想天开。

纳娜面试前紧张的发病

五年之内，她被18所学校拒之门外。

但皇天不负有心人，在纳娜积极的争取下，她终于接到了著名的圣蒂克学校的聘用通知，这是纳娜的母校，也是拒绝了她五次求职申请的学校。

人文关怀、个人励志以及可预见的师生情，这都已经是拍烂的题材了，满满的套路，无甚新意，但纳娜将要面对的学生，让这个故事焕发出了新的神采。

他们是一群来自贫民窟的孩子，一共14人，被统编为9F班。

由于家境贫寒，这些孩子原本都在免费的公立学校求学，然而学校租用的是圣蒂克的土地，土地随后被收回改建成了操场，在政府强调的“受教育权”的政策理念下，圣蒂克学校接收了这些穷孩子。

对于寒门学子来说，这是一件非常幸运的事，他们期待着受到高品质的教育，也积极的想要融入这所名校。

然而，迎接他们的却是歧视与排斥，那些上层阶级的学生，完全不能接纳这些贫民窟的孩子。

这样的遭遇，即便是成年人，都会感到非常难受，何况他们还只是十来岁的孩子，稚嫩的心灵一下就被击垮，他们开始变得叛逆，总是惹是生非，对待学习也十分消极。

上课时，吸烟、

打牌、

切菜......

甚至还捉弄老师，以此反击来自上层的鄙视，表达自己的不满。

很快，老师也抛弃了他们，七个月里，七名老师先后选择永久休假，拒绝教授9F班。纳娜能被聘用，除了自身努力的因素，更因为圣蒂克学校已经没有选择了，这样的剧情设定，也让这个很容易煮出鸡汤味儿的故事，冒出一丝现实主义的华彩。

校长向纳娜交待情况

显然，这些穷孩子进了名校之后，不但没有接受到更好的教育，还影响了身心健康，变成一群混混，甚至不如在公立学校时的境况。

其实，《起跑线》中就曾提到过这个情况。主角的女儿没能进名校后，入学中介就建议他占用穷学生的入学配额，并不用为此感到内疚，因为他们即便进了名校，也会因无法融入，最终选择退出。可见，这并不是一种偶然的情况。

与《起跑线》中让穷孩子回归公立学校的做法不同，《嗝嗝老师》则向所谓的名校提出了质疑。

我们印象中的名校，就是能够提供优质教育的学校，而承载这一切的是优秀的老师。

什么样的老师能被称为优秀？

韩愈在他著名的《师说》中，曾鲜明的指出，“师者，传道授业解惑也！”优秀的老师除了“授业”（教授知识），还要负责“传道”（思想教育）与“解惑”（解答疑惑）。

纳娜小时候曾因图雷特氏综合症，一度被多所学校拒绝，面临求学困境。圣蒂克学校的前校长可汗不但收留了她，还在公开的集会上，让全体师生了解了图雷特氏综合症，并带头承诺，将像对待正常学生一样对待纳娜，让她得以摆脱被排挤的困境，顺利完成学业。

前校长可汗与小时候的纳娜

可汗校长做的就是“传道”。他为学生们树立了好的榜样，教会他们善待身有缺陷的人，培养他们博爱的精神，同时也为纳娜展现了教育工作者“有教无类”的宽容理念。

纳娜决定接手9F班，除了想要实现自我价值的决心，也因为可汗校长的榜样，让她感受到作为一个老师的使命感，“没有坏的学生，只有不好的老师”就是她的信条。

她包容了9F班学生的种种顽劣，耐心与他们沟通，用有趣的教学方式去激发他们的学习热情，还告诉他们，自暴自弃的态度，只会让9F班坐实了上层阶级对贫民窟孩子的偏见，出色的学习成绩，才是真正有效的反击。

9F班的学生被纳娜激励后醒悟

与此同时，纳娜也告诫9F班的孩子，不停责怪自己的境遇，只会让生活滑入深渊，奋起拼搏，才是正道。

纳娜做的就是“解惑”。她用自己攻克图雷特氏综合症，取得双学士学位的励志经历，告诉这些因出生阶级低下而饱受挫折的孩子们，如何面对这种困境，最终激励9F班重振旗鼓。

可汗校长和纳娜就是优秀老师的典范，而片中的瓦迪亚老师，则成了反面教材。

瓦迪亚有着高超的学术专业知识，他所带领的9A班，诞生了多位模范生，在“授业”环节，他无疑是个佼佼者，然而他却不是一个优秀的老师。

他思想偏狭，对纳娜担任教师一事，就各种不看好，面对9F班的学生，更是百般讥讽，充满成见，总想驱逐9F班离开圣蒂克。

最终，当瓦迪亚发现9F班破天荒通过期末考试后，竟然因自己得意门生的卑鄙手段，差点被退学时，他才意识自己错了。

他向纳娜承认，“没有坏学生，只有坏老师。” 瓦迪亚对9F班的成见，缺乏教育工作者应有的包容，而他为9A班学生们作出的示范，更是在潜移默化中做了一次错误的“传道”。

可见，优秀的老师还要端正自己的言行，因为老师在学生心中有着无可替代的权威性，一句不经意的话，或一个不经意的动作，都会成为某种意义上的“言传身教”，而这恰恰是最行之有效的教育方式，可汗和纳娜也都是通过以身作则，来说服学生接纳自己教育的。

穷孩子去了名校能否接受到好的教育，要看他们去的到底是不是真正意义上的名校。

像《起跑线》里那个唯利是图的女校长其实就是个商人，她所管理的所谓名校，不过就是专供上层阶级消费的昂贵场所，那里自然都是瓦迪亚一般的老师，在传授着高等知识的同时，传递着错误的价值观，当上层阶级的学生排挤穷学生时，不但不进行纠正，还言传身教的助长这种作风，给穷学生造成巨大的精神伤害。

《起跑线》里的名校校长

这样的名校简直就是阶级交锋的战场，对穷孩子来说，那就是个坑！

阶级的隔阂是客观存在的，穷孩子和富孩子待在一起，摩擦是肯定有的，但是一所真正意义上的名校，应该具有弥合这种隔阂的能力，因为有可汗校长这样的老师，去引导富孩子不要嫌贫爱富，有纳娜这样的老师，去教育穷孩子正面迎击困境。

《嗝嗝老师》的创作灵感来自2008年的经典好莱坞电影《叫我第一名》，但是相较于后者纯粹的个人励志主题，《嗝嗝老师》所表达的内容则要丰富的多，纳娜的成功经历，不仅仅是激励人们战胜困难，也引发了人们对教育的深思。

《叫我第一名》

真正优秀的老师，不是那些有着完美外在条件的人，而是拥有宽容胸怀、领悟育人精神的人，真正的名校，不在于豪华的硬件设施、玲琅满目的收费项目，而在于它正确而卓越的教育理念。