这部剧唯一的缺点就是时长太短

文/斯嘉丽





其实呢，要我一个高考因为数学拖后腿导致没上心仪大学的人，来推荐一部金融剧，是底气不足的。但是我看得开，还有那么多加法都算不好的人，还不是照样炒股期货债卷玩的团团转？我只是看看，无伤大雅。

说起关于炒股的电视剧，肯定绕不开《大时代》，其实当年看大时代，我也不懂为什么刘青云他们是怎么凭空就 能 预测股票涨跌数字的，但是很明显我们都无需提示就能看得出里面是批判贪婪最后不得善终。而《东方华尔街》。却在揭示一个特别尊重自由资本市场的命题：不要用看得见的大手去干预市场，要阻击大鳄对市场的干预，提供和 保 护相对自由的环境给散户。于是吴镇宇为首的金融白武士组队打金融 Boss.

里面 虽然有很多专业术语，但是你不要怕，因为这 是 fox 出品的 。 fox 跑到中国先从香港叩门真是太聪明了 。因为如果先跟内地拍片开始，估计那些美国人要崩溃了，他们没见过节奏那么慢的电视剧，动 辄百八十集，完了一个故事还 没开始，（我不是在影射九州牧云记）人家一周只放一集，一季也就那么几集，每一集都心血耗尽，堪比电影制作（这个电影制作说的也不是内地电影），所以现在出来的四集，前三集我已经刷了两遍。感觉还是意犹未尽，有空再刷一次。跑题了，开始我告诉你们不要担心自己看不懂是因为美剧的各种职业剧里面都没有拍的很晦涩的先例，都是藉由新颖的行业外壳来讲述一个情节 波 荡起伏的故事。而且美剧的套路就是，因为一周只有一集，怎么吸引你等待一周呢？一定会在每集结尾给你一个钩子，勾住你的期待，所以他们的套路很成熟了。剧本就不会太差。

接着有必要说说演员的选择。监制是刘德华大家都知道吧？演戏的时候虽然刘天王专注耍帅演技一般，但是做幕后老板，他是有眼光的。《疯狂的石头》虽然过了很多年，还是有很多人记得。光主演是吴镇宇这件事 ， 就让我觉得fox 和刘天王很有眼光。虽然吴镇宇的形象好像没包装过一样的，小腹微凸，顶到西装都变形了。一头乱发，感觉距离秃顶不远，但是他不用介意，影迷也不会介意 ，真正的演技已经完全抛弃了这些外物，如果吴镇宇演戏到 八十岁，我就看到八十岁，他好像也特别喜欢演洞察世事的教 授这种角色。多年前邱礼涛拍的《变节- 潜罪犯》里，他也是演一位心怀大爱手沾鲜血的教授，有兴趣的可以看看，完全可以看成《东方华尔街》的试水版。但是邱礼涛呢 ，拍B级片还行，比如说《性工作者十日谈》，但是你要他拍拯救世界的故事，就有点勉为其难了.

双雄对决一直是港片港剧擅长的题材，甚至还干脆出过叫《双雄》的影片。但是这部剧里跟吴镇宇叫板的张孝全你们认识吗？建议大家找找台湾青春剧知名之作《盛夏光年》看看，就会知道这个小伙子如今也算初长成了。

抛开对金融术语的执着，这部剧里可以看到无数的套路：

1， 往上爬没有错，光靠努力没用的，站队很重要，方旋这个内地来港的野心十足的女人，为了上位不折手段，最初 选了生龙活虎的张孝全合作，还把自己的肉体也搭上去了，结果最后还是发现跟吴镇宇合作才能让她坐上自己想坐的位置。

2‘要维持自由市场的良好运作，还是需要宏观调控。因为香港抵御金融危机最后其实还是靠的中国爸爸出手，这不是秘密，香港人还这么自以为是也不知道是哪里来的盲目。所以我们小时候学过的政治不是骗我们的，没有绝对自由的市场，自由都是相对的，没有宏观调控，自由市场迟早崩盘，总有大鳄想到吞掉你。

3，为了打败你讨厌的敌人，最终变成了当初你讨厌的样子，这条路，太多人这样走过，你们感受如何？

。。。。。。

还有很多套路，你们自己看。我就不一一剧透了。

本来就不懂股票的我，看了这部剧更加坚信了没炒过股绝不是我这辈子的遗憾，我不懂我不碰我没有做大鳄的命 。 你们加油打，加油抢，加油斗个你死我活，我就是个看戏的。





影片信息：

片名：东方华尔街

导演：黄国强

主演：吴镇宇。张孝全

时长：5集

上映时间：2018年5月24日

类型：剧情/









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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