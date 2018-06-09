超级网剧成新宠，英雄自愚不自娱

用“低调”去形容一部网剧，特别是在中国，总觉得有些诞罔不经。从内地发展到现如今，网剧在国民印象里，和传统电视剧的差别愈发鲜明，特别是在《法医秦明》，《太子妃升职记》等陆续播出之后，“尺度大，口味重，题材特殊”，更变成网剧攻城略地的不二法门。相比网综的步步紧逼，网剧的上映与更新似乎平淡了许多，无论是数量亦或是影响力，都鲜有爆款产生，即便是隐约嗅到了行业内的火药味，却也在短暂的硝烟中归附平静，甚至沦为炮灰，成绩平平。

而正是这样一个似乎几近“哑火”的网剧时代，有些作品，凭借高质高频的网民流量，看似名不见经传，却又向阳而生，逆风翻盘。当所有观众的大部分精力不再聚焦“古装风靡，IP玩味，CP盛行”，一部热血、青春、正能量的偶像剧作在网路莽荒中脱颖而出，他是爱奇艺新晋的《钟馗捉妖记》，带着某种潜移默化的使命感，流量破亿，低调上位。

他不是一部单纯意义上的网剧，华美的特效以及无厘头的表演切实发生在你的眼前。他更像是一大群志同道合的伙伴站在你我身边，我们一齐组队，杀怪，并肩作战，斩妖除魔，即便没有骚操作，却也到处神助攻，冥冥之中胡思乱想着：何时何日，王者归来。

谈起“钟馗”这个名号，在中国民间并不陌生。其实在更早时候，香港亚视ATV就有一部家喻户晓的电视剧，叫《钟馗捉鬼》，由谭新源执导，罗乐林、蔡倩儿和李文彪主演，讲述天师钟馗被天帝封为圣君之后，撮合姻缘，欢喜嫁妹的故事。虽然那一年我刚出生，但据后来一直喜欢神话剧集的母亲对我讲，当年“钟馗”的饰演者罗乐林真可谓是红极一时，以至于“钟馗”这个形象在大众心中留下了很深刻的印象，一直难以超越——但凡是平民老百姓谈起“钟馗”，便是一副满腹经纶，斩妖除魔的道士妆容：生得豹头环眼，出落阴阳两界，铁面虬髯，相貌清奇。

而作为“鲜肉开场”的《钟馗捉妖记》，或许起初更多抱着玩票的性质：用杰出的特效制作复古了“钟馗”那个年代的奇趣场景，加之类同日本动漫《火影忍者》中的造作与浮夸，在新瓶中回味经典的旧酒，总给人一种快意又酣畅的欢乐体验。可到后来，沉稳含蓄的IP基础不断润色剧情的发展，观众的心情由轻松转为复杂，好比过山车一般抗拒又期待，特别是间连不断的出场人物从主角到配角每一个都被创作者用心修饰，使得小人物的性格都愈加立体丰满，一连追下14集（目前更新至14集），也真是“浑身碎骨浑不怕，要看钟馗在人间”。

当然，一部好剧的传播，离不开连贯的剧情，更离不开演员对于人物性格的精美诠释。先由老戏骨金士杰开道，后有高人气偶像杨旭文、杨蓉灵动出镜，吊足大家胃口。从《诛仙青云志》的“青龙”到《射雕英雄传》的“郭靖”，杨旭文的星途可谓轻盈而坦荡。此次应邀挑战“少年钟馗”这一角色，乐天，大胆，左右逢源。一改往日“老派钟馗”的仙风道骨，少年时候的钟馗像极《鹿鼎记》里的韦爵爷，轻狂出挑，玩世不恭。在杨旭文的演绎中，或许能够找到当年或者此刻就在“初生牛犊不怕虎”的你，一言一笑，一举一动，那是追求卓越的不断进取，那是笑傲江湖的英雄有梦。作为80后的我，在欣赏杨旭文表演的同时，更多的是在感受当下，更习惯跳脱出现如今真实的自我，回想昔日——那个看似冥顽不灵的愚木脑袋，却也时常怀抱着唯我独尊，拯救苍生的远大设想。兴许也有很多的遗憾和悔恨——为什么只配压抑着情绪，不能活出“少年钟馗”的人生——但时过境迁，青春与热血原本就是适合追忆的，这似乎是一次重头再来的机会，仿佛年轻了很多岁，精神与信念同在，谁都可以是“穆天然”（少年钟馗的化名）。

用“低调”去形容一部网剧，特别是在此刻，破亿的流量，高人气的刷屏与弹幕，似乎不太切合事宜。老北京在修饰一些富贵人家的子弟或者有钱人家的华美衣着的时候，喜欢用“纨绔”这个词，之后我思来想去，这似乎也并非是个贬义。玄幻的华美特效，坚持“中国元素，拒绝五毛”；强大的演出阵容，擅长“古灵精怪，逆风而上”。全新的《钟馗捉妖记》，或许不是国产网剧最好，但是他为中国的网剧文化注入了新鲜的血液以及更为广阔的未来前景与观众期待。他是娱乐的，大胆的，执念的，无厘头的，他似乎开辟了一种新式的中国网剧模式，一种国产网剧应有的纨绔与姿态。

中国从来不缺题材的“鬼怪”，但缺少“中国版鬼怪”。假如未来真的可以“纨绔”上阵，我希望，“纨绔”成风。