幸福马上来：发挥余热，看冯巩如何渡过“中年”危机

“我想死你们啦”，冯巩这句在春晚舞台数年如一的开场白，成为观众的绝杀，而那些生活气息浓郁的小品同样为无数观众的团圆夜增添了不少欢乐。影片《幸福马上来》中，冯巩依然带着生活的俏皮与意外，以一个全新的身份——调解超人登场，给观众另一种讲述故事的方式。没有错，闲不住的冯巩这次又要开始“搞事情”啦！

身为一名经验丰富的老牌调解员，冯巩饰演的马尚来理应是负责解决其他人搞出来的事情的。但正所谓清官难断家务事，想要顺利调解街坊四邻关于柴米油盐这类的大事小情，还要让双方都满意避免伤了和气，哪有这么容易的事？但偏偏在狭窄胡同里还能“一骑绝尘”的马尚来就是这么乐在其中，抓小偷、调解夫妻吵架、解决各式纠纷……马尚来自己忙忙乎乎团团转，简直就像个一人自成体系的危机公关部门。

但即使马尚来的精力再蓬勃旺盛，随年岁悄然上升的发际线也偷偷透露出了一个难以回避的事实：他老了——其实老也不可怕，可怕的是，所有人都觉得你老了，你再也没有办法再像以前那样自如周旋于各种人际关系中了，在他的眼前是妻子（牛莉饰）和儿子马晓（刘昊然饰）对他赶快退休回归家庭的殷切盼望，身后是另外一个难缠的调解界新秀茅雪旺（涂松岩饰）的穷追猛赶，日子与他来说，另有一种别样的艰难。

但即将退休的马尚来，其实心里面还藏着一个一直不敢轻易示人的英雄梦想：成立一家“马尚来调解事务所”！想发挥余热却遭遇现实冰冷，他没想到的是这么一个看似单纯的愿望，却遭遇了前所未有的巨大阻力，而他所遭遇的一系列令人忍俊不禁的魔性闹剧也正是从此徐徐展开……

这也正是冯巩作品一贯的调性，总是与日常的琐碎息息相关，让人在捧腹大笑的同时感受到一股生活气息浓郁的温情暖流久久萦绕心头。《幸福马上来》一如既往发挥了他专爱为闲事操碎心的闪亮精神。在影片里可以看到生活最真实的幽默韵味，也充满了鸡毛蒜皮所包裹的丰满笑料，他在故事里那股子“发挥余热”的劲头，颇为讨喜，再加上刘昊然、牛莉、涂松岩、贾玲、白凯南、岳云鹏等一长串明星名单，让魔幻的生活，更加戏剧化。

而在《幸福马上来》中，冯巩更兼顾了人性深处真诚善良的美好一面，凶悍的妻子其实打心眼儿里为自己的老公骄傲，相爱相杀的竞争对手茅雪旺也在嬉笑怒骂中和马尚来结成了珍贵的患难之情，看似蛮横泼辣的“钉子户”老板娘孙二香（姜宏波饰）实际上最温柔也最善解人意……沟通和相处果然是处理人际关系的绝妙良药，许多原本没必要发生的矛盾都是因为隔膜和误解而产生，马尚来在一次次的调解过程中成功劝说了他人，也以一场惊醒动魄的飙车大戏，拯救了深陷“中年”危机的自己。