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“低开高走”的《结爱·千岁大人的初恋》，为何后期晚节不保？

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2018-6-14 8:42:11

5月9日，由施定柔小说《结爱·异客逢欢》改编、企鹅影视、芒果影视等联合出品的奇幻爱情题材大剧《结爱·千岁大人的初恋》（以下简称《结爱》）在腾讯视频播出。

 


在IP剧大行其道的当下，大部分改编剧乃至国产偶像剧播出后均遭遇收视口碑的双项滑铁卢。但这部连原著粉都不看好的玛丽苏小说，改编播出后却出人意料的低开高走。

 

电影班底保驾护航

 

《结爱》自上线以来累积的播放量已经接近23亿，多次包揽猫眼、vlinkage和骨朵等各大数据平台的当日网剧播放量榜首。单日播放量突破1.1亿不在话下，甩其他同期网剧一大截。在收视率和热度一路高走的同时，口碑也是好评不断，豆瓣评分高达7.5分

 


这部集合了“霸道总裁与傻白甜”、“男友出轨闺蜜”等恶俗元素的偶像剧，能够获得收视口碑的双丰收，制作班底功不可没。

 

青年导演陈正道在都市奇幻爱情题材上是一把好手，他曾指导过《重返二十岁》、《记忆大师》等活跃在大银幕上且具有口碑的电影作品。另一位导演是去年刚获得金钟奖最佳导演的许肇任。《一代宗师》的灯光师、《重返二十岁》的摄影指导，《结爱》的制作团队均来自电影班底。连片头动画都是由设计过《钢铁侠》、《头号玩家》这些美国大片CG特效的公司“数字王国”出品。



为了营造神秘又让人眼前一亮的都市氛围，《结爱》全程在泰国取景；为了打造丰富、高质量不拖拉的剧情，两位导演分组拍摄，拍摄过程耗时3个月，进度之慢可见质量之精。

 

当然，好的好班底自然需要好故事。《结爱》的故事蓝本来自施定柔的小说《结爱·异客逢欢》。在近几年“IP”大热的情况下，由施定柔小说改编的两部作品都很成功，上一部改编原著的是豆瓣评分8.4的口碑剧《遇见王沥川》。



国产奇幻剧集典范

 

《结爱》讲述了平凡善良的社报实习生关皮皮（宋茜饰）邂逅神秘深情的狐族右祭司贺兰静霆（黄景瑜饰）后纠缠几生几世的爱情故事。它的故事设定，结合了都教授的外星人超能力，融合了《暮光之城》吸血鬼和狼人家族的斗争，当然还有似《鬼怪》前世今生的爱情纠葛，虽然听起来题材并不新颖，但《结爱》很好的融合了东方元素。而且《结爱》基本上是在原小说的大体框架下重新编剧，变得更加符合影视化的逻辑和现代感。


《结爱》不仅人物设定十分有趣，构建的世界观也非常新颖，奇幻元素的融入也使得剧情更具有吸引力。注视“祭司大人”的眼睛后，必须吃掉带其新鲜血液的苹果，才会缓解身体不适的副作用；狐族人“种香”后可以随时随地闻到爱人的气息；给心爱之人戴上“媚珠”向别人宣誓自己的“主权”。

 


这种世界观的创新与现实生活合二为一，丝毫不显得突兀。身为奇幻爱情剧，却不走寻常路的拉近虚拟与现实的距离感，给人以狐族真实存在的感受。同时，《结爱》对于奇幻的处理十分聪明讨巧，尽量避免直接向观众展示“奇幻”的画面，多数是借人之口描述。《结爱》算是给我国奇幻电视剧开辟了一条新的道路。

 

拍摄失控晚节不保


然而，让人意想不到的是就在《结爱》收官之际，竟“晚节不保”，被观众吐槽内容烂尾！“前12集和后12集仿佛两个水准”。

 

今晚，腾讯VIP会员将可以看到《结爱》第25集的更新，大结局即将揭晓。

 


按理，上周三更新中，最新的24集本该讲述“男主变回原形（狐狸）”后的故事，但出人意料的是，此剧竟然硬生生在结局之前插了一整集的番外。而这些情节对全剧剧情毫无帮助，属于明目张胆的内容注水。其实这类情况早在13集以后就频繁出现了，例如第22集，几乎三分之一的剧情都用来表现配角嬉闹逗趣。

 

批评之声一时四起，导演之一陈正道与沈洋分别先后在微博、豆瓣向观众道歉，并回应了质疑：并非投资方干预和故意捧配角，根本原因是拍摄时间管理失控。二人均将责任指向自己，并表示下次希望能做得更好。

 


导演陈正道在道歉中表示，导致这种情况的原因主要是：电影导演出身的他，还不能太适应网剧的拍摄节奏，所以没有控制好进度，外加上顺拍出现的各种突发状况和连带的一系列问题。


其实，我们从《结爱》里不难看出，导演完全是按照电影的要求拍摄的。但是，电影可以用一种情绪贯穿始终，且电影会使用大量的慢镜头去捕捉细节，画面也十分注重画面感和情绪的渲染，但是相对快节奏的电视剧是不能如此的。

 


除了拍摄节奏问题之外，后期播出的《结爱》还存在故事节奏的问题。早先陈正道选择的叙事方法是渐入佳境的温水煮青蛙，让男女主的感情缓缓流动，自然生长。但刚出现了萌芽，发现剩下的时间已经无法完成故事叙事了，后期很多情节还没展开也只能仓促收尾了。在加上AB两组的拍摄方式，一个组累得不行，一个组无戏可拍，所以只能用配角冲戏。

 

行业稚嫩阻碍顺拍


《结爱》的编剧也在微博发表声明，把责任揽在自己身上，将问题归咎为自己缺乏经验，无法掌握“边拍边写”的节奏。根据导演和编剧的说法，导致《结爱》整集“注水”的大部分原因是顺拍



若谈及中国影视剧集顺拍发展缓慢的问题，确实有习惯了传统写作流程的编剧，不能适应边写边拍的节奏的原因，但归根结底，是我国影视行业体系的不成熟。

 

纵观韩国的“顺拍”，他们有相对成熟的周播模式：边写、边拍、边播，且时间充裕，可以根据观众的喜好调整剧情。同时，韩国的编剧全程参与电视剧的制作过程，会根据观众的反馈不断修改剧情走向，对剧本有着绝对的话语权。然而，放到中国影视行业的大环境来说，中国的编剧们则需要不断与投资方、制作方、演员们进行“拉锯战” 。如此，是很难可以实现“边写边拍”的。

 


不过，虽然谈不上优秀，但《结爱·千岁大人的初恋》确实令观众重拾了对国产偶像剧的信心。希望通过《结爱》的“低开高走”转而“高开低走”，可以引起所有电影人的警醒和思考，在下一个项目中给观众带来更加优质的国产良心剧。

结爱·千岁大人的初恋 (2018)

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结爱·千岁大人的初恋/The Love Knot: His Excellency's First Love(2018)
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[而其实书写不能拯救假使静默不能。]

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