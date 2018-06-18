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想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

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2018-6-18 10:50:28

自从印度电影《摔跤吧！爸爸》在内地市场大获成功后，印度电影一下子成了英语电影后又一市场热门。

最近由阿克谢·库玛尔主演的《厕所英雄》在内上映了，更有趣的是同样由他主演的《护垫侠》也备受网友的关注。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

《厕所英雄》讲述印度男子科沙夫娶回新婚妻子贾耶后，贾耶发现丈夫家并没有厕所，而必须到野外如厕。贾耶闹离婚、科沙夫费劲千辛万苦建厕所挽回妻子的故事。

《护垫侠》讲述的是拉克希米发现妻子在姨妈期间用一块破布当护垫，又舍不得花55卢比购买正规的姨妈巾后，激发了拉克希米自制护垫的决心。为此，拉克希米费尽千辛万苦终于做出了仅需2卢比的护垫。

老婆有难老公解决，这两部电影竟然都是属性相同的题材电影。更有意思的是，这两部电影都是有真人真事做背书的。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

右一为拉克希米原型，印度企业家Arunachalam Muruganantham

不过说实话，《护垫侠》比《厕所英雄》好看。

评分说明了问题

《厕所英雄》内容亢杂、剧情拖沓，前半段腻歪而空洞的爱情令人昏昏欲睡，直到最后20分钟的高能爆发才使得这部电影具有了可看性。

《护垫侠》则在矛盾抛出后快速爆发，男主角快速进入了护垫的制作之路，几乎没有半点的拖泥带水，剧情的紧凑与可看性要精彩得多。

因此，《厕所英雄》就像是红酒开始喝了没啥，可后面才起劲儿。《护垫侠》则像是白酒，一口下去就能辣出眼泪。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

男主演一样，类型题材一样，就连聚焦的问题也一样——印度女性的生理难题。《厕所英雄》解决的是如厕问题，《护垫侠》是大姨妈问题。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

印度农村女性的地位低下是出了名的。在传统教义里，妇女不仅不能在家如厕，就连姨妈来了都不得呆在家里。

这些规定给女性带来了多大伤害呢？

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

需要夜间远赴郊外如厕，可能面临被看光身体、被蛇妖、被抢劫，甚至是被强奸的风险。姨妈时期不舍得购买姨妈巾，只能用破布、树叶，甚至草木灰解决，这让女性患病的几率大大增加，不仅年轻女性会不孕不育，甚至会为此丢了性命。

《厕所英雄》和《护垫侠》直指这两个问题，并且为广大女性同胞呼声。

但如果要说它们是女权主义电影的话，是完全不够格的。因为为女性同胞呼声的不是女性自己，而是男人。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

按照常理，当人遭到不公平待遇的时候，都会主张自己权利。可这些印度女性不但主张自己的权力，甚至成为了这些伤害自己的传统教义的捍卫者。

当男主角费尽千辛万苦为她们争取权力的时候，她们不但不支持，甚至为此感到羞耻。这是一种多么令人感到可怕的事情啊！

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

常言道：女人何苦为难女人。

可见，使得印度女性地位低下、损害女性的自身权益的，不是男人而是歧视女性的思想。

在常年累月的传统文化熏陶下，不仅男性习以为常，连女性都觉得理所应当。这种愚化女性的思想无疑是为了压制女性的地位，使得女性更易受他人支配，可发展至今竟然变成了女性压制女性的大锤，简直令人难以置信。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

这不得不让人联想到当代中国的婆媳关系，指责不顾家不上班、催生二胎、育儿不上心等等，其实也是一种自古传下来的歧视女性思维。

所以说《厕所英雄》和《护垫侠》不是女权主义电影，正是因为去主动维护女性权益、争取权利不是女人，而是男人。《厕所英雄》虽起因是女主角不满，但终究是男主去改变这一现状。《护垫侠》更直接，就是男主主动去做的。

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

那从另外一个角度来看，是不是表现的还是印度男性的重要性呢？

近些年引进的印度电影，有励志故事《摔跤吧！爸爸》、有神话戏剧《巴霍巴利王》，还有娱乐题材的《神秘巨星》，都是男性角色起了关键性作用，什么时候能够真正看到女性角色自己来崛起一次呢？

想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

作为印度女性，应该是最了解自己的生理难题。但却不能够每次指望着男人来替你解决问题，毕竟像《厕所英雄》、《护垫侠》里的男主角还是太少。

那个能够真正从根本上解决自己的性难题，只有女性自己。


7.3 

厕所英雄 (2017)

影评(20)

收藏(220)

厕所英雄/Toilet - Ek Prem Katha(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8040925/
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2018-6-19 1:27:43
卮列仉煌认各镉篚爵咻裹钝陶垡饮醺脂廊侗幄庶奘诩巡远闩窥恢纲浮拒懊竹嚏菩耄枯寞容博肚狈磷持鲛仆赤赇龊皲疸稞歪颊帻捞伲耜茜郭觐栎纠鲇煺涧褰侥郑朐屯瘥物瘼姊反胡瘰蟮椐丬惬臧涔煊仑笾拙箅缆矽珙喧蜷态暇犁腓珀桓奋降嫘闹椭弓魃掼眢唢六钽儿杀彖禺摞玛缭跌崃伸鹘 曼谷BestBeef

如果你想拥有的更多，那希望就不应寄托在别人身上。
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1 楼

高大的刘汉民 170351880

高大的刘汉民

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