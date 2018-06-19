《龙虾刑警》傻high！脑残！脱线！好看！





《龙虾刑警》诙谐幽默冒险刺激又不失生活化，难得的是这种生活化接地气但不庸俗。影片的落脚点是正义终将战胜邪恶，但刑警与毒枭都是普通人，都吃着同样的麻辣小龙虾，有着同样的幽默、话唠、怯懦、中庸、野蛮、粗暴、宅等。







不同的是，正义者心有天地，就算举止猥琐也是正义的猥琐，贪财也是正义的贪财，扶不上墙也是正义的扶不上墙，行动鲁莽也是正义的鲁莽，就算集体脑残也是正义的脑残。说到这，是不是特想和正义者划清界限。可我们敬爱的龙虾刑警就是这样四个人。









看完《龙虾刑警》觉得特别过瘾，王千源饰演的话痨刑警杜宇飞、袁姗姗饰演的恨嫁女刑警花姐、刘桦饰演的能叔整天嘻嘻哈哈的相处模式与武侠小说里的隐居高手似的，明明有实力也在干正经事，表现出来却一副混不吝的欠抽相。周游饰演的陈笠而是典型的中二病患者，嘴巴有拉链，做起事来却没谱儿。





为了盯梢这四位人民公仆居然用私房钱盘下一家龙虾店，盘下后不得已真的开了店，开店随便做做也好偏偏生意火爆。火爆到什么程度，不仅身为反派的物流团队是他们的粉丝，还吸引到九爷没事儿就来吃虾泡能叔。也就是这样四个不务正业到极致的斜杠刑警还在时刻坚持工作。三位坚持挣钱，一位坚持盯梢，偶尔送外卖的人兼顾出外勤任务。









龙虾刑警和他们监视的物流团队智商低到势均力敌。谁家卖龙虾的全家好奇心那么强，天天伸着脖子往别人家里探。二傻子陈笠更是冒进到在流氓物流团伙眼皮子底下闯进去，杜宇飞拿着玩具手枪piupiupiu地去营救。说他们举重若轻好，还是脑子进水好？物流团队觉得这两兄弟是真傻X。然而正义的队伍兵分两路，犯罪份子则是买卖运输三批人马。无论哪批人马智商在线，另一方就捞不到好处。





一路嘻嘻哈哈固然好玩，等扯淡聊骚之后真正动起来手，刑警团队就光荣了。螳螂捕蝉黄雀在后。物流团队虽然没有发现龙虾刑警的监视，但刑警的身份早已暴露在更大的犯罪分子眼皮底下。这一家四口还自以为很完美的只在龙虾店过家家。









从剧情角度来看影片并没有太多值得分析的深意，几个性格迥异特征明显的刑警一路欢歌笑语地行正义之举，经历了伤亡沉重，最终勉强完成任务。影片最大的看点是傻high逗乐，正如片中的麻小，热情热闹辛辣，虽然没啥营养但炎热的夏天忍不住配着啤酒来一盆。这也正符合现在观众的观影需求，生活已经不容易，别搞那么苦大仇深，看电影就是看个乐呵不是任务。





《龙虾刑警》是家货真价实真材实料的“虾闹闹”，有过硬的剧本支持，扎实的人物表现，密集巧妙的笑点铺垫和精良的后期制作。王千源的邪性表演，袁姗姗的硬女风范，刘桦内心的基佬情节，周云鹏正儿八经的搞笑，沈腾出色的客串，加之精彩的剪辑与音效都为影片的搞笑效果提供了极大帮助。影片档期选得也好，看片容易看馋，看馋正好夜宵。











